Không gian triển lãm số được xây dựng như một câu chuyển về hành trình xuyên suốt chiều sâu không gian, chiều dài thời gian và chiều rộng hệ sinh thái PETROVIETNAM. Thay vì chỉ tiếp cận từ góc độ lịch sử và thành tựu qua hình ảnh, tư liệu trưng bày, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm những nội dung được thể hiện bằng công nghệ số, kết hợp hình ảnh và các hình thức tương tác đa giác quan.

Không gian triển lãm số PETROVIETNAM được thiết kế hiện đại, kết hợp công nghệ đa giác quan, tái hiện hành trình 65 năm xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là khu vực PetroEra với trải nghiệm phim 5 chiều (5D), đưa người xem đến gần hơn với hành trình hình thành, phát triển và những dấu mốc đáng nhớ của ngành Dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, khu vực này còn giới thiệu các bộ phim về những đơn vị tiêu biểu trong hệ sinh thái PETROVIETNAM như Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Triển lãm còn có không gian “Hành trình chinh phục không giới hạn”, giới thiệu 5 lĩnh vực hoạt động của PETROVIETNAM; cùng khu vực “Tầm nhìn 2026-2030-2050”, tập trung vào định hướng phát triển với 3 trụ cột chiến lược. Các nội dung được thiết kế nhằm giúp khách tham quan có cái nhìn tổng thể về quy mô hoạt động, năng lực và định hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Triển lãm đón khách tham quan trong ngày 26/11. Buổi sáng, từ 8h đến 11h50, dành cho cán bộ, công nhân viên Cơ quan Tập đoàn, các đơn vị thành viên PETROVIETNAM tại khu vực phía Bắc và các trường đại học. Buổi chiều, từ 14h30 đến 16h30, dành cho lãnh đạo PETROVIETNAM, lãnh đạo các ban, văn phòng, tổ chức đoàn thể và lãnh đạo các đơn vị.

Riêng trải nghiệm phim 5D tại khu vực PetroEra được tổ chức theo các khung giờ cụ thể, mỗi lượt chiếu kéo dài 10 phút. Buổi sáng, các suất chiếu diễn ra từ 8h30 đến 11h50; buổi chiều bắt đầu từ 14h30 và kết thúc lúc 16h30. Khách tham quan cần lưu ý lịch phân bổ theo từng đoàn, đơn vị để chủ động sắp xếp thời gian.

Không gian triển lãm số được tổ chức tại Sảnh Hall 2, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội. Khách tham quan di chuyển theo trục đường Cầu Tứ Liên hoặc đường Trường Sa đến khu vực đỗ xe của Trung tâm; sau đó xác nhận thông tin tại bàn lễ tân, qua cổng kiểm soát an ninh và bắt đầu hành trình tham quan.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm, triển lãm số là dịp để các khách mời cùng nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Dầu khí Việt Nam, nhận diện những thành quả được bồi đắp qua nhiều thế hệ người lao động, qua đó khắc họa khát vọng phát triển của PETROVIETNAM trong giai đoạn mới.