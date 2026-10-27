Khám phá kỹ thuật làm đèn lồng Nhật Bản tại Hội An

Người trẻ trải nghiệm kỹ thuật vẽ trên giấy dán đèn lồng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chương trình tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp, nghệ sĩ, nghệ nhân và nhà thiết kế nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật chế tác đèn lồng truyền thống của Nhật Bản; đồng thời tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo phù hợp với điều kiện và chất liệu bản địa.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động chia sẻ trực tiếp của điêu khắc gia Đàm Đăng Lại, nghệ sĩ có nhiều năm nghiên cứu, thực hành nghệ thuật tại Nhật Bản và am hiểu kỹ thuật chế tác đèn lồng Neputa nổi tiếng của vùng Aomori, Nhật Bản.

Thông qua hoạt động trao đổi và thực hành, người tham gia có cơ hội tìm hiểu phương pháp xử lý, thử nghiệm các chất liệu mới, tiếp cận kỹ thuật chế tác đèn lồng Nhật Bản và khám phá khả năng ứng dụng trong sáng tạo sản phẩm tại Hội An.

Thực hành dán các tác phẩm lên đèn lồng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chương trình cũng hướng đến việc kết nối kinh nghiệm nghề truyền thống với tư duy thiết kế đương đại, khơi gợi những ý tưởng mới từ sự giao thoa văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Đây là hoạt động chuẩn bị hướng đến Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2026.