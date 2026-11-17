Việc khám phá Vườn quốc gia Jasper đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn, vì vậy lượng khách đến đây cũng ít hơn. Jasper đón khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm, so với 4,5 triệu lượt của Vườn quốc gia Banff cũng ở Canada.

Trong khi đó, diện tích Jasper gần gấp đôi Banff, với 4.335 dặm vuông (11.228 km²) so với 2.564 dặm vuông (6.641 km²).

Nhờ vậy, du khách không cần đi quá xa khỏi những tuyến đường mòn quen thuộc để tìm được không gian yên tĩnh, gần như không có bóng người.

Mặc dù Jasper là một trong những công viên quốc gia nổi bật nhất Canada và cũng là công viên lớn nhất thuộc dãy Rocky, lịch sử nơi đây lại khá phức tạp.

Theo truyền thống, vùng đất hiện thuộc Jasper từng được nhiều cộng đồng bản địa, bao gồm người Anishinaabe, Dene-zaa, Cree và Métis, sử dụng để săn bắn, hái lượm và buôn bán.

Năm 1907, Chính phủ Canada thiết lập ranh giới công viên như hiện nay. Trong những năm tiếp theo, người bản địa bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và vùng đất sinh sống của mình.

Hồ Maligne trong Vườn quốc gia Jasper. Ảnh:RM Nunes/Adobe Stock

Cùng thời gian đó, thị trấn Jasper, nằm giữa công viên, trở thành trung tâm của các tuyến đường sắt Grand Trunk Pacific và Canadian Northern.

Điều này giúp biến khu vực từ một vùng hoang dã hẻo lánh thành điểm đến du lịch dễ tiếp cận hơn.

Năm 1984, công viên được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ngày nay, những câu chuyện về quá khứ phức tạp của vùng đất này vẫn được lưu giữ tại các bảo tàng và di tích lịch sử địa phương.

Bên cạnh lịch sử lâu đời, sức hút lớn nhất của Jasper chính là cảnh quan thiên nhiên đa dạng và hùng vĩ.

“Điều khiến nhiều du khách lần đầu đến đây ngạc nhiên là cảnh quan vô cùng phong phú”, Merel Pilgrim, nhân viên quảng bá của Cục Công viên Quốc gia Canada, cho biết. “Chỉ trong một ngày, bạn có thể lái xe qua những thung lũng núi rộng lớn, chèo thuyền trên hồ hình thành từ nước băng tan, đi bộ xuyên qua những cánh rừng và vùng núi cao, khám phá thác nước, hẻm núi hoặc đứng dưới chân một số đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Rocky của Canada”.

Những điều cần biết trước khi đi

Để vào Vườn quốc gia Jasper, du khách cần có vé vào cửa của Parks Canada. Vé có thể mua tại cổng công viên, Trung tâm Thông tin Di tích Lịch sử Quốc gia Jasper hoặc trực tuyến. Vé một ngày dành cho người lớn có giá 12,25 đô la Canada (khoảng 8-9 USD).

Một số hoạt động yêu cầu đặt chỗ trước hoặc có giấy phép riêng, chẳng hạn như cắm trại, đi bộ đường dài qua đêm và câu cá. Vì vậy, du khách nên kiểm tra thông tin trên trang web của công viên trước chuyến đi.

Parks Canada cũng thường xuyên cập nhật tình trạng các tuyến đường mòn, lệnh cấm đốt lửa và những khu vực tạm thời đóng cửa để du khách chủ động theo dõi.

Một khung cảnh núi non tuyệt đẹp tại Vườn quốc gia Jasper. Ảnh: Mae Hamilton/Travel + Leisure

Động vật hoang dã xuất hiện khá phổ biến trong công viên, vì vậy du khách cần giữ khoảng cách an toàn và không tiếp cận chúng. Theo Cục Công viên Quốc gia Canada, khoảng cách tối thiểu cần duy trì là 100 m đối với gấu, sói và báo sư tử; 30 m đối với nai sừng tấm, hươu, cừu, dê và tuần lộc.

Hệ sinh thái tại đây vẫn đang trong quá trình phục hồi sau những vụ cháy rừng nghiêm trọng tàn phá Jasper vào năm 2024.

“Vụ cháy rừng năm 2024 đã gây ảnh hưởng đáng kể đến cộng đồng Jasper và một phần công viên quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn diện tích Vườn quốc gia Jasper không bị ảnh hưởng. Du khách sẽ nhận thấy hầu hết các điểm tham quan, đường mòn, khu cắm trại và hoạt động du lịch vẫn có thể tiếp cận và sẵn sàng đón khách”, Pilgrim cho biết.

Những dấu hiệu phục hồi của thiên nhiên đã dần xuất hiện, nhưng du khách vẫn cần chú ý đến các biển báo và thông tin về những khu vực đóng cửa. Pilgrim cho biết thêm, một số ít địa điểm vẫn đang bị hạn chế hoặc tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác phục hồi.

