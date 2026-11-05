Khám phá không gian công nghệ điện tử và thiết bị thông minh

Sáng 5/11, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh Việt Nam 2026 (IEAE HANOI 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 5 đến 7/11, triển lãm có quy mô hơn 20.000 m², quy tụ trên 300 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các công nghệ tiên tiến, sản phẩm sáng tạo và những giải pháp đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng thông minh, thiết bị viễn thông đến linh kiện điện tử và công nghệ sản xuất thông minh./.