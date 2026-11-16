Khám phá những địa điểm ngắm đèn trang trí mùa đông đẹp nhất Tokyo năm 2026

Khi mùa đông đến, Tokyo khoác lên mình diện mạo rực rỡ với những con phố được thắp sáng, các công trình trang trí nghệ thuật và những khu chợ Giáng sinh nhộn nhịp.

Một số màn trình diễn ánh sáng kéo dài hàng kilomet dọc các đại lộ rợp bóng cây, trong khi những địa điểm khác gây ấn tượng với hệ thống chiếu sáng công phu và những cây thông Noel cao vút, biến thành phố thành một xứ sở thần tiên mùa đông.

Khi màn đêm buông xuống, Tokyo lại mang một vẻ đẹp quyến rũ riêng, mời gọi du khách dạo bước và tận hưởng khung cảnh lung linh. Dưới đây là những địa điểm ngắm đèn trang trí mùa đông đẹp nhất Tokyo mà bạn nên thêm vào lịch trình khám phá Nhật Bản.

Những địa điểm ngắm đèn trang trí mùa đông đẹp nhất ở Tokyo

Lễ hội Yomiuriland Jewellumination (29/10/2026 - 4/4/2027)

Lễ hội ánh sáng Jewellumination của Yomiuriland. Nguồn ảnh: Yomiuriland

Ban ngày là công viên giải trí sôi động, ban đêm Yomiuriland trở thành điểm đến nổi bật để chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng mùa đông. Đây là nơi tổ chức Jewellumination, một trong những sự kiện chiếu sáng quy mô lớn và nổi tiếng nhất vùng Kanto.

Du khách có thể thỏa sức chụp ảnh giữa những ánh đèn rực rỡ sắc màu và khung cảnh đêm ấn tượng của Tokyo. Một số khu vực nổi bật nhất tại đây gồm Phố Trang sức Đầy màu sắc, Lối đi Pha lê, Khu Thánh đường Đáng yêu và Đại lộ Trang sức.

Thời gian: 16:00 - 20:30

Giá vé: Từ 1.800 JPY (khoảng 11,38 USD).

Trường đua Oi (31/10/2026 - 10/1/2027)

Mùa thứ chín của sự kiện Tokyo Mega Illumi mang đến hai điểm nhấn chính là đường hầm ánh sáng dài 100 m mang tên Đường hầm Hoa anh đào Edo và cây Mega Tree khổng lồ được trang trí bằng hệ thống đèn nhiều màu sắc.

Đây là sự kiện chiếu sáng duy nhất được tổ chức tại một trường đua ngựa. Ngoài việc chiêm ngưỡng ánh sáng, du khách còn có thể tham gia các hoạt động như vuốt ve ngựa lùn, ngựa con và thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc nước Guidance Horse X.

Thời gian: 16:30 - 21:00 (giờ vào cửa cuối cùng là 20:00).

Giá vé: Từ 800 JPY (khoảng 5,07 USD).

Tokyo Skytree (5/11 - 25/12/2026)

Màn trình diễn ánh sáng rực rỡ tại Tokyo Skytree. Nguồn ảnh: Tokyo Skytree

Năm nay, chương trình chiếu sáng tại Tokyo Skytree Town được tổ chức theo chủ đề "Ước nguyện dưới ánh sao". Nổi bật trong sự kiện là hệ thống đèn mang tên "Ánh sao vàng" (Starlight Gold), sử dụng khoảng 400.000 bóng đèn màu vàng, thắp sáng khắp khu vực.

Bên cạnh đó, Tokyo Skytree cũng được trang hoàng bằng hệ thống đèn Giáng sinh đặc biệt. Ba thiết kế gồm Cây trang trí (Ordinary Tree), Cây thanh lịch (Elegant Tree) và Ông già Noel (Santa Claus) sẽ lần lượt được thắp sáng sau mỗi 15 phút, góp phần tạo nên khung cảnh rực rỡ trên bầu trời đêm Tokyo.

Thời gian: 16:30 - 00:00

Vé vào cửa: Miễn phí.

Đồi Roppongi (5/11 - 25/12/2026)

Roppongi Hills là một trong những địa điểm ngắm đèn trang trí mùa đông nổi tiếng nhất Tokyo. Nơi đây thu hút đông đảo du khách nhờ màn trình diễn ánh sáng trên đường Keyakizaka, với gần 970.000 bóng đèn LED xanh và trắng thắp sáng con đường dài 400 m rợp bóng cây.

Màn trình diễn ánh sáng tại Roppongi Hills. Nguồn ảnh: Go Tokyo

Bên cạnh khung cảnh lung linh này, du khách còn có thể ghé thăm chợ Giáng sinh phong cách Đức tại O-Yane Plaza. Các màn trình diễn ánh sáng theo mùa tại 66 Plaza và vườn Mōri cũng góp phần tạo nên không khí lễ hội đặc trưng của mùa đông.

Thời gian: 17:00 - 22:00

Vé vào cửa: Miễn phí.

