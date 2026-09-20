Khám phá không gian mới đô thị đại học Hòa Lạc sau 13 năm xây dựng

Quy hoạch Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 10/2013, với hơn 20 dự án thành phần, quy mô khoảng 65.000 sinh viên. Dự án có diện tích đất khoảng 1.113,7ha, được xem là khu đô thị đại học có quy mô lớn nhất cả nước, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng.

Sau 13 năm triển khai, diện mạo khu đô thị đã có những thay đổi rõ rệt. Từ một khu vực còn thưa thớt công trình, Hòa Lạc đang từng bước hình thành mô hình đô thị đại học hiện đại, xanh và thông minh, tích hợp các không gian dành cho đào tạo, nghiên cứu, sinh hoạt, rèn luyện thể chất và trải nghiệm của sinh viên.

Cách đây 3 năm, khuôn viên chỉ có một khu giảng đường chính gồm 2 tòa nhà, đến nay đã hình thành 6 khu giảng đường dành cho 11 trường trực thuộc. Một khu giảng đường khác dự kiến được hoàn thiện và đưa vào khai thác từ học kỳ II tới, tiếp tục mở rộng năng lực phục vụ đào tạo tại Hòa Lạc.

Không gian sảnh tại Đại học Quốc gia Hà Nội được bố trí khang trang, với hệ thống kiểm soát ra vào tự động.

Các phòng học được thiết kế theo hướng hiện đại, rộng rãi, có điều hòa, quạt và các thiết bị phục vụ dạy - học.

Căng tin trường xanh, sạch, đẹp, tạo không gian thoáng mát, thuận tiện cho sinh viên nghỉ ngơi và ăn uống sau các tiết học.

Các phòng thí nghiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội đặt tại Hoà Lạc đều được trang bị thiết bị hiện đại, phục vụ cả việc học của sinh viên và các nhóm nghiên cứu.

Không gian cafe ngoài trời tại khuôn viên giảng đường.

Sinh viên học tập và đọc sách tại Thư viện HT2.

Khu thực nghiệm công nghệ nông nghiệp của UET.

Một khu ký túc xá trong khuôn viên khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội. Tòa nhà 11 tầng đáp ứng nhu cầu khoảng 5.000 sinh viên.

''Hiện em ở cùng 3 bạn với chi phí 800.000 đồng/người/tháng và rất hài lòng với điều kiện sinh hoạt, không gian phòng ở và các tiện ích tại đây. Với giá tiền này nếu ra ngoài thuê sẽ không có đầy đủ điều hòa hay khu vệ sinh khép kín như trong ký túc trường”, Lê Trâm Anh (Thanh Hóa) - sinh viên năm nhất Khoa học liên ngành và Nghệ thuật chia sẻ.

Không gian sinh hoạt và học tập trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được bổ trợ bởi hệ thống tiện ích thể thao tương đối đa dạng với sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, nhà đa năng và sân tập golf.

Các tiện ích thiết yếu quanh khu vực ký túc xá, gồm nhà ăn, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini và dịch vụ giặt sấy. Giá một suất cơm, bún hoặc phở dao động 30.000-45.000 đồng, phù hợp với nhu cầu chi tiêu của sinh viên.

Cùng với hệ thống công trình, hạ tầng giao thông trong khu đô thị đại học cũng đang dần hoàn thiện. Nhiều tuyến đường nội khu rộng rãi, khang trang đã được đưa vào sử dụng, kết nối các khu giảng đường, trung tâm nghiên cứu, ký túc xá và các công trình dịch vụ trên toàn khuôn viên rộng hơn 1.100ha.

Hạ tầng giao thông nội khu và kết nối với trung tâm Hà Nội đang dần hoàn thiện. Sinh viên có thể sử dụng các tuyến xe buýt kết nối từ nội đô, xe buýt điện và xe đạp điện phục vụ việc di chuyển trong khu đô thị.

Tạ Phương Linh - Sinh viên năm 2, khoa Tin học và Kĩ thuật máy tính, Trường Quốc tế - ĐHQGHN chia sẻ: ''Em di chuyển từ nội thành đến trường bằng xe buýt, sau đó sử dụng xe đạp điện để di chuyển trong khuôn viên trường với giá 5.000 đồng một lần 10 phút. Em thấy rất thuận tiện''.

Công trình Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) được xây dựng trên khu đất rộng 5,87ha, gồm 5 khối nhà cao từ 2 - 5 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 35.000m². Đây là một trong những đơn vị đào tạo dẫn đầu việc chuyển lên cơ sở Hòa Lạc trong năm học 2026-2027, với 4.020 tân sinh viên năm nhất. Theo kế hoạch, đến năm 2029, toàn bộ sinh viên của trường, bao gồm cả học viên sau đại học sẽ chuyển lên Hòa Lạc học tập.

Khuôn viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm đào tạo môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

Bên cạnh các công trình đào tạo, hệ thống nghiên cứu và học liệu cũng đang dần hình thành. Nổi bật là dự án Trung tâm Thư viện và Tri thức số được xây dựng trên diện tích 2ha, thiết kế theo triết lý “Xanh - Thông minh - Số hóa - Nhân văn”. Công trình ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như AI, Big Data, IoT và hệ thống tự động hóa trong quản lý, vận hành. Khi đi vào hoạt động, trung tâm dự kiến phục vụ từ 30.000 - 50.000 sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu.

Cùng với đó, Khu giảng đường và hạ tầng kỹ thuật Viện - Trung tâm nghiên cứu VNC2 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung không gian đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cho toàn khu đô thị đại học.

Được khởi công tháng 12/2025, Trung tâm Thực hành Kỹ thuật Công nghệ theo định hướng công nghệ 4.0 cũng đang được xây dựng tại Khu trung tâm (QG-HN03). Công trình được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, thiết bị và phần mềm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Tòa nhà Trung tâm điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội đang dần hoàn thiện. Quy mô 12 tầng, tổng diện tích sàn gần 13.200m2, gồm 4 khối nhà liên thông với các không gian hội trường, phòng họp, khu làm việc và các hạng mục phục vụ công tác quản lý, điều hành; dự kiến hoàn thành trong năm nay. Công trình nằm trong Khu trung tâm 1 (QG-HN03) rộng 62,8ha, nơi được quy hoạch trở thành trung tâm điều hành và dịch vụ công cộng của toàn khu đô thị đại học.

Những bước chuyển mình tại Hòa Lạc đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 8/8, đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) trở thành đại học tinh hoa, định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, từng bước đưa khoảng 60.000 sinh viên lên học tập tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc.

Trong ảnh là bản đồ quy hoạch tổng thể Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.