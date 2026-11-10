Khám phá ngôi nhà gỗ hơn 200 tuổi, điểm dừng chân thú vị giữa Nha Trang

Ngôi nhà gỗ hơn 200 tuổi nằm sát bờ sông Cái thơ mộng thuộc phường Tây Nha Trang, cách trung tâm Nha Trang khoảng 7km. Chủ nhân của căn nhà là ông Nguyễn Xuân Hải (88 tuổi).

Nhìn từ xa, ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa khu vườn nhiều cây xanh bao quanh. Điểm đặc biệt thu hút mọi người là mái ngói âm dương hình vẩy cá được lợp ngay ngắn và toàn bộ ngôi nhà hiện lên với vẻ cổ kính, thâm trầm; tạo điểm nhấn thu hút ánh nhìn của mọi người khi đặt chân đến đây.

Theo ông Hải, căn nhà được ông cố của ông xây dựng, thiết kế theo kiểu nhà rường miền Trung với 3 gian, 2 chái, 36 cây cột bằng gỗ, lợp ngói âm dương.

Toàn bộ cột, kèo, vật dụng trong nhà hiện lên bóng loáng, đen tuyền khiến nhiều người thích thú, tò mò. Không gian trong ngôi nhà được sắp xếp ngăn nắp.

Ông Nguyễn Xuân Hải vui vẻ giới thiệu với du khách về căn nhà của mình với niềm tự hào lớn lao. "Hơn 200 năm trước, ông cố của tôi mua ngôi nhà này từ một người khác rồi đem về đây dựng lại. Kể từ đó, ngôi nhà được truyền cho ông nội, cho ba của tôi rồi đến đời tôi", ông Hải kể.

Bàn thờ được đặt ngay ngắn, gọn gàng giữa nhà. Đây là các bậc tiền bối đã có công gây dựng và gìn giữ ngôi nhà tồn tại cho hậu thế.

Đến bây giờ mọi chi tiết đều còn nguyên vẹn dù trải qua thời gian dài hơn 2 thế kỷ.

Hai bên gian nhà được bố trí không gian nghỉ ngơi với những chiếc phản và bộ bàn ghế gỗ mang dáng vẻ mộc mạc, giản dị.

Theo ông Hải, gia đình ông mở cửa hoàn toàn miễn phí cho mọi người ghé thăm. Mỗi khi du khách đến đây tìm hiểu, tham quan, gia đình ông cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

Trải qua hàng trăm năm nhưng hệ thống mái, cột, kèo vẫn vững vàng, chắc chắn. Tuy nhiên, có một nỗi lo lớn khiến ông Hải trăn trở: "Hiện nay, ngói âm dương ngày càng khó tìm, khiến việc thay thế khi mái nhà hư hỏng theo thời gian gặp nhiều khó khăn. Đây là điều tôi luôn canh cánh".

Nét thâm trầm của thời gian hiện lên theo từng đường hoa văn chạm trổ, mang đến cảm giác bình yên cho du khách.

Tường, vách trong căn nhà vẫn bóng loáng, đen tuyền dù trải qua hơn 200 năm sương gió, nắng mưa.

Những cây cột trong căn nhà không hề bị mối mọt dù đã hơn 200 tuổi và được chôn dưới đất. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết, ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Hải là một điểm đến độc đáo thu hút đông đảo du khách mỗi khi đặt chân đến Nha Trang.

Theo bà Hằng, thời gian tới, Sở sẽ đi khảo sát, đánh giá để cùng gia đình có định hướng phát triển nơi này tốt nhất có thể cho ngành du lịch tỉnh và cho gia đình ông Hải.

Nhiều du khách nước ngoài tìm đến ngôi nhà để tham quan. Theo nhiều du khách, việc chứng kiến các công trình cổ không quá khó nhưng một ngôi nhà gỗ hơn 200 tuổi được giữ gìn nguyên vẹn, đẹp như thế này thì rất hiếm gặp.