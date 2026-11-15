Khám phá Hà Nội qua 25 sản phẩm du lịch đặc trưng

Ngày Văn hoá Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026, thành phố ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo, đồng thời giới thiệu danh mục sản phẩm du lịch đặc trưng với tên gọi “Hành trình đặc sắc Hà Nội”. Đây là kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng và công bố danh mục sản phẩm du lịch đặc trưng Thủ đô năm 2026 do Sở thực hiện.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố, nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 9/10/2026 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026-2030. Việc số hóa, chuẩn hóa các sản phẩm được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến, đồng thời tăng cường kết nối các nguồn tài nguyên du lịch của Thủ đô.

Những câu chuyện và hoạt động trải nghiệm cụ thể giúp du khách tiếp cận sâu hơn với các giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội

Để lựa chọn những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Thủ đô, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị quản lý điểm đến tiến hành rà soát, xây dựng danh mục dựa trên 5 tiêu chí: Bản sắc và tính khác biệt; sức hút và nhóm khách mục tiêu; chiều sâu trải nghiệm, khả năng chi tiêu; mức độ sẵn sàng, năng lực tổ chức; khả năng liên kết dịch vụ, hiệu quả và an toàn.

Kết quả, 25 sản phẩm tour, tuyến và trải nghiệm được hoàn thiện, công bố trong tháng 11/2026, thuộc 10 nhóm: Du lịch di sản, lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội; văn hóa dân tộc và trải nghiệm cộng đồng; làng nghề và nghệ thuật thủ công truyền thống; đô thị và khám phá Hà Nội; ẩm thực; du lịch đêm; đường sắt và giao thông di sản; du lịch sáng tạo; bảo tàng và giáo dục di sản; du lịch học đường, văn hóa và giáo dục truyền thống.

Điểm đáng chú ý của danh mục là định hướng chuyển từ tham quan đơn thuần sang những hành trình khám phá có chủ đề, câu chuyện và hoạt động trải nghiệm cụ thể, qua đó giúp du khách tiếp cận sâu hơn với các giá trị văn hóa của Thủ đô.

Ở nhóm du lịch di sản, lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội, sản phẩm “Thăng Long tứ trấn - Dấu thiêng kinh thành” đưa du khách tìm hiểu câu chuyện về bốn ngôi đền trấn giữ bốn phương kinh thành, gồm Bạch Mã, Voi Phục, Kim Liên và Trấn Vũ. Trong khi đó, sản phẩm “Em khám phá Thăng Long Tứ trấn” được thiết kế dành cho học sinh, kết hợp tìm hiểu lịch sử với phiếu nhiệm vụ và trò chơi giải đố tại các điểm đến.

Các sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc và cộng đồng mở rộng không gian trải nghiệm tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, vùng núi Ba Vì và làng cổ Đường Lâm. Những hành trình như “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”, “Mường Cốc - Sống cùng văn hóa Mường”, “Dưới chân núi Tản”, “Đường Lâm - Đất hai vua” khai thác các giá trị về kiến trúc, lễ hội, trang phục, ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên và đời sống cộng đồng.

Với nhóm làng nghề và nghệ thuật thủ công truyền thống, các hành trình “Hương và Tơ”, “Làng nghề Việt”, “Một vòng nón Chuông - Một nét Hà Nội xưa” đưa du khách đến với không gian sản xuất, gặp gỡ nghệ nhân và trực tiếp tham gia làm sản phẩm. Tại làng gốm cổ Kim Lan, trải nghiệm “Người kể chuyện nghề gốm bằng đôi bàn tay” tạo cơ hội để du khách tìm hiểu kỹ thuật tạo hình, đắp nổi và câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống.

Bên cạnh di sản và làng nghề, các sản phẩm du lịch đô thị, ẩm thực cũng khai thác những nét đặc trưng trong đời sống Hà Nội. Du khách có thể tham gia tour “Nếp nhà” tại Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, khám phá văn hóa cốm qua sản phẩm “Mùa cốm Hà Thành” hoặc tìm hiểu đời sống ngõ phố, hàng quán gia truyền qua hành trình “Insight Hanoi - Hà Nội trong ngõ nhỏ”.

Không gian về đêm được giới thiệu qua sản phẩm “Phố cổ Hà Nội về đêm”, với hành trình khám phá 36 phố phường, tìm hiểu lịch sử tên phố, nghề phố, chợ đêm và ẩm thực đường phố. Du khách còn có cơ hội thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối nước, ca trù, hát xẩm.

Đáng chú ý, nhóm du lịch đường sắt giới thiệu hành trình “Tàu năm Cửa ô”, kết nối ký ức đô thị với câu chuyện các cửa ô và không gian chợ Đồng Xuân. Sản phẩm “Chợ Đồng Xuân - Nhịp sống Kẻ Chợ” tái hiện không gian giao thương truyền thống, trong khi tuyến tàu điện số 6 với hành trình “Hà Nội - Vị phố, hồn phố, nếp nhà” kết nối các trải nghiệm về ẩm thực, ký ức phố và đời sống thường ngày.

Các sản phẩm còn lại tập trung khai thác giá trị bảo tàng, giáo dục di sản và truyền thống hiếu học. Tiêu biểu là hành trình “Hà Nội - Hành trình qua ngàn năm văn hiến”, kết nối Bảo tàng Hà Nội, làng dệt lụa Hà Đông và chùa Trăm Gian; tour “Theo dấu người thầy Chu Văn An”, kết nối Văn Miếu - Quốc Tử Giám với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của danh nhân Chu Văn An.

Các sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc và cộng đồng mở rộng không gian trải nghiệm tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, vùng núi Ba Vì và làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Làng Văn hóa

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đến nay, 10/10 nhóm sản phẩm đã được đăng tải trên nền tảng HanoiGo, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Việc đưa danh mục lên môi trường số không chỉ giúp du khách thuận tiện tiếp cận thông tin mà còn tạo thêm kênh kết nối giữa các điểm đến, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, sau lễ công bố, Sở sẽ tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp rà soát, cập nhật thông tin, tình trạng khai thác và khả năng cung ứng dịch vụ trên HanoiGo; đồng thời theo dõi chất lượng tổ chức, tiếp nhận phản hồi của du khách và khuyến khích phát triển sản phẩm theo thời lượng, phân khúc cũng như thị trường khách.

Việc xây dựng và số hóa 25 sản phẩm du lịch đặc trưng được kỳ vọng góp phần hình thành những hành trình có bản sắc, tăng tính liên kết giữa các nguồn tài nguyên văn hóa, đồng thời tạo thêm động lực để du lịch Hà Nội phát triển theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng và bền vững.