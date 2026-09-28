Khám phá hang Thắng: Siêu hang động mới tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Một ngày cuối tháng 6/2026, từ nguồn tin của một người dân địa phương về một cửa hang nằm sâu giữa núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng, đội thám hiểm Jungle Boss bắt đầu hành trình tìm kiếm, khảo sát. Phía sau cửa hang nhỏ giữa vùng đá tai mèo hiểm trở là một không gian rộng lớn với những thành tạo địa chất được thiên nhiên kiến tạo qua hàng trăm nghìn năm.

Hành trình kéo dài 6 ngày, đưa đoàn xuyên qua địa hình núi đá phức tạp của thung lũng Ma Đa, nằm giữa Hang Voi và hồ Ma Đa, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đội thám hiểm khám phá hang Thắng.

Những khối đá tai mèo sắc nhọn ken dày trên sườn núi khiến việc di chuyển và vận chuyển thiết bị kỹ thuật vào khu vực cửa hang không dễ dàng. Từ trên cao nhìn xuống, cửa hang chỉ là một hố đen sâu hoắm, rộng khoảng 5m2.

Khi tiếng gọi vọng xuống lòng đất, âm thanh dội lại kéo dài. Với những người nhiều kinh nghiệm thám hiểm hang động, đó là dấu hiệu cho thấy phía dưới có thể là một khoảng không gian lớn.

Đoàn nhanh chóng thiết lập điểm neo. Từng thành viên bám dây, đu xuống vách đá dựng đứng sâu khoảng 20m để tiếp cận lòng hang.

Và rồi, một thế giới khác đã mở ra.

Vẻ đẹp của hang Thắng.

Càng đi sâu, lòng hang càng rộng. Những vách đá ban đầu dần nhường chỗ cho các vòm hang cao hàng chục mét. Kết quả đo đạc sơ bộ cho thấy hang dài khoảng 3.000m, rộng trung bình 70m, có nơi hơn 100m.

Đoàn đặt tên hang là Thắng (Victory Cave), theo tên người phát hiện.

Bên trong là hệ thống thạch nhũ gần như nguyên sơ, phủ từ trần xuống vách và nền hang. Nhiều cột thạch nhũ cao tới 50m, cùng rèm đá, măng đá và dòng đá chảy tạo nên cảnh quan đặc biệt.

Đáng chú ý, đoàn phát hiện nhiều cụm ngọc động kích thước lớn, một dạng thành tạo khoáng chất khá hiếm, hình thành qua quá trình tự nhiên kéo dài hàng trăm nghìn năm.

Dưới nền hang còn có 3 hồ canxi lớn. Sự hiện diện của hồ canxi, ngọc động và nhiều dạng thạch nhũ cho thấy quá trình kiến tạo tự nhiên tại đây vẫn đang tiếp diễn.

Tại cửa hang, đoàn cũng phát hiện một số dấu tích cho thấy người đi rừng từng ghé qua lấy nước, nhưng không có dấu chân tiến sâu vào bên trong.

Hang Thắng cũng đặt ra những câu hỏi mới. Dù hiện là hang khô, hệ thống hồ canxi cho thấy nước có thể xuất hiện vào mùa mưa. Khả năng tồn tại một dòng chảy ngầm kết nối khu vực hang với hồ Ma Đa được đặt ra, song cần tiếp tục khảo sát để xác định.

Sau 6 ngày, đoàn mang về những số liệu đầu tiên về một hang động dài khoảng 3km cùng nhiều phát hiện đáng chú ý. Jungle Boss đã đề xuất bổ sung hang Thắng vào tuyến du lịch sinh thái khám phá thung lũng Ma Đa - Hang Trạ Ang.

Tuy nhiên, trước khi tính đến khai thác du lịch lâu dài, việc khảo sát chuyên sâu và bảo tồn các thành tạo tự nhiên phải được đặt lên hàng đầu. Bởi mỗi cột thạch nhũ, hồ canxi hay viên ngọc động trong lòng hang là kết quả của một quá trình kiến tạo kéo dài hàng trăm nghìn năm.

Hành trình khám phá hang Thắng mới chỉ bắt đầu. Nhưng những gì được hé lộ đã bổ sung thêm một dấu ấn đặc biệt vào hệ thống hang động kỳ vĩ của Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tham gia tour trekking 02 ngày 01 đêm khám phá hang Tháng với hệ thống thạch nhũ hùng vĩ, chình phục hai chặng đu dây 20m và 25m xuống lòng hang, chiêm ngưỡng những viên ngọc động có kích thước lớn hiếm thấy, bơi lội và cám trại qua đêm bên hó Ma Đa xanh ngọc bích, bơi khám phá hang nước Trạ Ang.