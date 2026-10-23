Khám phá không gian công nghệ, sản phẩm mới tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Gia Lai

Ngày 23/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra với các hoạt động hội thảo, trưng bày sản phẩm và kết nối đầu tư. Bên cạnh những phiên trao đổi tại hội trường, khu vực giới thiệu sản phẩm là nơi gặp gỡ giữa doanh nghiệp, đơn vị khởi nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ với chuyên gia, nhà đầu tư và khách tham quan.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghệ.

Không gian trưng bày có 30 gian hàng, bố trí theo ba nhóm nội dung gồm công nghệ và chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ. Các sản phẩm, giải pháp được sắp xếp theo từng nhóm, thuận tiện cho khách tham quan tìm hiểu lĩnh vực quan tâm.

Nhóm công nghệ và chuyển đổi số giới thiệu phần mềm, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), tự động hóa, thiết bị công nghệ và các giải pháp chuyển đổi số. Các sản phẩm, giải pháp này gắn với nhu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, cải tiến quy trình sản xuất và hoạt động kinh doanh.

Nhóm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới cùng các dự án khởi nghiệp. Qua trao đổi trực tiếp, các đơn vị tham gia có thể làm rõ ý tưởng, giá trị sử dụng và hướng phát triển sản phẩm, đồng thời tiếp nhận phản hồi từ khách tham quan, chuyên gia và đối tác.

Ở nhóm nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, thiết bị và sản phẩm ứng dụng được giới thiệu đến doanh nghiệp và khách tham quan. Đây cũng là dịp để các đơn vị nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trao đổi khả năng hợp tác và chuyển giao công nghệ.

Máy bay không người lái của Tổng Công ty Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam (VDCD Group) thu hút khách tham quan tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Gia Lai.

Sức hút của khu trưng bày đến từ sự đa dạng của sản phẩm và cơ hội tìm hiểu trực tiếp những ý tưởng phía sau mỗi giải pháp. Từ công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh đến sản phẩm khởi nghiệp, mỗi gian hàng mang đến một góc nhìn về cách đưa sáng kiến vào thực tế. Những cuộc trao đổi với đơn vị phát triển sản phẩm giúp khách tham quan hiểu rõ hơn công dụng, khả năng ứng dụng và tìm thấy những giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình.

Một số hình ảnh tại không gian giới thiệu sản phẩm của Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026.

Nhiều loại thiết bị mới được VDCD Group giới thiệu.

Giới thiệu thiết bị bay.

Robot của MISA góp mặt tại ngày hội.

Tìm hiểu các tính năng mới của robot.

Sản phẩm STEM của Woodboy Quy Nhơn.

Woodboy STEM là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ tại Quy Nhơn (Gia Lai), chuyên cung cấp các giải pháp học tập sáng tạo qua trải nghiệm thực tế.

Robot trò chơi trẻ em.

Giới thiệu về PawsTag - giải pháp định danh toàn diện cho thú cưng.

Giới thiệu các giải pháp công nghệ mới.

Tò mò khám phá.

Bộ kit thực hành IoT tích hợp nhiều cảm biến và thiết bị điều khiển được trưng bày tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Gia Lai.

Thiết bị tiết kiệm xăng thu hút nhiều người tìm hiểu.

Các sản phẩm khởi nghiệp.

Sản phẩm gốm Vân Sơn của các bạn trẻ khởi nghiệp.

Mỗi gian hàng mang đến một góc nhìn về cách đưa sáng kiến vào thực tế.