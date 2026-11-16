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Khám phá nghề thủ công trong lòng phố cổ Hà Nội

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 (diễn ra từ ngày 14 - 28/11/2026), nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống được tổ chức tại các đình, hội quán và điểm di tích trong lòng phố cổ.

Báo Tin Tức TTXVN
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Thông qua sự kết nối giữa nghề thủ công, nghệ thuật đương đại và không gian di sản, những giá trị nghề xưa được giới thiệu theo cách tiếp cận mới, giúp công chúng khám phá, tìm hiểu và cảm nhận sức sống của di sản trong đời sống hôm nay.

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay.

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay.

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay.

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay.

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay.

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay.

Du khách tham quan không gian di tích đình Hà Vĩ và tìm hiểu nghề sơn mài.

Du khách tham quan không gian di tích đình Hà Vĩ và tìm hiểu nghề sơn mài.

Nghệ nhân thực hiện thêu tay truyền thống tại đình Tú Thị.

Nghệ nhân thực hiện thêu tay truyền thống tại đình Tú Thị.

Thực hiện các sản phẩm sơn mài thủ công tại đình Hà Vĩ.

Thực hiện các sản phẩm sơn mài thủ công tại đình Hà Vĩ.

Nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng thực hiện sản phẩm thủ công truyền thống.

Nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng thực hiện sản phẩm thủ công truyền thống.

Du khách tham quan không gian di tích đình Hà Vĩ và tìm hiểu nghề sơn mài.

Du khách tham quan không gian di tích đình Hà Vĩ và tìm hiểu nghề sơn mài.

Không gian trưng bày ở đình Yên Thái thu hút sự quan tâm của du khách.

Không gian trưng bày ở đình Yên Thái thu hút sự quan tâm của du khách.

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay.

Tại đình Tú Thị - du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay.

Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề Sơn Đồng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm.

Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề Sơn Đồng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm.

Đình Kim Ngân địa chỉ 11 Hàng Bạc (phường Hoàn Kiếm) là một trong những địa chỉ thu hút du khách tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Đình Kim Ngân địa chỉ 11 Hàng Bạc (phường Hoàn Kiếm) là một trong những địa chỉ thu hút du khách tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Khánh Hòa/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kham-pha-nghe-thu-cong-trong-long-pho-co-ha-noi-post1403339.html