Khám phá không gian sống sang trọng của nữ BTV nổi tiếng VTV

Là một trong số các nữ biên tập viên (BTV) nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam, Dương Ngọc Trinh là gương mặt khá quen thuộc và nổi trội. Cô từng phụ trách dẫn dắt nhiều chương trình của VTV như: Bản tin Kinh tế, Chuyển động 24h, Bí mật đồng tiền, Tự do tài chính...

BTV Dương Ngọc Trinh. (Ảnh: FBNV)

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cách dẫn chương trình thanh lịch, quyết đoán, BTV Ngọc Trinh còn khiến công chúng xôn xao bởi thường xuyên xuất hiện cạnh xe sang, đồng hồ đắt tiền. Khán giả Việt từng "bóc giá" loạt đồ hiệu mà BTV Ngọc Trinh sử dụng trên sóng truyền hình, trong đó nổi bật là hàng loạt chiếc đồng hồ đắt đỏ như: Patek Philippe 506 2R trị giá khoảng 10 tỷ đồng, Patek Philippe 5711 Olive 8,4 tỷ đồng, Patek Philippe 5711r 6 tỷ đồng... Theo nhiều thông tin, con số mà người đẹp bỏ ra chỉ để tậu đồng hồ có thể lên tới hơn 50 tỷ đồng.

Điểm yêu thích nhất mà nữ BTV hay chia sẻ trên trang cá nhân là căn biệt thự tại Hà Nội, có diện tích rộng rãi và lối thiết kế sang trọng, quý phái. Vẻ sang trọng của căn nhà không đến từ sự phô trương mà toát ra từ cách bài trí chỉn chu, ấm cúng và mang lại cảm giác thư thái: Phòng khách tông trắng thanh lịch: Không gian phòng khách sở hữu diện tích rộng rãi với thiết kế hiện đại cùng hệ thống nội thất cao cấp. Gam màu trắng chủ đạo giúp căn phòng luôn sáng sủa, thoáng đãng. Từ các món nội thất lớn cho đến từng chi tiết trang trí nhỏ đều được cô chăm chút tỉ mỉ, tạo nên tổng thể hài hòa và mang đậm dấu ấn riêng.

(Ảnh: FBNV)

Trong ngôi nhà có nhiều căn phòng khác nhau phục vụ nhu cầu làm đẹp, vận động, thư giãn của gia chủ. Bể bơi cũng được trang trí cầu kỳ với rất nhiều đèn lấp lánh trên trần.

(Ảnh: FBNV)

Không gian sống của nữ BTV còn đậm chất nghệ thuật nhờ sự xuất hiện của các bức tranh trừu tượng đa sắc màu. Từ những khổ tranh lớn đến các tác phẩm nhỏ đều được điểm xuyết khéo léo ở nhiều góc, tạo nên nét đẹp cổ điển, thanh lịch và mang lại cảm giác thư giãn, chill cho gia chủ mà không hề gây cảm giác nặng nề.

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Sở hữu cơ ngơi đẳng cấp và giàu tính thẩm mỹ, mỗi lần Dương Ngọc Trinh hé lộ những hình ảnh về chốn đi về của mình, dân tình lại không khỏi xuýt xoa trước gu bài trí tinh tế của nữ BTV.

Ngoài công việc, cô khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống cá nhân. Quan điểm sống của cô là luôn coi "áp lực thực ra là những việc mà chúng ta phải đối mặt dù không thích nên nếu thấy bất ổn thì từ bỏ, không phải gắng gượng để sống theo hình ảnh mà người khác xây dựng, sống với người mà mình không yêu".

"Và tôi đang hướng đến cuộc sống tự chủ được làm những điều mình tâm huyết".