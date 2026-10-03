Khám phá hương vị thế giới giữa lòng Hà Nội

Không gian các gian hàng ẩm thực tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Các món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia được giới thiệu đa dạng, tạo nên bức tranh ẩm thực nhiều màu sắc giữa lòng Hà Nội.

Gian ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc

Mỗi gian hàng giới thiệu những món ăn truyền thống, mang theo hương vị và dấu ấn văn hóa đặc trưng của từng vùng đất.

Các đầu bếp trực tiếp chế biến món ăn tại gian hàng, giúp du khách có thêm trải nghiệm về quy trình làm nên những món ăn đặc trưng.

Những món ăn được trình bày bắt mắt, vừa hấp dẫn về thị giác vừa gợi sự tò mò, thích thú của thực khách.

Du khách chăm chú tìm hiểu, lựa chọn các món ăn tại một gian hàng ẩm thực quốc tế.

Không khí nhộn nhịp tại khu vực ẩm thực khi đông đảo người dân và du khách cùng thưởng thức các món ăn.

Chị Nguyễn Mỹ Anh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Điều thú vị nhất là có thể cùng lúc trải nghiệm rất nhiều món ăn của các quốc gia khác nhau. Chỉ trong một buổi, tôi đã thưởng thức khoảng 7-8 món, từ món ăn truyền thống đến những món khá mới lạ với người Việt. Mỗi món có hương vị, cách chế biến và cách trình bày riêng, nhưng đều mang đến cảm giác thích thú. Qua ẩm thực, tôi không chỉ được thưởng thức những hương vị mới mà còn hiểu thêm về văn hóa và đời sống của các quốc gia. Đây là một trải nghiệm rất thú vị, nhất là với các em nhỏ, khi vừa được vui chơi, vừa có cơ hội khám phá thế giới ngay tại Hà Nội”.

Từ nguyên liệu đến cách chế biến, mỗi món ăn góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của quốc gia, vùng đất nơi nó được tạo nên. Trong ảnh là gian ẩm thực thực giới thiệu một số mốn ăn của thành phố Hà Nội.

Gian hàng giới thiệu món bánh cuốn được chế biến trực tiếp tại lễ hội, mang đến cho du khách cơ hội khám phá những hương vị mới ngay tại Hà Nội.

Các gian hàng ẩm thực trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá lễ hội

Ẩm thực trở thành một “cầu nối” đặc biệt, góp phần đưa những nét văn hóa của nhiều quốc gia đến gần hơn với người dân Hà Nội.

Chú Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Làng nghề truyền thống giò chả Ước Lễ cho biết: Tôi rất ấn tượng khi giò chả Ước Lễ được giới thiệu tại đây. Đây là cơ hội tốt để quảng bá một sản phẩm truyền thống của làng nghề, giúp nhiều người biết hơn về hương vị đặc trưng, nghề làm giò chả lâu đời của Ước Lễ (Hà Nội), đồng thời góp phần đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước”.

Hương vị từ nhiều quốc gia cùng đặc sản truyền thống Việt Nam hội tụ, tạo nên không gian giao lưu văn hóa ẩm thực đa sắc màu tại lễ hội.