Khám phá HONOR 700 series: Đột phá với pin khủng 9.000mAh và cụm ống kính mở rộng 200mm

Thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động với sự góp mặt của hàng loạt thiết bị cao cấp mới. Trong bối cảnh các đối thủ liên tục giới thiệu cải tiến mới, thương hiệu HONOR đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ với thế hệ HONOR 700 series. Các dữ liệu rò rỉ mới nhất cho thấy dòng sản phẩm này sở hữu những thông số kỹ thuật đột phá, tập trung vào thời lượng pin, trải nghiệm hiển thị kép và giải pháp nhiếp ảnh chuyên sâu.

Thiết kế hiển thị kép với màn hình OLED và màn hình phụ độc đáo

Dựa trên các thông tin được chia sẻ từ leaker Digital Chat Station và Smart Pikachu, HONOR 700 series sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với phần viền màn hình được tối ưu rất mỏng ở cả bốn cạnh. Mặt trước của máy được trang bị tấm nền OLED kích thước 6.57 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K, mang lại khả năng tái tạo hình ảnh sắc nét cùng góc nhìn rộng rãi cho các tác vụ giải trí.

Thông tin rò rỉ về thông số kỹ thuật của HONOR 700 series từ Digital Chat Station

Bên cạnh màn hình chính, điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý trên mặt lưng thiết bị là một màn hình phụ kích thước 1.72 inch. Bộ hiển thị thứ hai này được thiết kế nhằm phục vụ việc theo dõi nhanh các thông báo, hiển thị trạng thái hệ thống và hỗ trợ người dùng căn chỉnh góc chụp khi sử dụng cụm camera chính phía sau. Về mặt hoàn thiện, sản phẩm dự kiến sẽ có 4 phối màu bao gồm: Trắng (Cool White), Xanh da trời (Sky Blue), Xanh ngọc (Azure) và Hồng (Pink Mist).

Hệ thống camera 200 megapixel và giải pháp ống kính mở rộng 200mm

Về năng lực nhiếp ảnh, HONOR trang bị cho thế hệ mới cảm biến chính đạt độ phân giải lên đến 200 megapixel, cho phép ghi lại lượng chi tiết phong phú trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Ở phiên bản cao cấp HONOR 700 Pro, hệ thống camera còn được bổ sung ống kính tiềm vọng (periscope telephoto) độ phân giải 50 megapixel, trong khi bản tiêu chuẩn HONOR 700 có thể sẽ được tinh giản cảm biến này để cân đối chi phí.

Thông tin chia sẻ từ Smart Pikachu về các tính năng mới trên HONOR 700 series

Đáng lưu ý, cả hai thiết bị thuộc dòng sản phẩm này được xác nhận sẽ hỗ trợ phụ kiện ống kính mở rộng tiêu cự 200mm (telephoto extender). Cơ chế này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chụp ảnh từ xa mà không làm giảm sút nhiều chất lượng quang học. Hơn nữa, việc tích hợp khả năng quay chụp Live Photo đồng thời trên cả camera trước và camera sau sẽ tối ưu hóa thao tác sản xuất nội dung đa phương tiện cho người dùng.

Nền tảng Snapdragon và bước tiến lớn về dung lượng pin 9.000mAh

Cung cấp sức mạnh phần cứng cho HONOR 700 series là vi xử lý Snapdragon từ Qualcomm. Dù tên mã con chip cụ thể chưa được xác nhận, nền tảng vi xử lý này đảm bảo cung cấp khả năng xử lý đồ họa mượt mà cùng thuật toán xử lý ảnh tiên tiến, đáp ứng ổn định các nhu cầu vận hành thường nhật cũng như đa nhiệm nặng.

Đặc biệt, bước đột phá nổi bật nhất trên dòng máy này nằm ở viên pin dung lượng lên tới 9.000mAh. Đây là mức dung lượng rất lớn so với mặt bằng chung của thị trường smartphone hiện nay, giúp giải quyết triệt để vấn đề thời gian sử dụng khi thiết bị phải vận hành đồng thời màn hình 1.5K, màn hình phụ phía sau và hệ thống phần cứng hiệu năng cao.

Dòng HONOR 700 series dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 11, hứa hẹn tạo nên sức ép cạnh tranh đáng kể trong phân khúc thiết bị chú trọng thời lượng sử dụng và trải nghiệm quay chụp nâng cao.