Khám phá lễ hội yên tĩnh nhất thế giới giữa rừng Phần Lan

Mùa lễ hội thường gắn liền với âm nhạc lớn, những chiếc lều ẩm ướt và dòng người đông đúc.

Tuy nhiên, tại Phần Lan, một sự kiện hoàn toàn khác biệt đang diễn ra, mang tên Hiljaa Fest, có nghĩa là “Lễ hội Yên tĩnh”.

Được tổ chức tại Vườn quốc gia Valkmusa, lễ hội tự giới thiệu là sự kiện lắng nghe thiên nhiên đầu tiên trên thế giới, đồng thời được mệnh danh là “lễ hội yên tĩnh nhất thế giới”.

Thay vì các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, Hiljaa Fest đưa những âm thanh và cảnh quan tự nhiên trở thành nhân vật chính. Chương trình có 13 “tiết mục” được bố trí tại bốn địa điểm khác nhau trong công viên.

Những ngôi sao đặc biệt của lễ hội bao gồm gà gô đen, tiếng gió và ramekulmumittari, một loài bướm đêm quý hiếm cũng là biểu tượng chính thức của Vườn quốc gia Valkmusa.

Ảnh: Gavia Arctica / Shutterstock | Lễ hội sẽ diễn ra tại Vườn quốc gia Valkmusa của Phần Lan

Điểm khác biệt của sự kiện là không có lịch trình biểu diễn cố định. Ban tổ chức cho biết một số tiết mục mang tính chất thất thường, bởi thiên nhiên không hoạt động theo thời gian biểu của con người.

Vì vậy, du khách không được đảm bảo sẽ bắt gặp tất cả các “nghệ sĩ” trong chuyến tham quan. Chính sự ngẫu nhiên này tạo nên nét độc đáo của lễ hội, khuyến khích mọi người kiên nhẫn quan sát và lắng nghe môi trường xung quanh.

Hiljaa Fest khai mạc ngày 10/10 bằng một buổi tham quan dành riêng cho 30 người được lựa chọn thông qua hình thức bốc thăm.

Sau ngày mở màn, lễ hội mở cửa miễn phí cho công chúng đến hết ngày 31/10.

Du khách có thể tự do lựa chọn thời gian ghé thăm, đi bộ trên những con đường mòn và khám phá các điểm nghe theo tốc độ của riêng mình.

Khi tham gia, khách được yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc ứng xử ngoài trời của Phần Lan, bao gồm tôn trọng thiên nhiên, không để lại rác thải và hạn chế tác động đến môi trường sống của các loài sinh vật.

Tuy nhiên, ban tổ chức lưu ý tuyến tham quan chủ yếu đi qua những lối đi lát ván và đường mòn trong rừng, nên hiện chưa phù hợp với du khách cần hỗ trợ về khả năng di chuyển.

Vườn quốc gia Valkmusa nằm tại Pyhtää, cách thủ đô Helsinki khoảng 90 phút di chuyển về phía đông.

Dù có diện tích tương đối nhỏ, nơi đây nổi tiếng với hệ sinh thái đầm lầy đa dạng, sở hữu khoảng 40 loại môi trường sống đất ngập nước.

Những lối đi lát ván xuyên qua vùng đầm lầy cùng các tháp quan sát giúp du khách tiếp cận cảnh quan tự nhiên mà không cần đi sâu vào những khu vực nhạy cảm về sinh thái.

Gà gô đen. Ảnh: Rudmer Zwerver / Shutterstock

Theo Simo Peri, giám đốc sáng tạo kiêm hướng dẫn viên du lịch thiên nhiên của lễ hội, mục tiêu của sự kiện là giúp mọi người giảm nhịp sống và chú ý hơn đến những chi tiết thường dễ bị bỏ qua, từ tiếng gió rì rào đến âm thanh khe khẽ của thảm rêu.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch cho Lễ hội Lắng nghe Thiên nhiên đầu tiên để du khách có thể tham quan công viên quốc gia và thực sự lắng nghe bản nhạc mà thiên nhiên tạo ra. Đây là một chuyến đi lễ hội được thiết kế để nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ của mỗi người”, ông chia sẻ.

Phần Lan nhiều năm liền được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn và ồn ào, Hiljaa Fest mang đến một cách tiếp cận khác về trải nghiệm du lịch: không cần âm nhạc khuấy động hay những màn trình diễn hoành tráng, chỉ cần dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận những âm thanh vốn hiện diện quanh ta.

Nếu sự kiện nhận được phản hồi tích cực, ban tổ chức kỳ vọng Hiljaa Fest có thể trở lại vào năm 2027, tiếp tục mang đến cho du khách cơ hội khám phá thiên nhiên bằng một cách chậm rãi và tĩnh lặng hơn.