Sự kiện workshop thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm Ảnh: BTC.

Cuối tuần qua, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), workshop Bách Diện Du Hí đã được tổ chức. Từ những chiếc mặt nạ giấy bồi trắng, người tham gia được tự tay lựa chọn màu sắc, họa tiết và thể hiện ý tưởng cá nhân. Mỗi sản phẩm mang một phong cách riêng, có người gửi gắm niềm hy vọng qua hình ảnh ánh trăng, có người thể hiện những ước mơ bằng gam màu rực rỡ, cũng có người kết hợp các yếu tố văn hóa khác nhau để tạo nên thiết kế độc đáo.

Không bị giới hạn bởi những khuôn mẫu có sẵn, người tham gia được tự do thể hiện cá tính và góc nhìn riêng trên từng sản phẩm. Hoạt động không chỉ mang đến trải nghiệm thủ công mà còn tạo cơ hội để người trẻ khám phá khả năng sáng tạo thông qua chất liệu văn hóa truyền thống.

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức chương trình, đại diện Ban tổ chức workshop Bách Diện Du Hí cho biết: “Mặt nạ giấy bồi là sản phẩm thủ công truyền thống mang nhiều giá trị văn hóa. Chúng tôi lựa chọn chất liệu này với mong muốn đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với người trẻ thông qua trải nghiệm thực tế, để các bạn không chỉ tìm hiểu mà còn trực tiếp sáng tạo trên sản phẩm truyền thống”.

Từ những chiếc mặt nạ trắng ban đầu, hàng loạt sản phẩm với diện mạo và phong cách khác nhau đã được hoàn thiện. Mỗi chiếc mặt nạ là một cách thể hiện riêng, cho thấy sự phong phú trong góc nhìn và sức sáng tạo của người trẻ.

Khách trải nghiệm được tự mình lên ý tưởng mặt nạ Ảnh: BTC

Trực tiếp tham gia hoạt động, bạn Vũ Hà Vi chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm khá thú vị vì mình được tự tay trang trí chiếc mặt nạ theo ý tưởng riêng. Ban đầu mình chưa biết sẽ vẽ gì, nhưng khi bắt đầu lựa chọn màu sắc và họa tiết, mình cảm thấy rất hào hứng. Mình nghĩ hoạt động này giúp những sản phẩm truyền thống trở nên gần gũi, sinh động hơn với người trẻ".

Đằng sau workshop là dự án “Bách Diện Du Hí – Bồi nên muôn chuyện” do nhóm sinh viên đến từ Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện, hướng tới thực hành, bảo tồn và lan tỏa giá trị của mặt nạ giấy bồi trong đời sống đương đại.

Ban tổ chức workshop Bách Diện Du Hí. Ảnh: BTC

Theo nhóm sinh viên, mặt nạ giấy bồi vốn gắn với ký ức tuổi thơ, đặc biệt là những mùa Trung thu, nhưng đôi khi vẫn bị nhìn nhận đơn thuần như một món đồ chơi cũ, lỗi thời hoặc bị nhầm lẫn với các sản phẩm ngoại nhập. Từ tình yêu dành cho văn hóa dân gian, các bạn trẻ mong muốn kể lại câu chuyện về nếp giấy, lớp hồ và bàn tay người thợ, qua đó giúp công chúng nhìn nhận mặt nạ giấy bồi như một sản phẩm nghệ thuật thủ công giàu giá trị văn hóa.

Điểm mới của dự án là không chỉ dừng lại ở việc phục dựng những mẫu mặt nạ quen thuộc mà còn đưa vào đó góc nhìn và tư duy thiết kế của thế hệ Gen Z. Những họa tiết, màu sắc và cách phối hợp chất liệu được làm mới, tạo nên sự giao thoa giữa nét truyền thống và cảm quan nghệ thuật hiện đại. Từ những nguyên liệu mộc mạc như giấy cũ, hồ sắn, chiếc mặt nạ trở thành một không gian nghệ thuật thu nhỏ, nơi mỗi người có thể gửi gắm câu chuyện và dấu ấn riêng.

Khách trải nghiệm cùng những sản phẩm mang đậm tính cá nhân của mình Ảnh: BTC

Thông qua mô hình workshop, nhóm sinh viên kỳ vọng đưa mặt nạ giấy bồi đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ gợi lại ký ức về một món đồ chơi dân gian, dự án còn hướng tới mở rộng khả năng ứng dụng chất liệu này trong giáo dục trải nghiệm, trang trí không gian và nghệ thuật biểu diễn. Qua đó, di sản không chỉ được gìn giữ như một giá trị của quá khứ mà còn có cơ hội tiếp tục hiện diện, được sáng tạo và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Thanh Vân