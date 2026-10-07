Khám phá những không gian xanh 'nuôi dưỡng' hạnh phúc đô thị

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3 của Bộ Chính trị xác định xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Nghị quyết đặt mục tiêu hướng tới 100 năm giải phóng Thủ đô (năm 2054) và đến năm 2065, Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn ấy từ chính không gian sống của người dân, mới đây, Hà Nội đang xây dựng Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa theo cách tiếp cận mới, coi đây là những thành phần quan trọng của hạ tầng sinh thái đô thị. Theo đó, không gian xanh được đặt trong mối liên hệ với quy hoạch, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và phát triển đô thị, hướng tới hình thành mạng lưới liên hoàn giữa cây xanh đường phố, công viên, vườn hoa, sông, hồ và các hành lang sinh thái. Những định hướng ấy đang mở ra một không gian Hà Nội xanh, hài hòa và đáng sống hơn trong tương lai.

Không gian xanh không chỉ là một phần của cảnh quan đô thị mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. (Ảnh: Như Thảo)

Và ngay giữa lòng Thủ đô hiện tại, đã có những khoảng không gian quen thuộc âm thầm gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ, trở thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn, vận động, góp phần nuôi dưỡng những giá trị sống và thói quen lành mạnh giữa guồng quay đô thị. Giữ gìn những khoảng xanh ấy cũng là chính là cách nuôi dưỡng sự gắn kết và nâng niu chất lượng sống của mỗi người dân.

Công viên Nghĩa Đô

Công viên Nghĩa Đô là không gian xanh quen thuộc của người dân khu vực Cầu Giấy. (Ảnh: Như Thảo)

Nằm tại số 64 đường Nguyễn Văn Huyên, Công viên Nghĩa Đô là một trong những không gian gần gũi với người dân khu vực Cầu Giấy. Mỗi ngày, nơi đây đón nhiều người đến đi bộ, tập luyện, vui chơi hoặc đơn giản là tìm một khoảng không thoáng đãng giữa khu dân cư đông đúc.

Sau dự án cải tạo, sửa chữa hoàn thành và khánh thành vào đầu năm 2026, Công viên Nghĩa Đô có diện mạo khang trang hơn với sân quảng trường, đường dạo, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em và các chòi nghỉ được nâng cấp. Dự án có tổng mức đầu tư gần 61 tỷ Đồng, thực hiện trên diện tích hơn 42.000m2 m². Công viên cũng được bổ sung đường dạo trên mặt hồ, cây xanh và hoa trang trí.

Với bạn Dương Thị Huế, 21 tuổi, một sinh viên có thói quen đến đây sau những giờ học căng thẳng. Hòa mình với thiên nhiên, không gian công viên dường như đã giúp cô tìm thấy cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

“Mình thấy ở trong công viên dễ chịu hơn hẳn so với ở ngoài đường. Có cây, có gió, không gian rộng nên cảm giác đầu óc cũng thoải mái hơn. Mình hay cùng các bạn ra công viên để tán gẫu hoặc đi bộ để xả stress sau những giờ học căng thẳng”, nữ sinh chia sẻ.

Công viên Cầu Giấy

Công viên Cầu Giấy thu hút người dân đến vui chơi, tập luyện và thư giãn. (Ảnh: Như Thảo)

Cách công viên Nghĩa Đô không xa, nằm trên đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Công viên Cầu Giấy có diện tích khoảng 6.540 m², gồm cây xanh, thảm cỏ, đường dạo cùng các khu vực dành cho vui chơi và tập luyện.

Sau hơn 10 năm hoạt động, công viên được cải tạo với tổng kinh phí hơn 66 tỷ Đồng và hoàn thành vào tháng 10 năm 2025. Không gian được chỉnh trang theo hướng hiện đại, rộng rãi hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, vận động và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Anh Trịnh Hữu Đại, 25 tuổi, một kỹ sư trẻ, đã gắn bó với công viên từ những năm đầu đại học. Với anh, nơi đây không chỉ là địa điểm tập thể dục mà còn là không gian để gặp gỡ bạn bè.

“Mình đã chọn công viên Cầu Giấy là nơi tập thể dục, thư giãn cũng như tụ tập bạn bè từ những năm nhất đại học cho đến bây giờ. Ở đây không khí khá thoáng mát, sạch sẽ khiến mình cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu”, anh Đại cho biết.

Công viên Hòa Bình

Công viên Hòa Bình tạo nên khoảng không gian rộng lớn giữa khu vực đô thị phía Tây Hà Nội. (Ảnh: Như Thảo)

Trên đường Phạm Văn Đồng, Công viên Hòa Bình rộng gần 20 ha là một không gian xanh lớn ở phía Tây Hà Nội. Công viên được xây dựng gắn với dấu mốc Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”, trong đó Tượng đài Hòa Bình là điểm nhấn.

Không gian cây xanh, mặt nước, bãi cỏ và những lối đi tạo nên một khoảng thoáng giữa khu vực đô thị ngày càng đông đúc. Hồ điều hòa rộng khoảng 5,5 ha cùng những hàng cây bao quanh cũng khiến không gian nơi đây có cảm giác rộng mở, yên tĩnh hơn so với các tuyến đường bên ngoài.

Mỗi thời điểm trong ngày, công viên lại mang một nhịp sống riêng. Có người tìm đến từ sáng sớm để vận động, có nhóm bạn ngồi trò chuyện trên những khoảng cỏ, cũng có những gia đình đưa trẻ nhỏ ra ngoài sau một ngày làm việc. Những khoảnh khắc giản dị ấy tạo nên một phần đời sống thường nhật.

Công viên Thống Nhất

Công viên Thống Nhất là một trong những không gian xanh gắn bó với nhiều thế hệ người dân Thủ đô. (Ảnh: Như Thảo)

Nằm giữa các tuyến phố đông đúc Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu, Công viên Thống Nhất có diện tích khoảng 50 ha, bao quanh hồ Bảy Mẫu. Đây là một trong những không gian xanh lớn và lâu đời của Hà Nội, gắn với đời sống của nhiều thế hệ người dân Thủ đô.

Không gian cây xanh, mặt hồ và hệ thống đường dạo khiến công viên trở thành điểm đến quen thuộc của những người đi bộ, tập thể dục, vui chơi hay tìm một nơi nghỉ ngơi giữa khu vực trung tâm.

Những năm gần đây, công viên được cải tạo theo hướng tăng khả năng tiếp cận của người dân. Việc tháo dỡ hàng rào bao quanh đã góp phần mở rộng sự kết nối giữa công viên và không gian đô thị bên ngoài, đưa mảng xanh này gần hơn với đời sống thường nhật của người dân.

Hải Yến, Đỗ Nga và Linh Thy, ba bạn trẻ tuổi 20 đang học tập và làm việc tại Hà Nội, chia sẻ, công viên Thống Nhất là địa điểm tụ họp quen thuộc của nhóm. Cả ba cũng đã cùng nhau khám phá hầu hết các công viên trong thành phố và nhận thấy mỗi nơi đều có một nét riêng.

Các bạn trẻ thường cùng nhau khám phá các công viên ở Hà Nội, lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm. (Ảnh: Hải Yến)

“Với chúng mình, công viên là nơi lưu giữ những ký ức đẹp. Những năm gần đây, nhiều công viên được cải tạo khang trang, đẹp hơn, có thêm nhiều góc để chúng mình chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc của tuổi trẻ. Có lẽ điều thú vị nhất là giữa một Hà Nội ngày càng đông đúc, vẫn có những nơi để mọi người chậm lại một chút, hít thở và dành thời gian tận hưởng”, Hải Yến bày tỏ.