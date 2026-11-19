Không gian triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” đưa công chúng đến gần hơn với những tầng sâu lịch sử cùng các giá trị tinh hoa văn hóa, mỹ thuật.

Sự kiện đang thu hút đông đảo người dân và sinh viên trên địa bàn đến tham quan, tìm hiểu.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân cùng sinh viên trên địa bàn đến tham quan, tìm hiểu. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Nội dung triển lãm được thiết kế kết nối qua ba chuyên đề trọng tâm: Chuyên đề 1: “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng” tạo sự kết nối hài hòa giữa hiện vật gốc, hiện vật phiên bản và hệ thống tư liệu hình ảnh liên quan công tác khai quật khảo cổ học. Điểm nhấn trung tâm là không gian tôn vinh 3 bảo vật quốc gia (hiện vật gốc) thuộc văn hóa Sa Huỳnh và Champa đang được lưu giữ tại Bảo tàng. Chuyên đề 2: “Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp” tái hiện sinh động hành trình 555 năm (1471 - 2026) hình thành, xây dựng và phát triển của vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa và Đà Nẵng ngày nay thông qua hệ thống pano chuyên đề kết hợp 100 hình ảnh tư liệu. Chuyên đề 3: “Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển” ghi dấu ấn từ các bộ sưu tập tư nhân với 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập "Dòng chảy Việt" của nhà sưu tập Phạm Văn Phát và 10 cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long. Chuyên đề này còn giới thiệu 70 hiện vật gốm sứ độc đáo từ tàu đắm Cù Lao Chàm (thế kỷ XV - XVI), hé mở những câu chuyện về hoạt động giao thương hàng hải và sự hưng thịnh của thương cảng Hội An trong lịch sử.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận các cổ vật từ 2 nhà sưu tập trao tặng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng, chia sẻ: "Mỗi hiện vật và câu chuyện lịch sử được tái hiện, chiều sâu văn hóa của vùng đất càng được nhận diện rõ nét, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay trách nhiệm gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị di sản cho mai sau".

Thông qua chuỗi hoạt động này, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng hướng đến tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 25-11.

>> Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Không gian triển lãm có 3 chủ đề di sản Đà Nẵng qua dòng chảy thời gian. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Đầu tượng thần Shiva với chất liệu chủ yếu bằng vàng, là hiện vật gốc, độc bản. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Bộ trang sức và mã não hình thú Lai Nghi được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2024. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Kỹ thuật luyện kim của cư dân Sa Huỳnh được thể hiện qua bộ trang sức vàng được phát hiện trong khu mộ táng Lai Nghi. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Cận cảnh hạt mã não hình thú Lai Nghi. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Phiên bản một bảo vật quốc gia cũng được trưng bày. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Nhà sưu tập Phạm Văn Phát bên các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trải nghiệm sáng tạo thủ công từ mo cau xã Thạnh Bình. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG