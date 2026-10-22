Khám phá 'Hồn Việt trong nét bút' tại Cố đô Huế

Ngày 22/10, tại di tích Cơ Mật Viện, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam khai mạc liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề "Hồn Việt trong nét bút" và Không gian triển lãm Mỹ nghệ thủ công truyền thống - Ẩm thực Huế.

Khai mạc liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Chương trình dự kiến quy tụ từ 100 - 130 gian trưng bày, với sự tham gia của các câu lạc bộ thư pháp trên toàn quốc, các thư pháp gia, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa, doanh nghiệp và đại diện các làng nghề truyền thống.

Phát biểu khai mạc, TS Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam nhấn mạnh, bảo tồn không chỉ dừng ở trưng bày, giới thiệu mà quan trọng hơn là giúp nghệ nhân sống được bằng nghề, thu hút người trẻ học nghề và tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm.

Để làm được điều đó, các sản phẩm thủ công và ẩm thực truyền thống cần không ngừng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, bảo vệ thương hiệu và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ. Sự kết nối chặt chẽ giữa nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và ngành du lịch sẽ biến di sản thành động lực phát triển kinh tế thực sự.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP Huế tham dự khai mạc liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026.

Ngay trong không gian trưng bày, có 31 tác phẩm thư pháp xuất sắc được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hơn 100 tác phẩm gửi về, cùng 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và ẩm thực Huế

Mang chủ đề "Hồn Việt trong nét bút", liên hoan là dịp tôn vinh giá trị nghệ thuật của thư pháp Hán Nôm lẫn thư pháp Quốc ngữ, qua đó khơi dậy truyền thống hiếu học và tinh thần trân trọng chữ nghĩa của dân tộc.

Chuỗi hoạt động được thiết kế phong phú, bắt đầu bằng lễ khai mạc trọng thể sáng 22/10 và kéo dài đến ngày 26/10.

Ngay trong chiều cùng ngày, hai phiên tọa đàm chuyên sâu đã diễn ra với các chủ đề "Thư pháp Hán Nôm và sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ trong thời đại mới" cùng "Tăng cường sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế phục vụ du lịch trong và ngoài nước".

Trong khuôn khổ liên hoan, công chúng có thể giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ.

Đây là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia, nhà khoa học và nghệ nhân cùng phân tích, đề xuất giải pháp để nghệ thuật cổ truyền thích ứng với dòng chảy hiện đại.

Đặc biệt, ngày 24/10, học sinh, sinh viên và du khách được các thư pháp gia hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn từ mài mực, cầm bút đến viết nét chữ cơ bản.

Bên cạnh đó, hoạt động đấu giá các tác phẩm thư pháp đặc sắc để gây quỹ bảo tồn di sản và hỗ trợ từ thiện cũng mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, với chủ đề "Hồn Việt trong nét bút", tôn vinh nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học, phát huy giá trị văn hóa tinh thần và đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho Festival Huế 2026.