Khám phá một Thổ Nhĩ Kỳ khác lạ qua 5 điểm đến đặc biệt kỳ thú

Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu những bãi biển đẹp nhất Địa Trung Hải, các khu nghỉ dưỡng sang trọng khiến du khách không muốn rời đi cùng những dịch vụ spa hấp dẫn. Tuy nhiên, đất nước này còn ẩn chứa nhiều điểm đến ít được biết đến, nằm rải rác trên khắp lãnh thổ rộng lớn.

Ẩn sâu dưới lòng đất, nép mình trên đỉnh núi hay giữa những vách đá cao chót vót là các di tích lịch sử, hiện tượng tự nhiên kỳ thú và khung cảnh ngoạn mục đang chờ du khách khám phá.

Năm điểm đến bất ngờ đặc biệt nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho những du khách yêu thích khám phá.

Thành phố ngầm Kaymaklı ở Cappadocia

Đừng chỉ nhìn lên, hãy thử nhìn xuống. Bên dưới lớp đá núi lửa mềm mại, có hình thù độc đáo của vùng Cappadocia là một trong những công trình ấn tượng nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống hơn 100 đường hầm, ăn sâu khoảng 40 mét dưới lòng đất, tạo nên thành phố cổ Kaymaklı. Nơi đây từng là chỗ trú ẩn của người Kitô giáo trong các cuộc chiến tranh giữa đế chế Arab và Byzantine, đồng thời vẫn được người dân địa phương sử dụng làm nơi lưu trữ.

Thành phố ngầm Kaymaklı ở Cappadocia. Ảnh: GoTurkiye

Được phát triển từ những hang động được cho là do người Phrygia đào vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, thành phố này được xem là một trong những thành phố ngầm rộng lớn nhất từng tồn tại.

Công trình dần được mở rộng với các chuồng ngựa, nhà thờ, khu sinh hoạt, nhà bếp và thậm chí cả xưởng luyện kim.

Du khách hiện có thể tham quan các khu vực thuộc bốn trong tổng số tám tầng của thành phố. Toàn bộ hệ thống được cho là có sức chứa lên tới 20.000 người.

Khu thánh địa đá cổ Yazılıkaya của người Hittite

Thổ Nhĩ Kỳ có hàng nghìn di tích và khu thánh địa bằng đá cổ xưa, nhưng Yazılıkaya là khu thánh địa ngoài trời lớn nhất của người Hittite tại quốc gia này.

Được xây dựng vào thế kỷ 13 trước Công nguyên, quần thể kiến trúc và địa chất đặc biệt này từng được bao quanh bởi các đền thờ và tường thành. Ngày nay, phần lớn những công trình đó chỉ còn lại nền móng.

Tuy nhiên, nơi đây vẫn lưu giữ một quần thể đá đồ sộ với những vách đá cao chót vót, khắc hình 83 vị thần cùng những hình tượng quỷ dữ và các vị vua có vai trò quan trọng trong lịch sử.

Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là khoảng giữa trưa, khi ánh mặt trời chiếu từ trên cao giúp các bức phù điêu hiện lên rõ nét. Du khách cũng có thể kết hợp chuyến đi với việc khám phá Hattusa, kinh đô cổ của người Hittite nằm gần đó. Cả Hattusa và Yazılıkaya đều được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Những bờ cát trắng tinh khôi của hồ Salda

Khi đặt chân đến hồ Salda, du khách có thể ngỡ như mình đã đi nhầm đến một vùng đất khác. Nằm ở tỉnh Burdur, phía tây bắc Antalya, hồ nước độc đáo này nổi bật với những bãi cát trắng mịn và làn nước xanh ngọc bích.

Cảnh quan ấn tượng được hình thành nhờ các mỏ hydromagnesit phong phú, tạo nên nhiều sắc thái khác nhau cho làn nước trong xanh. Một số khu vực của hồ sâu gần 200 mét, đưa Salda trở thành một trong những hồ sâu nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồ Salda. Ảnh: GoTurkiye

Bờ hồ là địa điểm lý tưởng để dã ngoại, tắm nắng và ngâm mình thư giãn. Trong khi đó, những sườn đồi phủ đầy rừng thông đen mang đến nhiều cung đường đi bộ tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc hơn cả là những dấu vết của các dạng sống cổ xưa nhất trên hành tinh được tìm thấy dưới lòng hồ. Các hóa thạch cổ đại tại đây đã cung cấp dữ liệu quan trọng, hỗ trợ các nhà khoa học NASA chuẩn bị cho sứ mệnh khám phá sao Hỏa năm 2020.

Những bức tượng cổ trên núi Nemrut

Nhiều người đã quen thuộc với các kim tự tháp ở Ai Cập và Mexico, nhưng ít ai biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng sở hữu một công trình lăng mộ đồ sộ trên núi. Đỉnh núi Nemrut, thuộc khu vực Đông Anatolia, là nơi an nghỉ của Vua Antiochus I Theos, người cai trị Vương quốc Commagene.

Công trình được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, khi vương quốc Hy Lạp - Ba Tư này vẫn tồn tại trước khi sáp nhập vào Đế chế La Mã.

Núi Nemrut. Ảnh: GoTurkiye

Quần thể có ba khu vực chính, trong đó khu vực phía đông được bảo tồn tốt nhất. Những bức tượng khổng lồ cao gần 9 mét, mô tả các vị thần và nhà vua được tôn thờ, tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng. Phần đầu của các bức tượng hiện nằm trên mặt đất, ngay phía trước thân tượng, tạo nên một trong những hình ảnh đặc trưng của di tích. Đây cũng là minh chứng nổi bật cho kỹ thuật xây dựng bằng đá của người cổ đại.

Những tảng đá rực lửa của Yanartas

Gần khu vực Olympos, cách Antalya khoảng 80 km về phía tây nam, một vùng địa hình đá rộng khoảng 5.000 m² được thắp sáng bởi hàng chục ngọn lửa nhỏ liên tục bập bùng trong các khe đá.

Hiện tượng tự nhiên kỳ thú này được tạo ra bởi khí metan thoát ra từ lòng đất. Những ngọn lửa hình thành khi khí metan tiếp xúc với oxy trong không khí và bốc cháy ngay tại các khe đá.

Các ngọn lửa có cường độ và vị trí thay đổi tùy theo lượng khí thoát ra. Đặc biệt, khung cảnh trở nên huyền ảo hơn vào ban đêm, khi những đốm lửa nổi bật giữa không gian tối. Hiện tượng này được cho là đã tồn tại liên tục trong gần 2.500 năm. Chắc chắn đây không phải là cảnh tượng mà bạn có thể bắt gặp mỗi ngày.