Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 17/11, tại Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội), triển lãm “Sống cùng dòng sông - Tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng” chính thức khai mạc, giới thiệu hành trình hồi sinh không gian sinh thái ven sông và những nỗ lực kết nối thiên nhiên với đời sống đô thị.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, với sự tham dự của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long; bà Anne-Louise Mesadieu, Ủy viên đặc trách Quan hệ đối ngoại, Phó Chủ tịch Hội đồng vùng Île-de-France (Pháp); Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Eric Soulier cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và cộng đồng.

Đại biểu tham quan không gian triển lãm. Ảnh: Hải Truyền

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, triển lãm là hoạt động tiếp nối nỗ lực phát huy giá trị di sản tại Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, đồng thời thể hiện hiệu quả hợp tác giữa Hà Nội và Vùng Île-de-France trong lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc đô thị. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đối tác Pháp trong những dự án trọng điểm, trong đó có phục hồi cầu Long Biên.

Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Eric Soulier khẳng định, Viện Pháp sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Hà Nội trong bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng hệ sinh thái đô thị sáng tạo bền vững.

Triển lãm là kết quả hợp tác giữa Doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và Pháp. Nội dung tập trung giới thiệu quá trình hình thành tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng dài hơn 2 km, kết nối hai công viên rừng Phúc Tân và Chương Dương ở hữu ngạn sông Hồng.

Hình ảnh về một số loài thực vật vùng bờ vở sông Hồng trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hải Truyền

Khởi xướng từ năm 2024, dự án hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận không gian ven sông cho cộng đồng, nâng cao nhận thức về sinh thái và thúc đẩy các mô hình sinh kế xanh bền vững. Đáng chú ý, khu vực này được hình thành qua quá trình bồi đắp phù sa và phục hồi tự nhiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, hiện là môi trường sống của hơn 200 loài thực vật bản địa, 140 loài chim cư trú và di cư cùng nhiều loài động vật khác.

Thông qua 4 không gian trưng bày, công chúng có cơ hội tìm hiểu quá trình hình thành tuyến đường, những câu chuyện cộng đồng ven sông, hệ thực vật bản địa và tri thức dân gian. Triển lãm cũng tái hiện vai trò của khu vực như điểm dừng chân của các loài chim hoang dã trên hành lang di cư quốc tế, đồng thời giới thiệu ý tưởng thiết kế Vườn Di sản gắn với giao thoa văn hóa và giáo dục thiên nhiên.

Không chỉ giới thiệu một dự án sinh thái đô thị, triển lãm còn gợi mở cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan ven sông Hồng, nơi thiên nhiên, di sản và cộng đồng cùng tham gia kiến tạo không gian sống bền vững cho Thủ đô.

Triển lãm “Sống cùng dòng sông - Tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng” diễn ra đến ngày 10/1/2027 tại Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.