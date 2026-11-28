Diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 tại Sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 mang đến không gian giao lưu, thưởng thức ẩm thực đa sắc màu. Ngay trong ngày cuối tuần, đông đảo người dân và du khách đã tìm đến tham quan, trải nghiệm.

Lễ hội quy tụ hơn 200 thương hiệu, giới thiệu hơn 2.000 món ăn trên không gian rộng hơn 43.000m².

Từ những món ăn đường phố bình dân đến các món nướng cầu kỳ, thực khách có nhiều lựa chọn tại các gian hàng.

Các gian hàng được trang trí theo phong cách ẩm thực đặc trưng của nhiều quốc gia, vùng miền.

Gian hàng ẩm thực đến từ Thái Lan thu hút đông đảo du khách.

Tại phân khu Asian Flame (Lửa Á Châu), các món BBQ Hàn Quốc, yakitori Nhật Bản, satay Đông Nam Á và tandoori Ấn Độ được chế biến trực tiếp, lan tỏa hương vị đặc trưng của ẩm thực châu Á.

Nhiều gia đình lựa chọn lễ hội làm điểm đến vui chơi, thưởng thức ẩm thực dịp cuối tuần.

Món mì Ý (spaghetti) được giới thiệu tại lễ hội, thu hút thực khách nhỏ tuổi.

Đầu bếp trực tiếp chế biến món ăn, mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách.

Đầu bếp chế biến món cơm Nhật Bản tại gian hàng ẩm thực quốc tế.

Những món ăn được trình bày bắt mắt, vừa hấp dẫn về thị giác vừa gợi sự tò mò, thích thú của thực khách.

Du khách tìm hiểu cách chế biến món tokbokki của Hàn Quốc.

Các gian hàng ẩm thực trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá lễ hội.

Giữa không gian hội tụ tinh hoa ẩm thực quốc tế, khu Hanoi Heritage (Vị Hà Nội) vẫn có sức hấp dẫn riêng với những món ăn đặc trưng của Hà Nội như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn và cà phê trứng.

Các gian hàng giới thiệu nhiều loại bánh và đặc sản truyền thống của các vùng miền.

Du khách thưởng thức đặc sản bánh cuốn Thanh Trì, Hà Nội.

Gian hàng giới thiệu món cá kho truyền thống của nghệ nhân Đinh Thị Hải Yến (23 Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội), với những niêu cá được chế biến công phu, đậm đà hương vị ẩm thực Hà thành.

Cốm Mễ Trì cùng nhiều sản phẩm chế biến từ cốm được giới thiệu tại lễ hội, góp phần quảng bá nét tinh túy trong văn hóa ẩm thực của đất Thủ đô đến với người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thị Lan (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất thích thú khi được thưởng thức nhiều món ăn từ các quốc gia khác nhau. Chỉ trong một buổi, tôi đã thử khoảng 7-8 món với hương vị, cách chế biến độc đáo. Qua ẩm thực, tôi còn hiểu thêm về văn hóa các vùng miền, quốc gia. Đây cũng là trải nghiệm bổ ích, giúp các em nhỏ vừa vui chơi, vừa khám phá thế giới ngay tại Hà Nội”.

Không chỉ là nơi thưởng thức những món ngon từ nhiều vùng miền, Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 còn tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng và quảng bá giá trị văn hóa. Sự kết hợp giữa ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật góp phần tạo nên điểm hẹn hấp dẫn cho người dân, du khách trong những ngày cuối tháng 11.