Khám phá ký ức, di sản Bến Thành qua không gian 3D

Công trình có địa chỉ tại https://disanvanhoa.phuongbenthanh.gov.vn/ đưa người xem khám phá những kiến trúc, địa điểm lịch sử gắn với quá trình hình thành, phát triển của TPHCM.

Đại biểu nhấn nút ra mắt công trình không gian số

Hành trình tham quan gồm 46 trạm trải nghiệm, cho phép người xem di chuyển, xoay góc nhìn, phóng to chi tiết kiến trúc, định vị trên bản đồ và tìm hiểu di tích qua hình ảnh, thuyết minh.

Hệ thống giới thiệu 12 di tích bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh, phục vụ người dân và du khách quốc tế.

Điểm hấp dẫn của sản phẩm là kết hợp hình ảnh, tư liệu lịch sử với không gian 3D, giúp người xem tìm hiểu trực quan, sinh động

Việc xây dựng không gian di sản số hướng đến đổi mới phương thức tuyên truyền, quảng bá di sản; kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa với đời sống hiện đại. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản, nhất là trong thế hệ trẻ, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách.

Lãnh đạo phường Bến Thành trao Quyết định công nhận khu dân cư "Đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn"

Công trình được giới thiệu và ra mắt trong khuôn khổ chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Tại buổi ra mắt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đoàn kết dân tộc, khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, gắn kết các tầng lớp nhân dân; tôn vinh những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo phường Bến Thành khen thưởng gương “Dân vận khéo”

Dịp này, phường Bến Thành công nhận 17 khu phố văn hóa; biểu dương 39 gương “Dân vận khéo”, 44 gương “Người tốt - Việc tốt”; trao giải các hội thi tìm hiểu di sản, vẽ tranh và sáng tạo video quảng bá du lịch. Ban tổ chức cũng trao quà chăm lo các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.