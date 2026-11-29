Hỏa lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng chiến đấu của xe chiến đấu bộ binh.

Với Lynx KF41, tập đoàn Rheinmetall tập trung phát triển hệ thống vũ khí có khả năng đối phó với nhiều loại mục tiêu, từ bộ binh, phương tiện bọc thép hạng nhẹ đến các mục tiêu kiên cố trên chiến trường.

Trung tâm của hệ thống hỏa lực là tháp pháo Lance do Rheinmetall phát triển. Đây là thiết kế có thể tích hợp nhiều loại pháo tự động và thiết bị nhiệm vụ khác nhau.

Tùy cấu hình, Lynx KF41 có thể sử dụng pháo tự động MK30-2/ABM cỡ nòng 30 mm hoặc pháo Wotan 35 cỡ nòng 35 mm.

Pháo MK30-2/ABM sử dụng đạn 30x173 mm, có khả năng bắn các loại đạn phù hợp với từng nhiệm vụ. Đáng chú ý là đạn nổ trên không lập trình được, cho phép tạo hiệu ứng sát thương tại vị trí đã xác định thay vì chỉ dựa vào va chạm trực tiếp.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi đối phó với bộ binh ẩn nấp sau vật cản hoặc mục tiêu trên không cỡ nhỏ.

Ở cấu hình pháo 35 mm, Lynx KF41 có thể sử dụng Wotan 35, loại pháo được phát triển để khai thác dòng đạn 35x228 mm.

Cỡ đạn lớn hơn mang lại khả năng sử dụng nhiều loại đạn có sức công phá và đặc tính xuyên phá khác nhau.

Tuy nhiên, việc lựa chọn pháo phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và cấu hình tháp pháo.

Ngoài pháo chính, xe còn có thể được trang bị súng máy đồng trục 7,62 mm để đối phó với bộ binh và những mục tiêu không đòi hỏi sử dụng pháo tự động.

Cách bố trí này giúp tiết kiệm đạn pháo và tăng tính linh hoạt khi xử lý các tình huống chiến đấu.

Một thành phần quan trọng khác là tên lửa chống tăng Spike LR2 của Israel. Hệ thống này có thể được tích hợp vào các cụm thiết bị nhiệm vụ hai bên tháp pháo Lance 2.0.

Theo Rheinmetall, tên lửa Spike LR2 có tầm bắn tối đa khoảng 5,5 km trong điều kiện sử dụng phù hợp.

Nhờ sự kết hợp giữa pháo tự động, súng máy và tên lửa chống tăng, Lynx KF41 có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực khác nhau.

Xe không chỉ hỗ trợ bộ binh tiến công mà còn có khả năng đối phó với những phương tiện chiến đấu bọc thép của đối phương.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của hệ thống vũ khí còn phụ thuộc vào cảm biến, khả năng phát hiện mục tiêu, điều khiển hỏa lực và trình độ kíp chiến đấu.

Đây là những yếu tố sẽ quyết định khả năng khai thác tối đa sức mạnh của Lynx KF41 trên chiến trường.