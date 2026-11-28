Đó là một Hà Nội vừa lạ, vừa quen với chính những người dân đang sống ở Thủ đô. Gợi mở những lăng kính tiếp cận mới đối với di sản và không gian đô thị, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 cho thấy vùng lõi di sản của Thủ đô vẫn còn rất nhiều dư địa để khám phá.

Nhiều du khách hào hứng tham gia tour "Chạm Đồng Xuân". Ảnh: HFCD

Khi di sản kể chuyện phố

Sở hữu hệ thống làng nghề phong phú, mạng lưới các di tích dày đặc cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đặc sắc, Hà Nội có nhiều cơ hội để kể những câu chuyện làng, chuyện phố đầy hấp dẫn.

Như khu phố cổ Hà Nội, theo khảo sát của giám tuyển nghệ thuật Nguyễn Thế Sơn, hiện nay còn dấu tích của khoảng 60 ngôi đình, trong đó một số ít vẫn giữ được vẻ cổ xưa. Mong muốn kể câu chuyện của các phường nghề, phố nghề Hà Nội gắn với những ngôi đình thờ tổ nghề, dự án nghệ thuật “Chuyện đình trong phố” đã ra đời.

“Với các sự kiện triển lãm kết hợp workshop, tọa đàm liên tục tổ chức suốt những năm qua, đến nay, khoảng 10 ngôi đình đã được nhận diện rõ nét hơn. Những ngôi đình thờ tổ nghề dần trở thành “ngôi nhà chung” của các nghệ sĩ, nghệ nhân cũng như du khách trong và ngoài nước tìm đến để thực hành sáng tạo, trải nghiệm khám phá giá trị di sản và sáng tạo nghệ thuật từ di sản”, giám tuyển nghệ thuật Nguyễn Thế Sơn cho biết.

Tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, chuỗi 12 đình, hội quán tại khu phố cổ cùng “mở hội” với nhiều hoạt động phong phú, trong đó có tour di sản “Chuyện đình trong phố” thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Hiền Thanh chia sẻ: “Tôi vô cùng bất ngờ và thấy rất thú vị với những câu chuyện về các ngôi đình trong phố. Trước đây, tôi từng đi qua các ngôi đình này rất nhiều lần nhưng chưa có cơ hội bước vào bên trong. “Chuyện đình trong phố” giúp tôi hiểu về văn hóa di sản tổ nghề và phố nghề của Thăng Long xưa - Hà Nội nay”.

Cùng với “Chuyện đình trong phố”, một hoạt động kết nối du lịch - di sản khác rất hấp dẫn tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 là tour “Chạm Đồng Xuân” khi đưa khách khám phá khu chợ có tuổi đời hơn một thế kỷ qua lăng kính mới. Thay vì chỉ đến chợ để mua sắm, du khách được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo, sắp đặt, trình diễn ngay trong không gian chợ, tương tác và hòa quyện vào kiến trúc, âm thanh, không khí và nhịp sống nhộn nhịp thường ngày của Đồng Xuân.

Thay vì đóng khung tác phẩm nghệ thuật trong không gian triển lãm, hay tách di sản kiến trúc khỏi đời sống hiện tại, cách mà “Chạm Đồng Xuân” hướng tới là để nghệ thuật, sáng tạo cùng những hoạt động đang diễn ra mỗi ngày kể câu chuyện về Hà Nội. Sự đan xen giữa nhịp sống bám chợ của người dân Thủ đô và ngôn ngữ nghệ thuật của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã mang đến cho khách tham quan một trải nghiệm văn hóa mới lạ, cuốn hút, giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn một Hà Nội luôn vận động và sáng tạo không ngừng.

Tạo sức sống mới cho du lịch di sản

Một khu chợ, một ngôi đình, một nếp nhà, hay một con ngõ đều có thể trở thành điểm tham quan khi được đặt trong một câu chuyện hấp dẫn, có người dẫn dắt và có những hoạt động tương tác phù hợp. Có lẽ, đó chính là lý do để những tour trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 luôn “đắt khách”.

Không chỉ tại lễ hội năm nay, mà ở các mùa sáng tạo trước đây, không hiếm gặp cảnh người dân xếp hàng dài để chờ vào chiêm ngưỡng các địa điểm lần đầu mở cửa cho khách tham quan, hay "cháy" đăng ký các tour/trải nghiệm nghệ thuật.

Điều đó càng khẳng định rằng điều làm nên sức hấp dẫn cho du lịch thành phố không chỉ ở kiến trúc của các công trình, mà quan trọng hơn là những câu chuyện kể về di tích phải được hiện diện, những chương trình, hoạt động gắn di tích với nhịp sống hiện tại phải được tiếp nối.

Một trong những điểm lý thú ở “Chạm Đồng Xuân” năm nay là chính những tiểu thương và người lao động tại chợ trở thành chủ thể sáng tạo. Họ kể chuyện với du khách về những ký ức của mình gắn với ngôi chợ qua vở diễn tương tác “Mười thương”, tham gia các hoạt động thực hành sáng tạo như Yoga cười, Yoga nhạc để cùng du khách chia sẻ năng lượng tích cực, qua đó, góp phần kiến tạo diện mạo và sức sống mới cho chợ Đồng Xuân.

Các tác phẩm sắp đặt trong chợ cũng được các nghệ sĩ lấy cảm hứng từ các nguyên liệu, âm thanh của chợ. Từ các loại hạt đỗ, hạt gạo, vải vóc, quần áo đến muôi, xô, thùng xốp, sắt, thép, đến những bản ghi âm nhịp buôn bán của chợ... đều là chất liệu cho các tác phẩm. Ngay khu mái chợ Đồng Xuân cũng được “lột xác” thành một không gian nghe nhạc, xem phim, đọc sách cuốn hút người dân.

Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: “Triển lãm “Chạm Đồng Xuân” là một trong những nỗ lực đánh thức các không gian kinh tế - di sản của Hà Nội, đưa văn hóa vào đời sống để tạo ra sự phát triển hài hòa, bền vững và mang lại động lực lâu dài cho Thủ đô. Khi nghệ thuật hiện diện ngay trong không gian chợ truyền thống, những điều vốn quen thuộc có thể được nhìn qua một lăng kính khác, giúp người tham quan khám phá thêm những câu chuyện và giá trị văn hóa ẩn sau đời sống thường nhật”.

Những gợi mở về cách tiếp cận mới đối với tài nguyên di sản của Thủ đô qua Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 cho thấy, di sản vừa là không gian sống, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, đồng thời có thể khơi nguồn cho những trải nghiệm sáng tạo đương đại. Khi mỗi ngôi đình, khu chợ, ngõ, phố đều có câu chuyện riêng được kể bằng những hình thức hấp dẫn, du khách sẽ có thêm lý do để trở lại, khám phá Hà Nội từ nhiều góc nhìn và trải nghiệm mới.