Thời điểm tốt nhất để ghé thăm

Vườn quốc gia Jasper có sức hút quanh năm, nhưng mùa hè là thời điểm đông khách nhất. Nếu muốn tránh đám đông, du khách có thể lựa chọn mùa xuân hoặc mùa thu.

“Vào mùa xuân, thác nước đạt lưu lượng lớn nhất trong năm, trong khi động vật hoang dã thường hoạt động tích cực ở các thung lũng”, Pilgrim cho biết. Du khách có cơ hội bắt gặp hươu, nai sừng tấm, dê núi và cả những con gấu vừa thức dậy sau kỳ ngủ đông. Đây cũng là thời điểm nhiều loài chim di cư đi qua công viên.

Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên một hồ nước ở Vườn quốc gia Jasper. Ảnh: Mae Hamilton/Travel + Leisure

Mùa hè mang đến những ngày dài với khoảng 14-17 giờ có ánh sáng mặt trời, tùy từng tháng. Nhờ đó, du khách có nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, đạp xe và chèo thuyền. Tuy nhiên, do lượng khách tăng cao, bạn nên đặt phòng khách sạn và bàn ăn tại nhà hàng từ sớm.

Khi mùa thu đến, thời tiết vẫn có thể khá ấm áp, trong khi các tuyến đường mòn trở nên vắng vẻ hơn.

Ngay cả vào mùa đông, công viên vẫn có nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn, từ đi bộ trên tuyết, trượt băng đến trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Marmot Basin, nơi phù hợp với cả gia đình.

Du khách có thể thuê hoặc mua các dụng cụ cần thiết tại những cửa hàng như Jasper Outdoors và Source for Sports để chuẩn bị cho hành trình khám phá các sườn núi và đường mòn.

Ảnh: Mae Hamilton/Travel + Leisure

Những trải nghiệm tuyệt vời nhất

Chiêm ngưỡng bầu trời đêm

Jasper là khu bảo tồn bầu trời đêm lớn thứ hai thế giới và được xem là một trong những địa điểm thuận lợi nhất để du khách tiếp cận, quan sát bầu trời đầy sao. Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, bạn có thể chiêm ngưỡng Dải Ngân hà, các hành tinh như Sao Thổ và thậm chí cả cực quang.

Tại Cung thiên văn Jasper, du khách có thể tham gia các hoạt động trong nhà và tìm hiểu thêm về hệ Mặt trời. Trong khi đó, các tour ngắm sao có hướng dẫn của Jasper Star Trails thường được tổ chức bên bờ hồ Annette. Tại đây, kính thiên văn được bố trí để du khách quan sát rõ hơn những cụm sao ở khoảng cách xa và tìm hiểu thêm về vũ trụ.

Nếu đến Jasper vào tháng 10, bạn cũng có thể tham gia Lễ hội Bầu trời đêm Jasper kéo dài 10 ngày. Sự kiện bao gồm các buổi thuyết trình về thiên văn học, hòa nhạc miễn phí sau khi trời tối và hoạt động ngắm sao trên đỉnh cáp treo Jasper SkyTram.

Khám phá văn hóa bản địa

Dưới sự dẫn dắt của Bauer, một người thuộc cộng đồng Cree, công ty Warrior Women tổ chức nhiều tour du lịch và hoạt động trải nghiệm nhằm giúp du khách tìm hiểu về văn hóa, truyền thống của người bản địa.

Tour Văn hóa Bản địa Jasper diễn ra tại trung tâm thị trấn Jasper. Tại đây, Bauer giới thiệu lịch sử địa phương thông qua những bức tranh tường, tượng điêu khắc và Công viên Nghệ thuật Bản địa.

Trong khi đó, tour Wapakwanis Plant Walk, Make & Take đưa du khách khám phá thế giới cây thuốc và những ứng dụng của thực vật trong y học truyền thống. Người tham gia còn được tự tay chế biến một số sản phẩm, chẳng hạn như thuốc mỡ, để mang về làm kỷ niệm.

Ngoài ra, Fireside Chat là hoạt động trò chuyện thân mật bên đống lửa, nơi du khách có thể tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và truyền thống của người Cree.

Ngắm động vật hoang dã

Hươu, nai, tuần lộc và gấu là những loài động vật có thể bắt gặp tại Jasper. Du khách đôi khi nhìn thấy chúng khi lái xe qua công viên hoặc đi bộ quanh thị trấn. Trong hành trình, du khách còn được tìm hiểu về hệ sinh thái của công viên cũng như tập tính và môi trường sống của các loài động vật.

Chèo thuyền khám phá những hồ nước

Vườn quốc gia Jasper có hơn 1.700 hồ nước. Một trong những cách thú vị nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những hồ nước xanh ngọc lam và xanh lục bảo là tham gia các chuyến chèo thuyền thư giãn.