Shinjuku Minamillumi (11/11/2026 - 14/2/2027)

Mang đến sắc màu rực rỡ cho khu đô thị nhộn nhịp của Tokyo, Shinjuku Minamillumi thắp sáng khu vực xung quanh lối ra phía nam ga JR Shinjuku.

Ga Shinjuku. Nguồn hình ảnh: Pema G. Lama/Bapt

Sự kiện trải dài qua nhiều địa điểm, trong đó có Shinjuku Southern Terrace, Suica Penguin Plaza và Takashimaya Times Square. Hệ thống chiếu sáng nổi bật với những màn hình LED lấp lánh cùng các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng nhiều màu sắc. Du khách có thể thong thả dạo bước giữa không gian lung linh, tận hưởng không khí lễ hội và lưu lại những bức ảnh đáng nhớ.

Thời gian: 16:30 - 00:00

Vé vào cửa: Miễn phí.

Lễ hội ánh sáng Marunouchi (12/11/2026 - 14/2/2027)

Marunouchi là một trong những địa điểm đáng ghé thăm nếu muốn tận hưởng không khí mùa đông lung linh tại Tokyo. Hệ thống đèn vàng óng ánh thắp sáng khoảng 1,2 km hàng cây dọc Đại lộ Nakadori, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa lòng thành phố.

Tán cây rực rỡ ánh sáng tại lễ hội Marunouchi Illumination. Nguồn ảnh: Go Tokyo

Năm nay, sự kiện mang chủ đề Harry Potter, với những tác phẩm nghệ thuật kỳ ảo, khu chợ Giáng sinh và các vật trang trí theo mùa xuất hiện khắp khu vực. Điểm nhấn là Cây Tuyết Hogwarts tại Tòa nhà Marunouchi, nơi diễn ra màn trình diễn ánh sáng đồng bộ với âm nhạc, đưa du khách bước vào thế giới phép thuật nổi tiếng.

Thời gian: 16:00 - 23:00

Vé vào cửa: Miễn phí.

Yebisu Garden Place (14/11/2026 - 28/2/2027)

Lễ hội ánh sáng mùa đông tại Yebisu Garden Place nổi bật với cây thông Noel cao 3 m, hệ thống đèn trang trí lấp lánh và chiếc đèn chùm Baccarat tráng lệ.

Không chỉ có những màn trình diễn ánh sáng, sự kiện còn mang đến không khí Giáng sinh ấm áp với khu chợ tại Quảng trường Đồng hồ. Tại đây, du khách có thể thưởng thức các món ăn theo mùa, rượu vang nóng và tìm mua những món quà dễ thương.

Thời gian: 16:00 - 23:00

Vé vào cửa: Miễn phí.

Lễ hội ánh sáng mùa đông Tokyo Dome City (19/11/2026 - 28/2/2027)

Khác với những sự kiện trang trí thông thường, Lễ hội Ánh sáng Mùa đông tại Tokyo Dome City đưa du khách bước vào thế giới kỳ ảo lấy cảm hứng từ những quả cầu tuyết.

Mái vòm tuyết phát sáng tại Tokyo Dome City. Nguồn ảnh: Tokyo Dome City

Kỷ niệm lần tổ chức thứ 22 với chủ đề "Mái vòm Tuyết", sự kiện biến toàn bộ khu phức hợp thành một xứ sở thần tiên mùa đông với hơn một triệu bóng đèn trắng. Đặc biệt, chương trình năm nay còn có sự hợp tác với Cinnamoroll, nhân vật nổi tiếng của Sanrio, mang đến nét vui tươi và đáng yêu cho không gian ánh sáng. Đây hứa hẹn là điểm đến thú vị dành cho du khách ở mọi lứa tuổi.

Thời gian: 17:00 - 00:00

Vé vào cửa: Miễn phí.

Tokyo Midtown (26/11 - 25/12/2026)

Điểm nhấn của chương trình chiếu sáng tại Tokyo Midtown là Midwinter Lights, diễn ra tại Midtown Garden. Tại đây, những khung cảnh rừng tuyết, đêm Giáng sinh kỳ diệu và màn trình diễn lấy cảm hứng từ cực quang được tái hiện sống động bằng âm nhạc cùng những bong bóng xà phòng bay lơ lửng.

Màn trình diễn ánh sáng tại Tokyo Midtown. Nguồn ảnh: Tokyo Midtown

Du khách cũng không nên bỏ lỡ Cây Mơ Mộng cao 8,5 m, Con Đường Ánh Sáng màu vàng được thắp sáng bằng 340.000 bóng đèn và khu chợ Giáng sinh nhộn nhịp với nhiều món quà cùng đồ ăn theo mùa.

Nếu đang lên kế hoạch đến Tokyo vào mùa đông, bạn có thể kết hợp những địa điểm này với các hoạt động tham quan và trải nghiệm văn hóa khác để khám phá thành phố theo một cách mới mẻ hơn.

Thời gian: 17:00 - 23:00

Vé vào cửa: Miễn phí.