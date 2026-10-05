Khám phá những địa danh nổi tiếng tại An Giang trong phim 'Trại buôn người'

Những cánh đồng, vùng sông nước, núi rừng và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer hiện lên trên màn ảnh trong “Trại buôn người”, để lại dấu ấn về một An Giang vừa gần gũi, vừa giàu bản sắc. Lấy An Giang làm bối cảnh chính, bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh khai thác những góc máy toàn cảnh xen kẽ các phân cảnh cận kịch tính, đưa hội đua bò truyền thống cùng nhiều cảnh quan, điểm đến của vùng đất Tây Nam đến gần hơn với khán giả.

Sau 10 ngày ra rạp, tính tới 7h30 ngày 5/10, phim "Trại buôn người" đã vượt 290 tỷ đồng và dự kiến sẽ đạt 300 tỷ đồng vào ngày 6/10.

Phim có nội dung xoay quanh những nạn nhân bị lừa sang các sào huyệt tội phạm dưới vỏ bọc “việc nhẹ, lương cao”, từ đó khắc họa cuộc chiến sinh tồn và những thủ đoạn lừa đảo, mua bán người xuyên biên giới.

Dưới đây là những địa danh, cảnh sắc và nét văn hóa đặc trưng của An Giang được tái hiện trên màn ảnh qua bộ phim “Trại buôn người”.

"CỔNG TRỜI" KOH KAS

Tọa lạc tại xã Tri Tôn (cũ), cổng trời Koh Kas nằm cách chính điện hơn 500 m. Trải qua thời gian, lớp rêu phong cùng gam màu trầm mặc khiến công trình được người dân địa phương gọi bằng cái tên “cổng thời gian”.

Cổng trời Koh Kas trong phim

Cổng trời Koh Kas nổi bật với hệ thống hoa văn, họa tiết Phật giáo được chạm khắc công phu. Phần mái cổng gồm ba ngọn tháp nhỏ đặc trưng, nâng đỡ trên bốn trụ cột vững chãi với nhiều chi tiết trang trí tinh xảo. Trên đỉnh mỗi tháp là tượng vị thần bốn mặt, trong khi hai bên cổng được cách điệu bằng hình tượng rắn thần Nagar.

Cổng trời Koh Kas ngoài đời

Bên trong cổng, những họa tiết vẽ tay và phù điêu đắp nổi bằng xi măng tiếp tục thể hiện rõ dấu ấn văn hóa Khmer. Đáng chú ý, tên của những phật tử đóng góp xây dựng công trình vẫn được lưu giữ bằng chữ Khmer trên cánh cổng, phản ánh sự gắn kết của cộng đồng trong quá trình hình thành và gìn giữ di tích.

Cổng trời Koh Kas xuất hiện trong phân cảnh Út Đẹt (Minh Kiên) và Mũm (Trần Thị Yến Nhi) xách hành lý, chuẩn bị lên chuyến xe “định mệnh” rời quê, mở đầu cho hành trình đầy biến cố của hai nhân vật.

"CON ĐƯỜNG TƠ LỤA" TRI TÔN

“Con đường tơ lụa” là cái tên mà nhiều người đặt cho con đường quanh co uốn lượn chạy cắt ngang cánh đồng Tà Pạ và hàng cây trâm (gần hồ Soài Chek) ở xã Tri Tôn (cũ).

Con đường xuất hiện trong phân cảnh nhân vật Ny (Steven Nguyễn) đi tìm em gái Út Đẹt

Trước đây, con đường này chỉ là đường đất nhỏ hẹp, người dân nơi đấy hiến 1 phần 2 bên đường và được sự hỗ trợ chính quyền địa mở rộng mặt đường bê-tông, để thuận tiện hơn trong việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Hai bên đường bà con nông dân trồng cây màu ngắn ngày, lúa, đậu phộng, khoai mì…

Do địa hình đặc thù, con đường uốn lượn trông rất đẹp mắt khi nhìn từ trên cao. Nơi đây là địa điểm yêu thích của du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm, khám phá, “check-in”…

HỘI ĐUA BÒ TRUYỀN THỐNG CHÙA RÔ

Trong “Trại buôn người”, phân đoạn đua bò là một trong những cảnh quay để lại ấn tượng với người xem. Để tái hiện chân thực không khí sôi động của lễ hội trên màn ảnh rộng, đoàn phim không sử dụng kỹ xảo dàn dựng mà trực tiếp ghi hình tại những đường đua bùn lầy đặc trưng của vùng Bảy Núi.

