Khám phá nghệ thuật thêu truyền thống tại Hà Nội

Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh thêu cổ quý hiếm, đặc biệt là bộ sưu tập mang dấu ấn thời Nguyễn và tranh Tứ Phủ Hàng Trống, bên cạnh các sáng tạo ứng dụng trên thời trang và phụ kiện.

Điểm nhấn của không gian là hành trình trải nghiệm trực tiếp khi khách tham quan có thể quan sát kỹ thuật điêu luyện của nghệ nhân và lắng nghe câu chuyện trao truyền nghề qua nhiều thế hệ.

Chị Ngọc Diệp, người làm việc tại đây, chia sẻ rằng các sản phẩm truyền thống được làm mới qua thiết kế đương đại, tạo nên giá trị mới và giúp nghề thêu tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hiện đại.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khách tham quan còn có thể tham gia thực hành từng đường kim, mũi chỉ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Sự kết hợp giữa bảo tồn và xã hội hóa này đang hình thành một điểm đến văn hóa giàu trải nghiệm, lan tỏa giá trị thủ công truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.