Khám phá hương vị cà phê Gia Lai

Trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, không gian trải nghiệm cà phê diễn ra từ ngày 6 đến 8-11 tại khu vực đường Anh Hùng Núp (phường Pleiku) thu hút du khách đến tìm hiểu, thưởng thức các dòng sản phẩm.

Khám phá bản sắc qua từng hương vị

Không gian trải nghiệm gồm các khu vực trưng bày sản phẩm, trình diễn rang xay và pha chế. Tại đây, nhà rang xay, người trồng cà phê và các cơ sở sản xuất cà phê đặc sản giới thiệu những dòng sản phẩm phát triển từ lợi thế vùng nguyên liệu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ BARISTABREWINGCOFFEE (phường Diên Hồng), người tham gia kết nối, quảng bá cà phê Gia Lai tại nhiều sự kiện - cho biết: Cùng một loại hạt cà phê nhưng qua những phương pháp sơ chế khác nhau như natural, honey… có thể hình thành những hương vị riêng.

Qua hoạt động cupping (thử nếm), người thưởng thức có thể nhận ra các sắc thái hương hoa, trái cây khô, caramel, chocolate… Những hương vị ấy gắn với vùng trồng, điều kiện thổ nhưỡng và cách chế biến. Nhờ vậy, người tham gia không chỉ thưởng thức mà còn hiểu hơn những yếu tố tạo nên bản sắc của cà phê Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái sang) tham quan khu trưng bày của L’amant Café tại không gian trải nghiệm cà phê. Ảnh: Vũ Thảo

Dừng chân thưởng thức cà phê đặc sản, anh Nguyễn Hoàng Minh (du khách đến từ TP Đà Nẵng) ấn tượng với câu chuyện hình thành thương hiệu cà phê Đak Yang, bắt nguồn từ ý nghĩa Đak là nước, Yang là Thần trời. Theo anh, cách kể câu chuyện về vùng đất và văn hóa địa phương giúp người thưởng thức cảm nhận rõ hơn công sức, tâm huyết của người làm cà phê.

“Đây là cách giới thiệu thú vị để du khách hiểu hơn về cà phê Gia Lai, không chỉ qua hương vị mà còn chạm vào văn hóa và con người của vùng đất này” - anh Minh chia sẻ.

Còn chị Trịnh Thị Thu Hiền (du khách đến từ xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ khi khám phá sự phong phú của hương vị cà phê Gia Lai. Dù lớn lên ở xứ sở cà phê, trước đây, chị chỉ nghĩ cà phê có vị đắng. Qua trải nghiệm nhiều dòng sản phẩm, chị nhận ra có loại thoảng hương hoa, loại gợi vị trái cây chín, có loại để lại hậu vị ngọt dịu như chocolate.

Không gian trưng bày, quảng bá cà phê thu hút du khách tìm hiểu và trải nghiệm. Ảnh: Vũ Thảo

Từ bản sắc đến lợi thế cạnh tranh

Với hơn 113 nghìn ha cà phê, Gia Lai có lợi thế lớn về vùng nguyên liệu để phát triển nhiều dòng sản phẩm, đáp ứng các phân khúc thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh sản lượng, việc chuẩn hóa chất lượng, phát triển sản phẩm có đặc trưng riêng và xây dựng thương hiệu là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của cà phê địa phương.

Du khách tìm hiểu phương pháp rang cà phê của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang). Ảnh: Vũ Thảo

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) cho biết: Không gian trải nghiệm giới thiệu các thương hiệu cà phê Gia Lai nổi tiếng như L’amant Café, BaKa, Đak Yang, Avatar… Qua đó, du khách có cơ hội tìm hiểu, cảm nhận giá trị sản phẩm; DN cũng có thêm điều kiện quảng bá thương hiệu trực tiếp đến người tiêu dùng.

Theo bà Thu, cà phê không chỉ là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh mà còn gắn với văn hóa, đời sống của một vùng đất. Vì vậy, không gian thưởng thức cà phê đặc sản kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản địa phương sẽ góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với Gia Lai.

Từ góc độ người sản xuất, ông Nguyễn Tấn Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang) cho rằng: Chất lượng hạt cà phê chịu tác động của nhiều yếu tố như giống, khí hậu và thổ nhưỡng.

Theo ông, trong hạt cà phê có hàng nghìn hợp chất; các công đoạn từ trồng, chăm sóc, thu hái đến sơ chế, lên men và rang xay đều góp phần định hình hương thơm, vị và hậu vị của sản phẩm. Vì vậy, HTX chú trọng phát triển cà phê đặc sản gắn với đặc trưng vùng đất, tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm Đak Yang.

Thực tế, khi chuyển từ cách kinh doanh cà phê theo phân loại thông thường sang phát triển các dòng chất lượng cao, hướng đến cà phê đặc sản, nhiều nhà sản xuất nhận thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến đặc điểm và câu chuyện phía sau sản phẩm.

Có người thích vị cà phê đậm, có người tìm kiếm hương thơm nhẹ và hậu vị ngọt. Việc nhận diện nhu cầu từng nhóm khách hàng giúp nhà sản xuất lựa chọn nguyên liệu, điều chỉnh phương pháp sơ chế, rang xay, đồng thời định vị sản phẩm và xây dựng cách thức quảng bá phù hợp.