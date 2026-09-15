Khám phá những động vật quý hiếm ở vườn thú lớn nhất Châu Á

Nơi đây là “ngôi nhà” của hơn 400 loài động vật. Một lần đến đây du khách sẽ có dịp đắm chìm trong không gian xanh mát, tiếp xúc với nhiều loài động vật thú vị từ gấu túi Koala của Châu Úc đến những con thiên nga đen quý hiếm. Tất cả tạo nên một trải nghiệm không bao giờ quên.

Công trình nghệ thuật ở cổng vào sở thủ Đài Bắc, toạ lạc ở quận Văn Sơn, thành phố Đài Bắc. Được thành lập vào năm 1914, đây là sở thú lớn nhất Châu Á và là một trong những sở thú lâu đời nhất Thế giới.

Một con hổ trong vườn thú Đài Bắc. Nơi đây chuồng hổ có diện tích rộng, hổ được thả trong môi trường mô phỏng tự nhiên.

Hồng hạc - loài chim thiêng trong văn hoá Á Đông. Hồng hạc tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, sự trường thọ, lòng chung thủy và nguồn năng lượng sống mạnh mẽ.

Một con thiên nga đen trong vườn thú Đài Bắc. Đây là là loài chim nước quý hiếm có nguồn gốc chủ yếu từ Úc, nổi tiếng với bộ lông đen tuyền và chiếc mỏ đỏ rực rỡ. Vào thế kỷ 17, người châu Âu cho rằng tất cả thiên nga trên thế giới đều có màu trắng. Việc phát hiện ra thiên nga đen tại Châu Úc đã phá vỡ hoàn toàn quan điểm này.

Tê giác trong vườn thú Đài Bắc. Ngoài tự nhiên, tê giác thường bị săn bắt đến mức nguy cấp.

Một con linh dương ờ vườn thú. Là loài thú của các xa-van Châu Phi, linh dương là loài động vật nhanh nhẹn, linh hoạt và có tính cảnh giác cao. Loài động vật này nổi tiếng với sức mạnh về tốc độ, có tốc độ chạy lên đến 100km/giờ. Với tốc độ này, loài linh dương có thể dễ dàng trốn thoát trước những kẻ săn mồi rình rập.

Một chú chim đang tận hưởng phút giây yên bình tại vườn thú.

Tại sở thú Đài Bắc, du khách còn có dịp chiêm ngắm chim cánh cụt hoàng gia, loài chim đặc hữu ở vùng đất lạnh Nam Cực. Chúng thường tuân theo chế độ một vợ một chồng trong mùa sinh sản.

Một con gấu túi Koala đang "say ngủ" trên cây ở vườn thù Đài Bắc. Gấu Koala là một loài thú có túi đặc hữu của Úc, thuộc họ Phascolarctidae. Chúng có vẻ ngoài đáng yêu với bộ lông dày màu xám hoặc nâu, đôi tai to tròn và chiếc mũi lớn. Đây là loài động vật sống về đêm, thường dành phần lớn thời gian sống trên cây bạch đàn để ăn lá và ngủ.

Đến vườn thú Đài Bắc, du khách còn có dịp chiêm ngắm gấu trúc. Đây là loài động vật đặc hữu chuyên ăn lá trúc ở khu vực tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một lần đến vườn thú Đài Bắc sẽ cho du khách cái nhìn cận cảnh về nhiều loài động vật không dễ gặp ngoài đời.

Video gấu trúc đang ăn lá trúc ở vườn thú Đài Bắc: