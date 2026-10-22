Khám phá nhanh các vụ trộm tại bệnh viện, kịp thời thu hồi tài sản cho người nhà bệnh nhân

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng trộm cắp Nguyễn Viết Huy Quang.

Là cơ sở y tế chuyên sâu, chất lượng cao với nhiều khu vực khám bệnh, cấp cứu và điều trị nên mỗi ngày BVTƯ Huế đón hàng nghìn lượt người đến khám, chữa bệnh. Lợi dụng các khu vực đông người trong bệnh viện, nhiều đối tượng đã đóng giả người nhà bệnh nhân, lẻn vào bệnh viện hành nghề trộm cắp.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tâm lý lo âu của người nhà bệnh nhân kết hợp với sự mệt mỏi sau nhiều giờ túc trực chăm sóc người bệnh, chủ quan trong bảo vệ tài sản cá nhân rồi tìm cách tiếp cận, ra tay trộm cắp. Tài sản mà các đối tượng nhắm đến là xe máy, điện thoại di động, laptop, tiền mặt hoặc trang sức có giá trị được người nhà cất giữ trong túi xách, áo quần, ba lo. Sau khi lấy cắp được những tài sản này, các đối tượng thường mang cầm cố hoặc bán với giá rẻ để lấy tiền tiêu xài, phục vụ mục đích cá nhân.

Điển hình, sáng 8-10, anh Nguyễn Văn Dũng chăm sóc bố đang nằm điều trị tại Khoa Ung bướu BVTƯ Huế thì phát hiện bị kẻ gian lấy cắp ĐTDĐ Iphone 13 promax. Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an phường Thuận Hóa đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, qua đó nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Viết Huy Quang (1978, trú TP Huế), là đối tượng thực hiện vụ trộm tài sản của anh Dũng. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận lợi dụng sự sơ hở của anh Dũng đang chăm sóc người thân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế rồi lén lút lấy trộm điện thoại di động.

Công an phường Thuận Hóa phối hợp lực lượng bảo vệ, đoàn viên thanh niên tuần tra tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, qua điều tra, truy xét, lực lượng Công an cũng kịp thời bắt giữ Hồ Văn Thành (1988, trú TP Huế) khi đối tượng thực hiện vụ trộm xe máy BKS 75B1-327.18 của anh Nguyễn Trãi. Trước đó, anh Trãi chở con đến Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu và dựng xe tại vỉa hè đường Ngô Quyền, không khóa xe cẩn thận. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã thu hồi tang vật trộm cắp để trao trả cho người bị mất trộm.

Việc nhanh chóng truy xét, bắt giữ kẻ trộm và thu hồi tài sản cho người dân là kết quả của công tác phối hợp đảm bảo ANTT trong lĩnh vực y tế giữa Công an TP Huế và BVTƯ Huế. Riêng tại BVTƯ Huế, Chi đoàn Thanh niên Công an phường Thuận Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên bệnh viện duy trì hiệu quả mô hình “Tổ tuần tra thanh niên đảm bảo ANTT ở Bệnh viện Trung ương Huế”.

Các đoàn viên, thanh niên thường xuyên tuần tra tại những khu vực tập trung đông người như phòng chờ, hành lang các khoa khám bệnh, bãi giữ xe và các lối ra vào bệnh viện; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản điện thoại, ví tiền, túi xách, không để tài sản sơ hở, tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp, móc túi. Hoạt động của tổ tuần tra không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm mà còn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh.

Cùng với đó, lực lượng bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế cũng chủ động phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã phát hiện, phối hợp xử lý 14 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản; trong đó, 12 vụ đã bắt giữ được đối tượng và chuyển cơ quan Công an giải quyết theo quy định.

Việc duy trì tuần tra, tăng cường phối hợp giữa Công an, đoàn viên, thanh niên và lực lượng bảo vệ BVTƯ Huế góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.