Khám phá 'Hoa Lư tứ trấn': 4 ngôi đền thiêng nổi tiếng tại Ninh Bình

Trấn Đông - Động Thiên Tôn

Trấn Đông (Động Thiên Tôn): Đây là một hang động tự nhiên mang vẻ đẹp huyền bí và linh thiêng thờ thần Thiên Tôn – một vị thần trong truyền thuyết đã giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân.

Sau khi lên ngôi, vua Đinh đã cho sửa đền, tô tượng, sắc phong là “An Quốc Tôn Thần", xây dựng nhà Tiền Tế và Kính Thiên Đài là nơi tiếp đón các sứ thần nước ngoài trước khi cho vào bệ kiến nhà vua.

Trấn Tây - Đền Cao Sơn

Trấn Tây (Đền Cao Sơn): Nằm trong Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư). Đền thờ thần Cao Sơn, vị thần cai quản vùng núi Vũ Lâm, người đã có công giúp nhân dân trị thuỷ, dạy bảo cách làm ăn sinh sống và bảo vệ người dân.

Theo sử sách, năm 968 khi vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, ông đã lên ngọn núi Đính để lập đàn tế trời, sau đó cho tạc tượng Thánh Cao Sơn bằng gỗ và đặt thờ ngài trong hang động này với ý nghĩa mượn uy lực của ngài để trấn giữ phía Nam của Kinh đô Hoa Lư xưa.

Trấn Nam - Đền Nội Lâm nằm sâu trong vùng lõi Di sản Tràng An

Trấn Nam (Đền Trần hay còn gọi Đền Nội Lâm): Nằm sâu trong vùng lõi Di sản Tràng An, đây là ngôi đền rất linh thiêng thờ Thánh Quý Minh đại vương cùng phu nhân. Theo ngọc phả hiện đang lưu giữ, Quý Minh là một trong ba anh em và cũng là ba vị tướng có công dẹp giặc ngoại xâm dưới thời Vua Hùng.

Theo lược dẫn lịch sử, đền được xây dựng từ triều Đinh hơn 1.000 năm trước. Sau đó, Vua Trần Thái Tông cho xây dựng lại bằng đá, ngôi đền còn lại như hiện nay đã trên 700 năm với kiến trúc hoàn toàn bằng đá vô cùng độc đáo, có giá trị cao về văn hoá, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.

Trấn Bắc - Đền Thánh Nguyễn

Trấn Bắc (Đền Thánh Nguyễn): Theo truyền thuyết năm 1121, Thiền sư Nguyễn Minh Không rời kinh thành về quê Đàm Xá xây dựng ngôi chùa nhỏ lấy tên là Viên Quang Tự để tịnh tâm tích đức, hành đạo cứu người.

Sau khi Thiền sư Nguyễn Minh Không mất, người đời tôn ông là Đức Thánh nhằm tưởng nhớ công lao ơn đức của ông, đồng thời đổi chùa Viên Quang Tự thành nơi thờ tự và lấy tên là Đền Thánh Nguyễn tại thôn Đàm Xá, xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh lối kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, thể hiện trình độ, tay nghề tinh xảo của các bậc tiền nhân thì đền Thánh Nguyễn hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ có giá trị cao như cây đèn đá, cột kinh, các văn bia đá cổ thời Lê và Nguyễn, 2 sóc đá cổ có niên đại 1.000 năm nơi điện chính, hai chân tảng bằng đá thời Lý – Trần… Đây là những báu vật văn hóa vô giá của vùng đất Cố đô Hoa Lư.