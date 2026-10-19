Khám phá Nhà Trắng trong tiết Thu tháng 10

Nhà Trắng mở cửa các khu vườn và một phần khuôn viên đón công chúng trong 2 ngày 17–18/10/2026. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Nhà Trắng mở cửa các khu vườn và một phần khuôn viên đón công chúng trong 2 ngày 17–18/10/2026. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Công trường xây dựng phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng (White House Ballroom) tại khu vực Cánh Đông. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Đài phun nước tại bãi cỏ phía Nam (South Lawn) trong khuôn viên Nhà Trắng, được bao quanh bởi những thảm hoa đại cúc màu đỏ cam. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Bãi cỏ phía Nam (South Lawn) trong khuôn viên Nhà Trắng tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Tòa nhà Văn phòng Hành chính Eisenhower (EEOB) nhìn từ khuôn viên Nhà Trắng tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ. Công trình được xây dựng trong giai đoạn 1871–1888, hiện là nơi làm việc của nhiều văn phòng thuộc Phủ Tổng thống và Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Toàn cảnh khuôn viên Nhà Trắng, nơi gắn liền với lịch sử và hoạt động của các đời Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Đài tưởng niệm Washington (Tháp Bút chì) nhìn từ khuôn viên Nhà Trắng. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Mô hình kiến trúc thu nhỏ của Cánh Đông được trưng bày tại Vườn Jacqueline Kennedy trong khuôn viên Nhà Trắng. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Bảng thông tin trưng bày về các loài chim cư trú vào mùa đông tại Nhà Trắng nằm trên bãi cỏ phía Nam (South Lawn) trong dịp Tour tham quan vườn Nhà Trắng mùa thu năm 2026. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Góc nhìn từ bãi cỏ phía Nam (South Lawn) hướng về phía Cánh Tây của Nhà Trắng (West Wing), với Tòa nhà Văn phòng Hành chính Eisenhower (EEOB) làm nền ở phía sau. (Ảnh: Ngọc Quang /TTXVN)

Mặt phía Nam Nhà Trắng (South Portico), dinh thự chính thức và nơi làm việc của Tổng thống Mỹ tại thủ đô Washington, D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Binh sỸ Vệ binh Quốc gia cùng xe quân sự Humvee làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Các tình nguyện viên mang biển hướng dẫn khung giờ tham quan 11h sáng, phối hợp với nhân viên Cục Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) điều phối và đón tiếp người dân, du khách tham gia chương trình tham quan vườn Nhà Trắng mùa Thu năm 2026. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump thăm khu vực tổ ong được mở rộng tại Vườn rau Nhà Trắng vào tháng 4/2026. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Khách tham quan tranh thủ mua đồ lưu niệm tại các quầy hàng lưu động bên ngoài Nhà Trắng trong lúc chờ đến lượt vào khuôn viên. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Cánh Tây Nhà Trắng (West Wing), nơi đặt Phòng Bầu dục và văn phòng làm việc của Tổng thống Mỹ, tại thủ đô Washington, D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Khuôn viên Nhà Trắng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách trong chương trình tham quan mở cửa cho công chúng ngày 18/10/2026. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Khu vực trưng bày các bảng ảnh tư liệu lịch sử dọc theo lối đi trên bãi cỏ phía Nam (South Lawn), phục vụ cho du khách trong dịp Tour tham quan vườn Nhà Trắng mùa thu năm 2026. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Vườn Hồng Nhà Trắng (White House Rose Garden) nhìn từ lối đi phía Nam, một trong những không gian xanh nổi tiếng và mang tính lịch sử nhất của Phủ Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Sân đỗ trực thăng trong khuôn viên Nhà Trắng tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ. Đây là khu vực phục vụ hoạt động di chuyển bằng trực thăng của Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)