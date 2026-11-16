Khám phá nghề thủ công trong lòng phố cổ Hà Nội
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 (diễn ra từ ngày 14 - 28/11/2026), nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống được tổ chức tại các đình, hội quán và điểm di tích trong lòng phố cổ.
Thông qua sự kết nối giữa nghề thủ công, nghệ thuật đương đại và không gian di sản, những giá trị nghề xưa được giới thiệu theo cách tiếp cận mới, giúp công chúng khám phá, tìm hiểu và cảm nhận sức sống của di sản trong đời sống hôm nay.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kham-pha-nghe-thu-cong-trong-long-pho-co-ha-noi-post1403339.html