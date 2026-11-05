Khám phá những giá trị văn hóa Phật giáo qua hàng trăm tư liệu quý

Chiều 5/11, tại Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Ban Văn hóa Trung ương tổ chức khai mạc triển lãm Văn hóa Phật giáo. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026).

Triển lãm giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tư liệu được sắp xếp theo bốn chủ đề chính: Thành tựu 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đề án ngôn ngữ; pháp phục; kiến trúc và di sản văn hóa Phật giáo.

Qua đó, người xem có dịp nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của Giáo hội, cũng như những nỗ lực gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo trong đời sống đương đại.

Triển lãm Văn hóa Phật giáo khai mạc chiều 5/11. Ảnh: Giác Ngộ Online

Bên cạnh đó, không gian trưng bày còn giới thiệu hoạt động Phật sự của 13 ban, viện Trung ương trong suốt 45 năm; chân dung các thế hệ lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ cùng những hoạt động Phật sự tiêu biểu tại 34 tỉnh, thành phố.

Các tư liệu góp phần tái hiện bức tranh toàn diện về hành trình gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, hòa thượng Thích Bửu Chánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương cho biết, 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội không chỉ được ghi dấu bằng sự lớn mạnh về quy mô, tổ chức mà còn ở những giá trị nhân văn, đạo đức được lan tỏa trong đời sống xã hội.

Hàng trăm hình ảnh, tư liệu được sắp đặt theo từng chủ đề, tái hiện những dấu mốc đáng nhớ của Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Giác Ngộ Online

Theo hòa thượng Thích Bửu Chánh, triển lãm không đơn thuần là hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đây cũng là dịp để tăng ni, Phật tử nhìn lại chặng đường phụng sự, tri ân các bậc tiền bối, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của Giáo hội trong nhiệm kỳ mới.

Triển lãm Văn hóa Phật giáo mở cửa đến hết ngày 7/11/2026 tại Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 5 đến 7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 (xã Bình Lợi, TP.HCM).

Đây là lần đầu tiên Đại hội được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ gần 2.000 đại biểu, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và Phật tử tiêu biểu đại diện cho các địa phương trên cả nước.