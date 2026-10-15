Khám phá đường hầm Kanmon, nơi nối hai đảo lớn của Nhật Bản

Nằm bên dưới eo biển Kanmon, đường hầm Kanmon dành cho người đi bộ là một trong những công trình giao thông độc đáo của Nhật Bản, cho phép du khách đi bộ từ đảo Honshu sang đảo Kyushu.

Với hành lang dài 780m, tuyến đường này không chỉ mang đến trải nghiệm tản bộ dưới biển mà còn có một điểm đặc biệt: ranh giới giữa hai tỉnh Yamaguchi và Fukuoka nằm ngay giữa đường hầm.

Hầu hết du khách khi đến Nhật Bản ít nghĩ rằng họ có thể đi bộ giữa hai hòn đảo lớn thông qua một đường hầm nằm bên dưới mặt biển.

Thế nhưng, tại Kanmon, trải nghiệm ấy hoàn toàn có thể thực hiện được. Chỉ mất khoảng 15–20 phút đi bộ, du khách đã có thể vượt qua eo biển và đặt chân sang một hòn đảo khác mà không cần đi phà hay qua cầu.

Hành trình 780m dưới đáy biển

Eo biển Kanmon ngăn cách Honshu, hòn đảo lớn nhất Nhật Bản, với Kyushu ở phía tây nam. Tại điểm hẹp nhất, eo biển rộng khoảng 500 m, trong khi dòng thủy triều mạnh khiến việc di chuyển bằng đường thủy không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Để kết nối hai bờ, Nhật Bản đã xây dựng nhiều tuyến giao thông, gồm đường hầm đường sắt, cầu đường bộ và các tuyến phà.

Trong số đó, đường hầm dành cho người đi bộ Kanmon mang đến trải nghiệm khác biệt khi cho phép du khách băng qua eo biển bằng chính đôi chân của mình.

Đường hầm dành cho người đi bộ. Ảnh: ©Agnes Tandler

Đường hầm Kanmon được đưa vào sử dụng ngày 9/3/1958. Công trình có cấu trúc hai tầng, với tầng trên dành cho phương tiện cơ giới và tầng dưới là lối đi dành cho người đi bộ, xe đạp.

Riêng đoạn đường hầm dưới biển dành cho người đi bộ dài 780 m, nối khu vực Mimosusogawa ở thành phố Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi, với khu vực Moji thuộc thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka.

Lối vào thang máy dẫn đến đường hầm dành cho người đi bộ từ phía Kitakyushu. Ảnh: ©Agnes Tandler

Để xuống lối đi bộ, du khách sử dụng thang máy tại hai đầu đường hầm.

Phía Shimonoseki, thang máy đưa người đi xuống độ sâu khoảng 55m; phía Moji, độ sâu vào khoảng 60m. Sau đó, hành trình tiếp tục trên một hành lang kín, nơi du khách có thể thong thả tản bộ trong khoảng 15 phút.

Đường hầm là không gian kín, không nhìn thấy biển nhưng cảm giác đang di chuyển bên dưới eo biển vẫn khiến nơi đây trở thành điểm tham quan đáng nhớ.

Đường kẻ này đánh dấu ranh giới giữa hai tỉnh Fukuoka (phía trên) và Yamaguchi. Ảnh: ©Agnes Tandler

Một trong những điểm thu hút nhất nằm ở chính giữa đường hầm, nơi vạch kẻ trên sàn đánh dấu ranh giới giữa tỉnh Yamaguchi và tỉnh Fukuoka.

Tại đây, du khách có thể đứng ở vị trí tiếp giáp giữa hai tỉnh, đồng thời đánh dấu hành trình đi bộ từ Honshu sang Kyushu. Nhiều người dừng lại chụp ảnh lưu niệm bên vạch ranh giới độc đáo này.

Biển báo bên trong đường hầm đánh dấu khoảng cách. Ảnh: ©Agnes Tandler

Khu vực hai đầu đường hầm còn có những điểm tham quan ven biển, tạo điều kiện để du khách kết hợp đi bộ với khám phá địa phương.

Phía Shimonoseki nổi tiếng với các khu chợ hải sản và cảnh quan ven eo biển, trong khi phía Kitakyushu có thể kết hợp với hành trình tham quan thành phố cảng Mojiko hoài cổ.

Trải nghiệm đặc biệt này không phải nơi nào trên thế giới du khách cũng có thể đi bộ xuyên qua một đường hầm dưới biển để chuyển từ hòn đảo này sang hòn đảo khác.

Đối với những người yêu thích trải nghiệm mới lạ, đường hầm Kanmon cho thấy việc khám phá không nhất thiết phải gắn với những chuyến đi dài. Đôi khi, chỉ một đoạn đường ngầm chưa đầy một kilomet cũng đủ để biến việc di chuyển giữa hai địa điểm thành một trải nghiệm đáng nhớ.