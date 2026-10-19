Khám phá khu vườn và khuôn viên Nhà Trắng trong tiết thu tháng 10

Khách tham quan có thể khám phá Bãi cỏ phía Nam, Vườn Hồng, vườn rau của Nhà Trắng, khu nuôi ong và sân đỗ trực thăng trong khuôn viên. Chương trình góp phần đưa những không gian thường gắn với các hoạt động chính trị, ngoại giao cấp cao đến gần hơn với công chúng, đồng thời giúp khách tham quan hiểu thêm về cảnh quan và lịch sử của trung tâm quyền lực nước Mỹ.

Toàn cảnh khuôn viên Nhà Trắng, nơi gắn liền với lịch sử và hoạt động của các đời Tổng thống Mỹ

Mặt phía Nam Nhà Trắng (South Portico), dinh thự chính thức và nơi làm việc của Tổng thống Mỹ tại thủ đô Washington, D.C

Khuôn viên Nhà Trắng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách trong chương trình tham quan mở cửa cho công chúng ngày 18/10/2026

Đài phun nước tại bãi cỏ phía Nam (South Lawn) trong khuôn viên Nhà Trắng, được bao quanh bởi những thảm hoa đại cúc màu đỏ cam

Tòa nhà Văn phòng Hành chính Eisenhower (EEOB) nhìn từ khuôn viên Nhà Trắng tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ. Công trình được xây dựng trong giai đoạn 1871–1888, hiện là nơi làm việc của nhiều văn phòng thuộc Phủ Tổng thống và Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ

Bãi cỏ phía Nam (South Lawn) trong khuôn viên Nhà Trắng tại thủ đô Washington, D.C., Mỹ

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump thăm khu vực tổ ong được mở rộng tại Vườn rau Nhà Trắng vào tháng 4/2026

Cánh Tây Nhà Trắng (West Wing), nơi đặt Phòng Bầu dục và văn phòng làm việc của Tổng thống Mỹ, tại thủ đô Washington, D.C

Mô hình kiến trúc thu nhỏ của Cánh Đông được trưng bày tại Vườn Jacqueline Kennedy trong khuôn viên Nhà Trắng

Đài tưởng niệm Washington (Tháp Bút chì) nhìn từ khuôn viên Nhà Trắng

Công trường xây dựng phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng (White House Ballroom) tại khu vực Cánh Đông

Bảng thông tin trưng bày về các loài chim cư trú vào mùa đông tại Nhà Trắng nằm trên bãi cỏ phía Nam (South Lawn) trong dịp Tour tham quan vườn Nhà Trắng mùa thu năm 2026

Vườn Hồng Nhà Trắng (White House Rose Garden) nhìn từ lối đi phía Nam, một trong những không gian xanh nổi tiếng và mang tính lịch sử nhất của Phủ Tổng thống Mỹ

Khách tham quan tranh thủ mua đồ lưu niệm tại các quầy hàng lưu động bên ngoài Nhà Trắng trong lúc chờ đến lượt vào khuôn viên