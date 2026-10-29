Khám phá loại pháo tự hành Triều Tiên đang áp sát Hàn Quốc

Pháo tự hành M-1981 là một trong những hệ thống pháo mặt đất do Triều Tiên phát triển trong giai đoạn nước này đẩy mạnh cơ giới hóa lực lượng pháo binh. Dù không thuộc thế hệ vũ khí mới, hệ thống vẫn có giá trị trong nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho lực lượng mặt đất, đặc biệt tại những khu vực gần biên giới Hàn Quốc.

Tên gọi M-1981 chủ yếu được sử dụng trong tài liệu quân sự phương Tây. Đây là định danh do Mỹ đặt dựa trên thời điểm hệ thống được phát hiện, không nhất thiết là tên gọi chính thức của quân đội Triều Tiên.

Một số tài liệu nhận diện mẫu pháo này xuất hiện từ cuối thập niên 1970, trong khi hệ thống được cho là đưa vào sử dụng vào cuối thập niên 1970 hoặc đầu thập niên 1980.

Điểm đáng chú ý của M-1981 là cách bố trí pháo trên khung gầm bánh xích. Theo các tài liệu nhận dạng quân sự, phương tiện sử dụng khung gầm bọc giáp hạng nhẹ, được cho là phát triển từ xe kéo pháo bánh xích ATS-59G của Liên Xô. Cách thiết kế này giúp pháo có khả năng cơ động tốt hơn so với pháo kéo, đồng thời giảm thời gian triển khai và rời trận địa.

Vũ khí chính của M-1981 là pháo cỡ nòng 122 mm, thuộc nhóm pháo dã chiến có khả năng bắn gián tiếp vào các mục tiêu nằm ngoài tầm quan sát trực tiếp của kíp chiến đấu. Dữ liệu kỹ thuật được công bố trong một tài liệu đánh giá quân sự của Mỹ ghi nhận tầm bắn tối đa khoảng 23,9 km, trọng lượng đạn 27,5 kg và tốc độ bắn tối đa 5 phát/phút. Những con số này phản ánh dữ liệu tham khảo về hệ thống, không đồng nghĩa với tốc độ bắn duy trì trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Kíp vận hành được ước tính gồm 8-9 người. Thời gian triển khai và rời trận địa đều dưới 3 phút theo dữ liệu của hệ thống thông tin quân sự ODIN. Khả năng cơ động cho phép phương tiện thay đổi vị trí sau khi khai hỏa, dù mức độ bảo vệ của khung gầm không thể so sánh với các pháo tự hành bọc giáp hiện đại.

M-1981 được xem là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm tăng cường hỏa lực cơ giới cho các đơn vị lục quân. Tuy nhiên, thông tin công khai về số lượng, tình trạng kỹ thuật và mức độ nâng cấp của hệ thống còn hạn chế. Việc pháo vẫn xuất hiện trong biên chế không đồng nghĩa nó có năng lực ngang với những mẫu pháo tự hành hiện đại được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số.

Giá trị của M-1981 nằm ở khả năng cung cấp hỏa lực pháo binh với chi phí và yêu cầu công nghệ thấp hơn các hệ thống mới. Trong bố trí lực lượng gần bán đảo Triều Tiên, những khẩu pháo như vậy vẫn có thể tạo sức ép quân sự đáng kể nhờ tầm bắn và khả năng cơ động, dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào đạn dược, trinh sát, thông tin liên lạc và năng lực chỉ huy.