Khám phá hành trình Quốc học qua trải nghiệm tương tác thú vị

Hai hoạt động “Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức” và “Gặp gỡ hiền tài” được lấy cảm hứng từ hành trình học tập, rèn luyện của các Giám sinh xưa cùng truyền thống tôn vinh hiền tài của dân tộc. Trên cơ sở đó, các hoạt động được thiết kế theo hướng kết hợp giữa khám phá tri thức, tương tác trực tiếp và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống, mang đến cho công chúng những trải nghiệm sinh động, qua đó tôn vinh và lan tỏa các giá trị của nền Quốc học Việt Nam. Không chỉ giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Quốc Tử Giám, chương trình còn tạo cơ hội để mỗi người trực tiếp tham gia, cảm nhận và lưu giữ những dấu ấn riêng trong hành trình khám phá di sản.

Với cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với nhiều đối tượng công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các gia đình, hai hoạt động còn hướng tới việc kết nối truyền thống đạo học được hun đúc qua gần một thiên niên kỷ với tinh thần học tập, sáng tạo và khát vọng vươn lên của các thế hệ hôm nay.

Mỗi người tham gia được trao một cuốn Passport để lần lượt thực hiện các nhiệm vụ tại ba trạm trải nghiệm. Mỗi trạm mang một chủ đề và thông điệp riêng, kết nối thành hành trình xuyên suốt từ tìm hiểu cội nguồn đạo học, nuôi dưỡng khát vọng học tập đến ý thức kế thừa và phát huy các giá trị di sản.

Lấy cảm hứng từ hành trình học tập, tu dưỡng và trưởng thành của các Giám sinh Quốc Tử Giám xưa, hoạt động “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức” đưa du khách bước vào hành trình khám phá lịch sử, văn hóa và những giá trị tiêu biểu của nền Quốc học Việt Nam thông qua hình thức Passport tương tác.

Hành trình bắt đầu tại trạm “Khởi nguồn Đạo học”, nơi du khách khám phá lịch sử Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục và những giá trị đạo học thông qua hệ thống câu hỏi tương tác bằng mã QR.

Tiếp nối hành trình là trạm “Lập chí Hiền tài”, nơi mỗi người viết xuống những ước nguyện, mục tiêu học tập và khát vọng của bản thân để gửi gắm tại “Cây Cội Nguồn”.

Du khách quốc tế thích thú tham gia trải nghiệm.

Tại trạm cuối cùng “Tiếp nối Di sản”, du khách cùng tham gia hoàn thiện bức tranh ghép mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám.

Mỗi mảnh ghép tuy mang một hình hài riêng nhưng khi kết nối sẽ tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tượng trưng cho sự gắn kết giữa các cá nhân, các thế hệ trong hành trình gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị bền vững của nền Quốc học Việt Nam.

Song hành cùng hành trình khám phá tri thức, hoạt động “Gặp gỡ hiền tài” mở ra không gian trải nghiệm văn hóa, giúp công chúng tiếp cận gần hơn với đời sống học tập, khoa cử và truyền thống tôn vinh hiền tài của dân tộc thông qua các hoạt động tương tác và check-in mang đậm dấu ấn lịch sử.

Điểm nhấn của chương trình là booth chụp hình “Vinh quy bái tổ”, lấy cảm hứng từ hình ảnh các vị tân khoa trở về quê hương sau khi đỗ đạt.

Thông qua sự kết hợp giữa không gian trải nghiệm và hoạt động chụp ảnh lưu niệm, “Gặp gỡ hiền tài” đưa những câu chuyện về nền Quốc học Việt Nam đến gần hơn với công chúng bằng hình thức trực quan, sinh động, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa di sản lịch sử và trải nghiệm văn hóa đương đại.

Mỗi điểm dừng chân mở ra một câu chuyện về truyền thống hiếu học và lịch sử giáo dục khoa cử Việt Nam.

Các hoạt động trải nghiệm góp phần đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức tiếp cận trực quan, hấp dẫn.