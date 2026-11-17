Nằm bên dưới sông băng Vatnajökull ở phía Đông Nam Iceland, những hang băng tự nhiên là một trong những kỳ quan địa chất độc đáo nhất châu Âu. Vatnajökull cũng là chỏm băng lớn nhất châu Âu xét theo thể tích, bao phủ diện tích khoảng 7.500–8.000 km², tương đương gần 8% diện tích Iceland.

Bước vào bên trong, du khách có thể bắt gặp những vòm băng trong suốt, vách hang uốn lượn và các sắc xanh lam biến đổi theo ánh sáng. Một số hang nổi tiếng như Crystal Ice Cave (hang băng Pha Lê), nằm trong khu vực sông băng Breiðamerkurjökull, tạo cảm giác như đang đi giữa một cung điện được chạm khắc hoàn toàn bằng pha lê.

Không gian xanh trong kỳ ảo bên trong hang băng Vatnajökull. Ảnh: catai.es

Điều thú vị là những hang động này không tồn tại cố định qua nhiều năm. Chúng thường hình thành từ các dòng nước tan chảy xuyên qua hoặc chảy bên dưới sông băng. Vào mùa hè, nước đào những đường hầm trong khối băng; đến mùa thu và mùa đông, khi nhiệt độ giảm, dòng nước suy yếu, các đường hầm đóng băng và trở thành những hang động có thể khám phá. Mỗi mùa đông, hình dạng và kích thước của chúng lại thay đổi, thậm chí những hang cũ có thể biến mất hoàn toàn để nhường chỗ cho những hang mới.

Màu xanh lam đặc trưng của hang băng cũng có lời giải khoa học. Qua hàng nghìn năm, các lớp tuyết bị nén chặt thành băng, đẩy phần lớn không khí ra ngoài. Khối băng đặc hấp thụ các bước sóng ánh sáng dài như đỏ và phản xạ ánh sáng xanh nhiều hơn, tạo nên sắc màu xanh ngọc hoặc xanh cobalt huyền ảo.

Vatnajökull còn đặc biệt bởi bên dưới lớp băng khổng lồ là một thế giới núi lửa hoạt động. Sự tương tác giữa băng hà, nhiệt địa nhiệt và núi lửa tạo nên những hiện tượng địa chất hiếm gặp, khiến khu vực này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2019.

Thông thường, mùa khám phá hang băng kéo dài từ khoảng tháng 11 đến tháng 3, tùy điều kiện thời tiết. Do cấu trúc hang có thể thay đổi, sập đổ hoặc ngập nước bất ngờ, du khách tuyệt đối không tự ý đi vào mà phải có hướng dẫn viên chuyên nghiệp cùng trang bị bảo hộ phù hợp.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.