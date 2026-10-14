Khám phá hương vị của món bánh mỳ Việt Nam trên kệ hàng của 7-Eleven Nhật Bản

Bánh mì và cà phê sữa đá là hai món yêu thích của nhiều người Nhật Bản từng sinh sống Việt Nam. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Khi bước vào một cửa hàng 7-Eleven tại Nhật Bản, đúng như mong đợi, bạn sẽ nhanh chóng bắt gặp đủ loại đồ ăn thức uống đậm chất Nhật, chẳng hạn như cơm nắm trà xanh, latte matcha hay bánh bạch tuộc takoyaki.

Tuy nhiên, 7-Eleven Nhật Bản luôn chú trọng mang đến sự đa dạng trong ẩm thực. Họ sẵn sàng tìm kiếm cảm hứng từ bên ngoài biên giới quốc gia và hiện đang mở bán bánh mỳ kẹp kiểu Việt Nam.

Với mức giá 430 yen (khoảng 70.000 đồng), đây không hẳn là món ăn giá rẻ, nhưng cũng không đắt đỏ đến mức gây sốc như một loại thực phẩm khác tại cửa hàng tiện lợi trong năm qua.

Là một trong những món ăn kết hợp tuyệt vời nhất thế giới, bánh mỳ Việt Nam sử dụng loại bánh mỳ baguette ngắn, bên trong kẹp các nguyên liệu và gia vị truyền thống Việt Nam, bao gồm một loại đạm (phổ biến nhất là thịt lợn) ăn kèm với cà rốt, củ cải và thật nhiều rau mùi.

Dù đã phổ biến từ lâu tại Việt Nam và nhiều nơi có đông cộng đồng người châu Á sinh sống, bánh mỳ lại cần một thời gian dài mới bắt đầu được ưa chuộng tại Nhật Bản; có lẽ một phần do món phở đã chiếm trọn cảm tình của những tín đồ ẩm thực Nhật Bản yêu thích hương vị Việt.

Tuy nhiên, những năm gần đây, số lượng nhà hàng và cửa hàng bán mang đi phục vụ món bánh mỳ đã tăng dần đều tại khu vực Tokyo. Giờ đây, cộng đồng người hâm mộ món ăn này đã đủ lớn để 7-Eleven Nhật Bản quyết định gia nhập thị trường bánh mỳ.

Một điểm có thể hơi lạ lẫm đối với những người sành ăn bánh mỳ là sản phẩm của 7-Eleven được bán ở trạng thái lạnh (do được bảo quản trên kệ mát của cửa hàng); tuy nhiên, đây có lẽ là điều khó tránh khỏi vì bánh được chế biến sẵn.

Khi lấy ra khỏi bao bì, chiếc bánh mỳ trông khá bắt mắt. Có sự tương phản màu sắc hài hòa giữa vỏ bánh nướng vàng ruộm, thịt nguội, cà rốt và củ cải thái hạt lựu cùng rau mùi tươi xanh.

Món bánh mỳ sốt ớt ngọt có phần nhân là thịt lợn quay. Theo 7-Eleven, sự kết hợp giữa vị ngọt thịt (umami) đậm đà, vị chua thanh của rau củ ngâm chua và hương thơm thảo mộc đặc trưng của rau mùi tạo nên một trải nghiệm hương vị vừa đậm đà vừa thanh mát, cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa Hè nóng bức.

Sốt ớt ngọt không phải là loại gia vị quá phổ biến trong bánh mỳ truyền thống, nhưng 7-Eleven cho biết họ sử dụng nó như một điểm nhấn hương vị; do đó, loại sốt này sẽ không lấn át các thành phần khác, cho phép mỗi nguyên liệu đều có cơ hội tỏa sáng.

Tương tự, dù món này có rau mùi, nhưng lượng rau lại khá ít so với các loại bánh mỳ bên ngoài (không phải của 7-Eleven). Đây có lẽ là điều dễ hiểu, bởi rau mùi là loại thực phẩm gây nhiều tranh cãi về khẩu vị tại Nhật Bản.

Các thực khách Nhật Bản hào hứng thưởng thức bánh mỳ Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Và việc 7-Eleven chọn cách "an toàn" - hạn chế lượng rau để phù hợp với đa số khách hàng - là điều hợp lý. Dù vậy, lượng rau mùi ít ỏi cũng đồng nghĩa với việc bánh mỳ thiếu đi cảm giác tươi mát đặc trưng của lá rau.

Một khách hàng sau khi nếm thử món bánh mỳ Việt Nam mua tại 7-Eleven Nhật Bản đã chia sẻ cảm nhận: “Ngay khi cắn thử, bạn sẽ thấy ngay phần bánh mỳ khá mềm chứ không giòn cứng, nhưng vẫn có độ chắc và dày dặn hơn hẳn so với loại bánh mỳ sandwich thông thường của Subway. Tuy nhiên, sau lớp bánh mỳ mềm mại ấy, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn tan đầy thú vị từ các loại rau củ.

Cà rốt và củ cải có độ cứng giòn hơn tôi tưởng; cảm giác này càng trở nên rõ rệt nhờ sự tương phản với những lát thịt nguội mềm mại. Nếu kết hợp với loại nhân ‘nặng đô’ hơn như thịt lợn nướng chẳng hạn, thì có lẽ độ giòn của rau củ sẽ không nổi bật đến thế.

Không chỉ giòn, phần rau củ còn có độ ẩm cao một cách bất ngờ. Chúng được ngâm với lượng giấm đáng kể, tạo nên vị chua đặc trưng của món đồ chua, nhưng may mắn thay, vị chua này không quá gắt hay lấn át các hương vị khác. Độ ẩm còn đến từ loại sốt ớt ngọt mà 7-Eleven sử dụng cho món bánh mỳ này; loại sốt này mang lại chút vị cay nhẹ, nhưng không đủ mạnh để khiến món ăn trở thành một chiếc bánh mỳ cay nồng thực sự.

Tất cả những yếu tố trên tạo nên một chiếc bánh mỳ có kết cấu khá ẩm và giòn, nhưng lại thiếu đi hương thơm thảo mộc đậm đà đặc trưng. Tuy nhiên, hương vị tổng thể lại rất ngon miệng, mang đến cảm giác no bụng đầy thỏa mãn mà không hề gây nặng nề hay đầy hơi - chính điều này đã biến bánh mỳ thành một lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn.”

Nhìn chung, trên các diễn đàn và mạng xã hội, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau đối với món bánh mỳ này. Có người khen, có người chê nhạt nhẽo.

Tuy nhiên, đây vẫn là món đồ ăn nhanh gọn mà bạn có thể ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua trên đường đi làm, đi học hay đi tham quan, là một lựa chọn đáng cân nhắc về cả hương vị lẫn chất lượng, đồng thời thú vị hơn hẳn so với các loại bánh mỳ kẹp giămbông phômai hay cá ngừ sốt mayonnaise thông thường tại các cửa hàng Nhật Bản./.