Khám phá những hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Quảng Ngãi trong tháng 11

VHO – Từ cồng chiêng, Carnaval đường phố đến trình diễn thời trang thổ cẩm, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc Quảng Ngãi năm 2026 mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc, kết nối di sản, nghệ thuật và bản sắc văn hóa Đông - Tây.

Từ ngày 1.11 đến 24.11.2026, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản, thể thao và du lịch trên phạm vi toàn tỉnh. Các hoạt động trọng điểm diễn ra từ ngày 18.11 đến 24.11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Trình diễn nghệ thuật truyền thống góp phần lan tỏa giá trị di sản vùng đại ngàn

Đây là dịp để người dân, du khách giao lưu, trải nghiệm các giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, 96/96 xã, phường, đặc khu với 1.098/1.098 khu dân cư đã đăng ký tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động được triển khai tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học và không gian công cộng, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, giao lưu và trải nghiệm.

Nội dung ngày hội gồm giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, vệ sinh môi trường, biểu dương gia đình văn hóa, mô hình cộng đồng tiêu biểu; tổ chức đọc sách, tìm hiểu di sản, trải nghiệm văn hóa truyền thống và chiếu phim lưu động.

Nghề thủ công truyền thống được giới thiệu, trải nghiệm tại các không gian văn hóa

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh hướng đến tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, tri ân nghệ nhân, người có uy tín trong gìn giữ di sản; đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, sản phẩm OCOP, làng nghề và công nghiệp văn hóa.

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa là lễ khai mạc với chủ đề nghệ thuật “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.11 tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh, phường Cẩm Thành.

Chương trình gồm trao giải Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quang Ngai 2026”, phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc về Quảng Ngãi, công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ tư. Chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi.

Thanh thiếu niên, học sinh tham gia vẽ tranh góp phần lan tỏa tình yêu di sản và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc

Tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh ở phường Cẩm Thành, người dân và du khách có cơ hội tham quan, tìm hiểu nhiều không gian di sản và nghề truyền thống như trưng bày chuyên đề “Bí mật từ lòng đất”, các bộ sưu tập của Hội Di sản Quảng Ngãi, không gian văn hóa cồng chiêng, tham quan 9 con tàu đắm.

Đặc biệt, các hoạt động trình diễn, trải nghiệm nghề rèn truyền thống của người T’Dra, đàn nước của người Ca Dong, nghề làm mạch nha, nước mắm, bánh lá đót của người Gié - Triêng, gốm Mỹ Thiện, bánh thuẫn và rượu cần của người Hrê sẽ góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Từ ngày 19.11 đến 24.11, các hoạt động trình diễn cồng chiêng, xoang, đàn hát dân ca, nhạc cụ, đấu chiêng, hát Bả trạo, sắc bùa, lễ cầu ngư (phần hội) cùng các ca khúc sáng tác về quê hương Quảng Ngãi tiếp tục diễn ra tại bảo tàng và các không gian văn hóa.

Ở khu vực phía Tây, Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn nghệ thuật truyền thống diễn ra từ ngày 19.11 đến 23.11 tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và phố đi bộ phường Kon Tum.

Các hoạt động gồm trình diễn cồng chiêng, xoang, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, dân ca kết hợp nhạc cụ, tái hiện sinh hoạt văn hóa truyền thống và trình diễn nghệ thuật bài chòi trong không gian văn hóa cồng chiêng.

Cùng với đó, triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Di sản Quảng Ngãi”, không gian trưng bày văn hóa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc trưng được tổ chức tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, phố đêm Đăk Bla.

Một trong những hoạt động được kỳ vọng thu hút đông đảo người dân, du khách là Lễ hội đường phố (Carnaval), diễn ra từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 22.11 trên các tuyến đường chính thuộc phường Kon Tum.

Theo lộ trình dự kiến gồm tuyến đường Trần Phú - Bạch Đằng - Công viên Giọt nước, lễ hội giới thiệu nhiều loại hình diễn xướng dân gian như cồng chiêng, múa xoang, múa trống, múa roi, đấu chiêng và bài chòi.

Đáng chú ý, chương trình thời trang thực cảnh “Sắc thổ cẩm - Hồn đại ngàn” sẽ giới thiệu vẻ đẹp của nghề dệt thủ công, hoa văn và trang phục truyền thống của các dân tộc, góp phần làm mới cách tiếp cận di sản trong đời sống đương đại.

Không gian văn hóa cồng chiêng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc Quảng Ngãi năm 2026. Ảnh: Quang Vinh

Từ ngày 20.11 đến 22.11, tại Nhà thi đấu tổng hợp phường Kon Tum còn diễn ra các hoạt động thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo.

Liên hoan cồng chiêng và trình diễn trang phục truyền thống của thanh thiếu niên, học sinh được tổ chức từ ngày 20.11 đến 23.11 tại Nhà rông Kon Klor, tạo không gian để thế hệ trẻ tiếp nối, lan tỏa những giá trị văn hóa của cộng đồng.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công công trình sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào lúc 8 giờ ngày 18.11 tại xã Mộ Đức; khởi công dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen do Tập đoàn Sun Group đầu tư vào ngày 23.11.

Dịp này, các bảo tàng, di tích, thư viện và thiết chế văn hóa được khuyến khích mở cửa phục vụ người dân, du khách; tăng cường hoạt động giới thiệu di sản, chiếu phim, đọc sách, trải nghiệm văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

Các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú và điểm tham quan cũng được khuyến khích triển khai chương trình kích cầu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

Thông qua Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Quảng Ngãi kỳ vọng tạo sự kết nối giữa không gian văn hóa biển, đồng bằng và đại ngàn; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di sản, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển du lịch, làng nghề và các sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tạo động lực để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển bền vững của địa phương.

Carnaval đường phố tại phường Kon Tum hứa hẹn mang đến không khí sôi động. Ảnh: Quang Vinh