Khám phá Jaecoo J5 BEV: Mẫu SUV điện sở hữu những trang bị phù hợp với phụ nữ

Với thiết kế gọn gàng, không gian nội thất tiện nghi, khả năng vận hành êm ái cùng loạt công nghệ hỗ trợ người lái, Jaecoo J5 BEV là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc dành cho phụ nữ đang tìm kiếm ô tô điện phục vụ công việc và gia đình.

Với nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người thường xuyên tự lái xe đi làm, đưa đón con hoặc mua sắm, một chiếc ô tô phù hợp không nhất thiết phải có kích thước lớn hay khả năng vận hành mạnh mẽ. Thay vào đó, sự thuận tiện khi điều khiển, tầm quan sát, các trang bị hỗ trợ lái và không gian sử dụng linh hoạt thường là những yếu tố đáng quan tâm.

Jaecoo J5 BEV có chiều dài 4.380 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.650 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.620 mm. So với những mẫu SUV cỡ lớn, kích thước này giúp chiếc xe phù hợp hơn với điều kiện di chuyển trong đô thị, trong khi cấu hình 5 chỗ vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng của một gia đình nhỏ.

Khoảng sáng gầm 184 mm cũng mang lại lợi thế nhất định khi phải di chuyển qua những đoạn đường không bằng phẳng, lối lên xuống hầm gửi xe hoặc các tuyến đường có mặt đường xuống cấp.

Dù vậy, chiều rộng 1.860 mm đòi hỏi người lái làm quen với kích thước xe, đặc biệt khi di chuyển trong những ngõ nhỏ hoặc bãi đỗ chật hẹp.

Đối với phụ nữ chưa có nhiều kinh nghiệm lái ô tô, những trang bị như camera 540 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau trên phiên bản BEV Flagship có thể phát huy giá trị trong các tình huống này. Thay vì phải ước lượng hoàn toàn bằng gương chiếu hậu, người lái có thêm hình ảnh và tín hiệu cảnh báo để quan sát các vật cản xung quanh.

Một lợi thế của Jaecoo J5 BEV nằm ở hệ truyền động thuần điện. Xe sử dụng mô-tơ điện có công suất 208 mã lực, mô-men xoắn cực đại 288 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước.

Đặc tính cung cấp mô-men xoắn nhanh của động cơ điện giúp xe phản hồi tương đối tức thời khi người lái đạp ga. Điều này hữu ích khi cần tăng tốc hòa vào dòng phương tiện hoặc vượt xe trong điều kiện cho phép.

Việc không sử dụng động cơ đốt trong cũng giúp loại bỏ tiếng ồn và rung động phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Nhờ vậy, cabin có điều kiện duy trì sự yên tĩnh hơn, đặc biệt khi xe di chuyển ở tốc độ thấp trong thành phố.

Đây là một yếu tố đáng chú ý đối với người thường xuyên đưa đón trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc mong muốn có không gian dễ chịu khi di chuyển. Tuy nhiên, độ ồn thực tế còn phụ thuộc vào lốp, mặt đường và tốc độ vận hành.

Bên cạnh đó, J5 BEV sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa điểm. So với kết cấu treo sau thanh xoắn phổ biến trên nhiều dòng xe đô thị, hệ thống đa liên kết có khả năng kiểm soát chuyển động bánh xe linh hoạt hơn về mặt thiết kế, qua đó tạo sẽ mang đến độ ổn định và sự êm ái hơn những mẫu xe cùng phân khúc sử dụng hệ thống treo phụ thuộc hay thanh dầm xoắn.

Không chỉ phục vụ việc đi lại cá nhân, Jaecoo J5 BEV còn hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình với khoang nội thất bố trí 5 chỗ ngồi.

Ở phiên bản BEV Flagship, xe được trang bị ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, màn hình giải trí trung tâm 13,2 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch.

Khả năng điều chỉnh ghế bằng điện giúp người lái thuận tiện tìm tư thế ngồi phù hợp, đặc biệt khi xe được sử dụng luân phiên bởi các thành viên trong gia đình có chiều cao khác nhau.

Hệ thống điều hòa tự động hai vùng cho phép người lái và hành khách phía trước lựa chọn nhiệt độ riêng. Trang bị này có giá trị thực tế trong những chuyến đi dài, khi nhu cầu về nhiệt độ giữa các thành viên không giống nhau.

Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40, hỗ trợ mở rộng không gian chứa hành lý khi cần vận chuyển vali, đồ mua sắm hoặc vật dụng cho những chuyến du lịch gia đình.

Những trang bị này góp phần giúp Jaecoo J5 BEV đáp ứng nhiều tình huống sử dụng, từ đưa đón con đi học, đi làm hằng ngày đến các hoạt động cuối tuần.

Bên cạnh sự tiện nghi, khả năng hỗ trợ người lái cũng là điểm đáng quan tâm trên Jaecoo J5 BEV. Phiên bản BEV Flagship được trang bị 6 túi khí cùng các hệ thống an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo.

Ngoài ra, xe có các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm.

Trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, cảnh báo điểm mù giúp người lái có thêm thông tin về những phương tiện nằm ngoài vùng quan sát trực tiếp. Trong khi đó, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi có thể hữu ích khi đưa xe ra khỏi vị trí đỗ tại trung tâm thương mại hoặc các bãi xe có tầm nhìn hạn chế.

Các công nghệ an toàn chủ động được tích hợp đầy đủ trên Jaecoo J5 BEV

Trên những hành trình dài, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có thể giảm bớt một phần thao tác điều chỉnh tốc độ khi điều kiện giao thông phù hợp. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây đều là công nghệ hỗ trợ, không thay thế khả năng quan sát và trách nhiệm kiểm soát phương tiện của người lái.

Một trong những vấn đề người dùng cần cân nhắc khi chuyển sang ô tô điện là phạm vi hoạt động và thời gian sạc pin. Jaecoo J5 BEV sử dụng bộ pin dung lượng 58,9 kWh, với phạm vi hoạt động được công bố khoảng 461 km theo chu trình thử nghiệm NEDC.

Thông số này cho thấy mẫu xe có khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển thường ngày mà không nhất thiết phải sạc sau mỗi chuyến đi ngắn. Tuy nhiên, quãng đường thực tế có thể thay đổi đáng kể tùy theo tốc độ, điều hòa, tải trọng và điều kiện vận hành.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 130 kW. Theo thông số công bố, thời gian sạc từ 30% lên 80% vào khoảng 28 phút trong điều kiện phù hợp.

Đây là một lợi thế khi người sử dụng có nhu cầu kết hợp việc đi lại hằng ngày với những chuyến du lịch cuối tuần. Dẫu vậy, trải nghiệm sở hữu sẽ thuận tiện hơn nếu chủ xe có vị trí sạc phù hợp tại nhà hoặc nơi làm việc, cũng như chủ động tìm hiểu hệ thống trạm sạc trên những tuyến đường thường xuyên di chuyển.

Từ những yếu tố trên, Jaecoo J5 BEV cho thấy hướng tiếp cận chú trọng sự tiện dụng hơn là đơn thuần nhấn mạnh hiệu suất. Kích thước phù hợp với phân khúc SUV đô thị, hệ truyền động điện vận hành ít tiếng ồn, khoang nội thất tiện nghi và các công nghệ hỗ trợ lái là những yếu tố giúp mẫu xe trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với phụ nữ.