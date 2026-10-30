Khám phá nhịp sống về đêm quanh hồ Hoàn Kiếm

Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn được chiếu sáng đồng bộ, phản chiếu màu sắc xuống mặt nước. (Ảnh: Minh Phương/Vietnam+)

Khi màn đêm buông xuống, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm lại bắt đầu các hoạt động sinh hoạt nhộn nhịp.

Giữa không gian các công trình di tích như Cầu Thê Húc, Tháp Hòa Phong và tuyến phố hắt sáng từ Tràng Tiền đến Hàng Mã, đông đảo người dân tới tập thể dục, khiêu vũ, đá cầu, trẻ em vui chơi cùng các gia đình quây quần bên hàng quán ẩm thực hè phố.

Hoạt động về đêm tại các công trình di tích

Sau 19 giờ, hệ thống đèn đồng loạt được bật sáng dọc các trục đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ và Hàng Khay.

Nằm ở giữa mặt nước hồ, Tháp Rùa nổi bật dưới hệ thống đèn chiếu sáng màu vàng ấm, tạo thành điểm quan sát kiến trúc từ mọi hướng đi bộ.

Gần bờ phía Đông Bắc, Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn được chiếu sáng đồng bộ, phản chiếu màu sắc xuống mặt nước.

Ngay trước khu vực cầu là Tháp Bút xây bằng đá, trên thân khắc ba chữ "Tả Thanh Thiên" và Đài Nghiên hình nửa quả đào. Đối diện đền Ngọc Sơn qua mặt đường Đinh Tiên Hoàng là đền Bà Kiệu, một công trình tín ngưỡng cổ kính với kiến trúc ba gian tĩnh lặng, thu hút nhiều người dân và du khách nán lại tham quan, chụp ảnh.

Đi dọc vỉa hè phía Đông đường Đinh Tiên Hoàng là Tháp Hòa Phong - ngọn tháp gạch ba tầng với bốn vòm cửa cuốn (Báo Ân môn, Báo Nghĩa môn, Báo Đức môn, Báo Phúc môn). Đây là công trình duy nhất còn sót lại của chùa Báo Ân, ngôi chùa quy mô lớn từng tồn tại bên bờ hồ vào thế kỷ 19.

Tháp Hòa Phong - ngọn tháp gạch ba tầng với bốn vòm cửa cuốn (Báo Ân môn, Báo Nghĩa môn, Báo Đức môn, Báo Phúc môn). (Nguồn: Vietnam+)

Gần đó, Tháp Đồng hồ của Bưu điện Hà Nội định kỳ vang lên những tiếng chuông báo giờ, tạo thành âm thanh đặc trưng của khu vực này vào buổi tối.

Ở phía Tây bờ hồ, khu vực đền thờ Vua Lê Thái Tổ (đền Vua Lê) với bức tượng đồng hướng ra mặt nước cũng là điểm dừng chân yên tĩnh cho người đi bộ.

Cách bờ hồ khoảng 150 mét, cổng chùa Bà Đá nằm trên phố Nhà Thờ cũng thu hút nhiều người qua lại. Buổi tối, các bậc thềm đá, vòm cổng cũ hay hàng ghế gỗ ven hồ thuộc các công trình di tích này không bị rào chắn kín mà trở thành không gian ngồi nghỉ ngơi, sinh hoạt quen thuộc của cộng đồng đô thị.

Hoạt động thể thao và giao lưu cộng đồng

Ngay từ đầu giờ tối, nhiều người dân đã tập trung về khu vực quanh hồ với chiều dài khoảng 1,7km để đi bộ và tập thể dục.

Dọc vỉa hè và khu vực gần vườn hoa Lý Thái Tổ, dễ bắt gặp hình ảnh nhiều người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh, chơi cờ tướng hoặc ngồi trò chuyện trên ghế đá. Gần đó, các nhóm trung niên và thanh niên mở nhạc để tập khiêu vũ, nhảy dân vũ hay thể dục nhịp điệu.

Khu vực quanh hồ cũng là điểm đến yêu thích của các gia đình đưa trẻ em đến vui chơi hóng mát sau giờ học. Trên các khoảng sân, trẻ em được chạy nhảy, nhảy múa, chơi ô ăn quan, nhảy dây, kéo co.

Cùng lúc đó, các nhóm bạn từ 5 đến 7 người tụ tập chơi đá cầu dưới ánh đèn đường. Người chơi thực hiện các kỹ thuật tâng và đỡ cầu bằng mu bàn chân, đầu gối, thu hút nhiều người đứng xem xung quanh.

Các tuyến phố ẩm thực quanh hồ

Buổi tối, các con phố quanh hồ Hoàn Kiếm thu hút người dân bằng những hàng quán ẩm thực hoạt động lâu năm.

Đoạn phố Hồ Hoàn Kiếm và dọc khu vực đường Đinh Tiên Hoàng tập trung các quán nộm bò khô nổi tiếng. Đĩa nộm gồm đu đủ xanh bào sợi, thịt bò khô cắt lát, gan sấy, lạc rang và rau kinh giới trộn nước sốt chua ngọt, thường bán kèm bánh bột lọc nóng và nem chua rán.

Món nộm, bánh bột lọc trên đường Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: Minh Phương/Vietnam+)

Tại các phố gần đó như Bảo Khánh, Hàng Gà, Hàng Bồ, Hàng Tre, nhiều hàng bánh cuốn nóng mở bán phục vụ khách ăn đêm. Khách hàng có thể quan sát trực tiếp người bán tráng lớp bột gạo mỏng trên nồi hơi nước, cuốn nhân thịt băm xào mộc nhĩ, rắc hành phi và dọn kèm chả quế cùng nước chấm chua ngọt.

Trên trục phố Cầu Gỗ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Hàng Bông, các hàng bún thang, phở bò, miến ngan, bún ngan cũng mở cửa phục vụ người đi dạo hồ. Bát bún thang tại Cầu Gỗ thường có trứng tráng thái chỉ, giò lụa và thịt gà xé phay.

Tuyến đường dạo bộ từ Tràng Tiền đến Hàng Mã

Phía Nam hồ, khu vực ngã tư Hàng Khay-Tràng Tiền, vườn hoa Lý Thái Tổ và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có không gian rộng, tập trung lượng lớn người đi bộ.

Dưới ánh đèn của tòa nhà Tràng Tiền Plaza, nhiều người duy trì thói quen xếp hàng mua kem ốc quế cốm và kem sữa dừa tại cửa hàng số 35 phố Tràng Tiền.

Từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở bờ Bắc hồ, dòng người đi bộ di chuyển theo trục Hàng Đào-Hàng Ngang-Hàng Đường để đến phố Hàng Mã.

Phố Hàng Mã buổi tối là nơi tập trung bày bán nhiều sản phẩm bắt mắt như quần áo, thiết bị điện tử, đồ thủ công bằng giấy và phụ kiện trang trí theo mùa, thu hút nhiều gia đình trẻ và du khách đến dạo chơi, mua sắm.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm đóng vai trò là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân Hà Nội. Sự kết hợp giữa các công trình di tích, hoạt động thể dục thể thao và các hàng quán ẩm thực hè phố tạo ra các hoạt động đa dạng, thu hút người dân và du khách thường xuyên đến khu vực này mỗi tối./.