Niki Wilson, nhà báo khoa học kiêm người dẫn chương trình Lễ hội Bầu trời đêm Jasper, gợi ý du khách ghé thăm hồ Edith, hồ Patricia và hồ Pyramid hoặc đăng ký các tour chèo thuyền có hướng dẫn viên.

“Các tour chèo thuyền của Wild Current Outfitters trên hồ Pyramid là trải nghiệm thư giãn, bổ ích và đẹp nhất”, cô nhận xét. Các tour thường diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 và không yêu cầu người tham gia phải có kinh nghiệm chèo thuyền trước đó.

Nếu muốn tìm một nơi thư giãn, du khách có thể ghé thăm suối nước nóng Miette, nơi sở hữu những dòng suối nước nóng tự nhiên có nhiệt độ cao nhất trong dãy Rocky của Canada. Khu suối nước nóng thường mở cửa từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 10, phục vụ khách theo nguyên tắc đến trước được phục vụ trước và được bao quanh bởi cảnh quan núi rừng tuyệt đẹp.

“Du khách có thể dành cả ngày khám phá khu vực này, tận hưởng hành trình lái xe ngắm cảnh trên đường Miette xuyên qua thung lũng Fiddle và dừng chân tại thác Punchbowl”, Pilgrim cho biết.

Những cung đường đi bộ đẹp nhất

Một lối đi bằng gỗ dẫn đến hòn đảo tuyệt đẹp trong Vườn quốc gia Jasper. Ảnh: Tanya Nikolic/Travel + Leisure

Vòng quanh hồ Annette

Tuyến đường đi bộ vòng quanh hồ Annette dài khoảng 1,7 dặm (2,7 km), có địa hình bằng phẳng và được trải nhựa, thuận tiện cho người sử dụng xe lăn cũng như các gia đình có trẻ nhỏ đi xe đẩy.

Wilson cho biết: “Đây là lựa chọn phù hợp cho người mới bắt đầu, với đường đi bằng phẳng, dễ tiếp cận bằng xe lăn, tầm nhìn hướng ra núi và cơ hội quan sát hệ sinh thái đang phục hồi sau cháy rừng”.

Trong hành trình dạo quanh hồ nước màu ngọc lam lấp lánh, du khách có thể chiêm ngưỡng một số ngọn núi nổi bật của công viên, bao gồm núi Pyramid, dãy Colin và núi Edith Cavell. Khu vực này còn có một bãi biển nhỏ, ghế dài và bàn ăn dã ngoại để du khách nghỉ chân, thư giãn và tận hưởng cảnh quan.

Thung lũng Năm Hồ

Tuyến đường mòn Thung lũng Năm Hồ có độ khó từ dễ đến trung bình. Khu vực này cùng những cánh rừng xung quanh từng chịu ảnh hưởng của vụ cháy rừng năm 2024. Sau thời gian phục hồi, tuyến đường đã mở cửa trở lại vào tháng 5/2026.

Hệ thống đường mòn đưa du khách đi vòng quanh năm hồ nước, xuyên qua những khu rừng và vùng đất ngập nước đang dần hồi sinh. Tùy tuyến lựa chọn, quãng đường có thể kéo dài từ khoảng 1 dặm đến gần 5 dặm. Dọc đường có những khu vực dã ngoại và ghế ngồi để du khách nghỉ ngơi, ngắm nhìn khung cảnh núi non xung quanh.

Thác Athabasca

Nhiều du khách đến thác Athabasca chỉ để chụp ảnh rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, mọi người nên dành thời gian đi bộ xuống khu vực bờ sông để có góc nhìn khác về cảnh quan.

Tuyến đường dài khoảng nửa dặm (800 m), có địa hình bằng phẳng, được lát đá và trang bị lan can bảo vệ. Dọc đường có các điểm quan sát cùng biển thông tin giúp du khách tìm hiểu thêm về địa chất khu vực. Du khách cần đi đúng tuyến đường quy định, bởi những tảng đá ướt xung quanh thác rất trơn trượt.

Đồi Bald Hills

Những người có kinh nghiệm leo núi sẽ tìm thấy thử thách thú vị tại Bald Hills, một trong những cung đường đi bộ nổi tiếng nhất của công viên.

Tuyến đường đưa du khách leo lên khu vực phía trên hồ Maligne, băng qua những cánh rừng và đồng cỏ núi cao trước khi mở ra tầm nhìn toàn cảnh hồ nước cùng các đỉnh núi xung quanh.

Hành trình khứ hồi dài hơn 9 dặm (khoảng 14,5 km), với độ cao tăng gần 2.500 feet (762 m). Đặc biệt, vào tháng 7 và tháng 8, những đồng cỏ núi cao phủ đầy hoa nở rộ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên ấn tượng.