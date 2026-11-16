Khám phá nghề thủ công trong lòng phố cổ Hà Nội

Đình Kim Ngân địa chỉ 11 Hàng Bạc (phường Hoàn Kiếm) là một trong những địa chỉ thu hút du khách tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề Sơn Đồng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề Sơn Đồng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng thực hiện sản phẩm thủ công truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian trưng bày khung cửi gỗ truyền thống tại đình Yên Thái. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Không gian trưng bày ở đình Yên Thái thu hút sự quan tâm của du khách. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghệ nhân thực hiện thêu tay truyền thống tại đình Tú Thị. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Thực hiện các sản phẩm sơn mài thủ công tại đình Hà Vĩ. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tham quan không gian di tích đình Hà Vĩ và tìm hiểu nghề sơn mài. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tham quan không gian di tích đình Hà Vĩ và tìm hiểu nghề sơn mài. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Du khách tham quan không gian di tích đình Hà Vĩ và tìm hiểu nghề sơn mài. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)