Lễ hội đua bò nhìn từ trên cao

Nhằm không ảnh hưởng đến giải đấu chính thức của người dân địa phương, ê kíp đã tài trợ cho Lễ hội đua bò lần thứ 11 tại Chùa Rô - một sinh hoạt văn hóa, tinh thần đặc trưng của đồng bào Khmer ở An Giang. Đoàn phim đồng thời được ban tổ chức tạo điều kiện ghi hình trong khoảng 30 phút giữa mỗi trận đấu để thực hiện các phân cảnh cần thiết.

Những đôi bò khỏe khoắn, tiếng reo hò của người dân và những màn bứt tốc trên sân ruộng sũng nước tạo nên một đại cảnh giàu sức sống, chân thực, mang đậm không khí miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, hình ảnh đàn bò trong phim không chỉ có vai trò tái hiện một nét văn hóa địa phương mà còn được xây dựng như một chi tiết có ý nghĩa xuyên suốt câu chuyện.

Ở đầu phim, những con bò bị dẫn dắt theo một hướng nhất định, tương đồng với những nạn nhân bị đẩy vào hành trình mà họ không còn khả năng tự lựa chọn số phận. Đến cuối phim, đàn bò lại xuất hiện như một phần của cộng đồng, góp sức vào cuộc giải cứu. Sự thay đổi trong vai trò của đàn bò khiến hình ảnh này trở thành một lớp nghĩa khác của bộ phim, gắn với câu chuyện về sự mất quyền lựa chọn và khả năng giành lại quyền quyết định số phận.

Hội đua bò truyền thống Chùa Rô được tổ chức thường niên tại xã An Cư. Đây là một trong những hoạt động văn hóa - thể thao đặc trưng của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta. Trong lễ hội, những đôi bò cùng người nài tranh tài trên sân ruộng sũng nước. Mỗi lượt thi gồm vòng hô và vòng thả, các đôi bò được điều khiển tăng tốc cho đến khi một đôi chạm đích.

Hội đua bò Bảy Núi được công nhận là sản phẩm du lịch của tỉnh An Giang vào năm 2003. Năm 2009, sự kiện được nâng cấp thành Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang. Đến năm 2016, “Hội đua bò Bảy Núi - An Giang” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

CÁNH ĐỒNG THỐT NỐT

Nằm trong khu vực Bảy Núi, thuộc Tri Tôn và Tịnh Biên (cũ), cánh đồng thốt nốt là một trong những cảnh quan đặc trưng của vùng Thất Sơn. Những hàng thốt nốt cao vút nổi bật giữa cánh đồng, phía xa là các dãy núi tạo nên khung cảnh đặc trưng của An Giang.

Cảnh cánh đồng thốt nốt trong phim

Trong “Trại buôn người”, cánh đồng thốt nốt xuất hiện ở phân cảnh Ny tìm cách giải cứu em gái khỏi nhóm buôn người. Những thân cây thốt nốt vươn cao giữa đồng ruộng, bao quanh bởi núi rừng, trở thành phông nền cho một trong những phân đoạn quan trọng của bộ phim.

Không chỉ là hình ảnh đặc trưng của cảnh quan An Giang, cây thốt nốt còn gắn với đời sống và sinh kế của người dân địa phương. Nước thốt nốt được sử dụng để chế biến đường thốt nốt và nhiều sản phẩm ẩm thực truyền thống. Năm 2024, nghề làm đường thốt nốt của An Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cảnh cánh đồng thốt nốt tại An Giang

Cánh đồng thốt nốt ở khu vực Tri Tôn và Tịnh Biên cũng là điểm đến được nhiều du khách tìm đến khi khám phá Bảy Núi. Vào thời điểm lúa chuyển màu, những thửa ruộng trải dài dưới hàng thốt nốt tạo nên một diện mạo khác cho vùng đất. Mùa lúa chín thường rơi vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12; khoảng 1-2 tháng trước mùa gặt, cánh đồng bắt đầu chuyển dần từ xanh sang vàng, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa lúa vùng Bảy Núi.

Sau khi hợp nhất với Kiên Giang, du lịch của An Giang sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, trải dài từ núi, đồng bằng đến rừng, biển và đảo. Từ đó giúp địa phương mở rộng lợi thế du lịch, không chỉ tập trung vào các sản phẩm tâm linh và sinh thái như trước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, An Giang ước đón gần 23,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt gần 58.000 tỷ đồng.