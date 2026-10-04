Khám phá không gian trải nghiệm game tại Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Gian hàng VTC được thiết kế với nhiều hoạt động trải nghiệm, tập trung ở ba nội dung: trải nghiệm game VR (trò chơi thực tế ảo), chơi game trên điện thoại và tương tác với các sản phẩm game trên sân khấu.

Khu vực trải nghiệm game VR. Ảnh: VTC

Tại khu vực trải nghiệm VR, công chúng được đeo kính thực tế ảo để bước vào hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên Sơn Đoòng.

Công nghệ VR tái hiện không gian hang động, mang đến cảm giác như đang trực tiếp di chuyển, quan sát và khám phá cảnh quan kỳ vĩ bên trong Sơn Đoòng. Đây cũng là một trong những trải nghiệm nổi bật, giúp người tham gia tiếp cận thiên nhiên và di sản theo cách trực quan, sinh động.

Ở khu vực trải nghiệm game trên điện thoại, VTC cài đặt nhiều game để công chúng trực tiếp chơi và thực hiện các nhiệm vụ trong game.

Đây đều là các sản phẩm game của VTC phát hành và có nhiều game do chính đơn vị tự thiết kế, phát triển. Qua đó, khách tham quan có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm game và những giá trị văn hóa được lồng ghép trong đó.

Còn khu vực sân khấu là nơi diễn ra các hoạt động mini game, giao lưu và tương tác với các sản phẩm do VTC phát hành như Audition, Cultural Cosplay...

Khách tham quan có thể tham gia câu đố vui, trả lời câu hỏi của MC và nhận quà, ấn phẩm liên quan đến game. Với trò chơi “Vua tiếng Việt”, người chơi sẽ sắp xếp các từ để trả lời câu hỏi và nhận phần quà từ chương trình.

Gian hàng VTC thu hút đông người dân đến trải nghiệm. Ảnh: Trần Huấn

Đặc biệt, chiều 3.10, tại sân khấu tròn, đã diễn ra phần trình diễn cosplay trang phục game, với sự tham gia của các cosplayer, hóa thân thành những nhân vật quen thuộc trong game.

Đáng chú ý, các thí sinh tự thiết kế, may và hoàn thiện trang phục game. Những bộ trang phục được đầu tư cầu kỳ, thể hiện sự sáng tạo và dấu ấn riêng của từng người tham gia.

Sau đó là phần Audition Heritage Show, với sự tham gia của các người mẫu trong những bộ trang phục lấy cảm hứng từ thế giới game. Không chỉ trình diễn thời trang, tiết mục còn kết hợp âm thanh và các yếu tố biểu diễn, tạo nên một không gian đa sắc màu.

Phần trình diễn cosplay trang phục game. Ảnh: VTC

Trong định hướng phát triển game trở thành một trong những lĩnh vực công nghiệp văn hóa, VTC xác định các sản phẩm số cũng có thể trở thành một phương thức để tiếp cận và lan tỏa các giá trị văn hóa.

“Bản sắc VTC - bản sắc văn hóa số” là thông điệp VTC mang đến Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Qua đó, đơn vị mong muốn giới thiệu những hình ảnh, nét đẹp và giá trị văn hóa Việt Nam thông qua các sản phẩm số, tạo thêm một cách tiếp cận gần gũi, sinh động với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Với những sản phẩm do VTC trực tiếp sản xuất, các yếu tố văn hóa Việt Nam được đưa vào ngay từ quá trình xây dựng nội dung và hình ảnh. Chẳng hạn, hình ảnh kỳ quan Sơn Đoòng được khai thác trong game, tạo nên dấu ấn riêng và góp phần đưa cảnh quan Việt Nam đến gần hơn với người chơi qua không gian số.

Với các game do VTC phát hành nhưng không trực tiếp sản xuất, đơn vị cũng chủ động phối hợp với đối tác để đưa những yếu tố văn hóa Việt Nam vào sản phẩm.

Các hình ảnh, trang phục mang đặc trưng Việt Nam như áo dài, áo tứ thân, hoa sen... được VTC thiết kế, sau đó phối hợp với đối tác tại Hàn Quốc, Trung Quốc để chuyển thể và đưa vào game. Qua đó, những giá trị văn hóa Việt có thêm không gian hiện diện trên nền tảng số và tiếp cận nhóm công chúng trẻ.

Gian trải nghiệm của VTC có nhiều hoạt động tương tác. Ảnh: Trần Huấn

Theo đại diện Tổng Công ty VTC, việc tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai cũng là dịp để VTC giới thiệu những sản phẩm game mang dấu ấn văn hóa Việt Nam đến công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Không gian lễ hội đồng thời thu hút đông đảo du khách quốc tế, tạo cơ hội để các sản phẩm số của VTC tiếp cận thêm những nhóm công chúng mới.

Tại gian hàng, VTC trực tiếp mời du khách quốc tế trải nghiệm game, khám phá Sơn Đoòng qua công nghệ VR và tìm hiểu những trang phục mang yếu tố văn hóa Việt Nam được đưa vào game.

Qua những trải nghiệm trực tiếp này, các giá trị văn hóa Việt Nam được giới thiệu theo một cách gần gũi, đồng thời mở thêm hướng tiếp cận văn hóa thông qua công nghệ và sản phẩm số.