Ngày 18/11, Bảo tàng Hải Phòng phối hợp với Hội Cổ vật Xứ Đông - Hải Phòng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình Di sản Việt”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình Di sản Việt”.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng khẳng định Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa nhiều dòng chảy văn hóa trong tiến trình phát triển của dân tộc. Những giá trị di sản của vùng đất Cảng và xứ Đông luôn gắn bó mật thiết với dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam.

Theo ông Vũ Đình Tiến, trong giai đoạn phát triển mới, khi không gian văn hóa của thành phố được mở rộng sau hợp nhất, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản đặt ra những yêu cầu mới về tư duy, phương pháp và trách nhiệm.

“Chúng ta không chỉ có nhiệm vụ gìn giữ những gì cha ông để lại, mà còn phải làm cho di sản thực sự hiện diện trong đời sống đương đại; trở thành nguồn lực giáo dục truyền thống, bồi đắp bản sắc, phát triển du lịch văn hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố”, ông Vũ Đình Tiến nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan hiện vật, cổ vật tại Nhà trưng bày Bảo tàng Hải Phòng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Vũ Đình Tiến cho rằng mỗi hiện vật được lưu giữ không chỉ có giá trị về niên đại, chất liệu hay kỹ thuật chế tác, mà còn chứa đựng những thông điệp về lịch sử, văn hóa và con người. Đó là kết tinh trí tuệ, tài năng, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, trưng bày không đơn thuần là hoạt động giới thiệu cổ vật, mà còn là dịp để công chúng nhận diện sâu sắc hơn những giá trị làm nên bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ di sản.

Diễn ra từ ngày 18/11 đến 8/12/2026 tại Nhà trưng bày Bảo tàng Hải Phòng (số 66 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng), trưng bày giới thiệu hơn 300 hiện vật, cổ vật cùng nhiều tài liệu, hình ảnh về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam qua các thời kỳ.

Không gian trưng bày các cổ vật, hiện vật tại Bảo tàng Hải Phòng.

Không gian trưng bày được chia thành hai phần, tái hiện hành trình phát triển của văn hóa Việt Nam từ những dấu ấn khởi nguồn đến các thành tựu thủ công, mỹ thuật truyền thống.

Phần thứ nhất mang chủ đề “Dấu ấn khởi nguồn và dòng chảy Văn hóa Việt”, giới thiệu các hiện vật thuộc văn hóa Phùng Nguyên như công cụ, vũ khí, đồ trang sức bằng đá, phản ánh đời sống vật chất và kỹ thuật chế tác của cư dân thời kỳ này. Tiếp đó là các hiện vật đồng thuộc văn hóa Đông Sơn, gồm trống, thạp, dao, tượng, linh vật... Các sản phẩm gốm Việt Nam qua những triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn cũng được giới thiệu, làm nổi bật sự phát triển của kỹ thuật chế tác và nghệ thuật trang trí qua từng giai đoạn.

Phần thứ hai, “Tinh hoa Văn hóa và kỹ - mỹ thuật” tập trung vào các hiện vật từ thời Lê Trung Hưng, Tây Sơn đến triều Nguyễn, trong đó có nhiều đồ vật gắn với thiết chế quyền lực, nghi lễ và đời sống cung đình như ấn, kiếm, triều phục, tranh thêu.

Trưng bày là hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện góp phần tăng cường giao lưu chuyên môn, khuyến khích các nhà sưu tập chia sẻ những bộ sưu tập có giá trị, đồng thời tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, tiếp cận và tìm hiểu di sản.