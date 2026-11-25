Poster về triển lãm ESCAPE - Thế hệ số. Ảnh: VIỆN PHÁP TẠI VIỆT NAM

Triển lãm diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30-11, tại cơ sở B của UEH (phường Diên Hồng).

Thông qua 20 tác phẩm nghệ thuật số, trò chơi điện tử và trải nghiệm tương tác, triển lãm ESCAPE - Thế hệ số giúp công chúng tìm hiểu những cơ chế vận hành của môi trường số và đặt câu hỏi về vai trò của mỗi cá nhân, cộng đồng trong việc định hình môi trường số.

Triển lãm được tổ chức theo bốn chủ đề: Cuộc cách mạng số, Mã lập trình là luật, Chào mừng đến với cấp độ tiếp theo và Hiệp lực cùng nhau, giúp người xem khám phá những khía cạnh khác nhau của đời sống số.

Tại triễn lãm còn có chương trình chiếu phim và trải nghiệm thực tế ảo, đưa khách tham quan đến với nhiều không gian nghệ thuật…

Năm 2026, chương trình Giữa dòng lần đầu được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ Tháng 11 Kỹ thuật số của Viện Pháp, mời công chúng khám phá những hình thức kể chuyện số mới, nơi công nghệ mở rộng trí tưởng tượng của con người. Chương trình giúp công chúng khám phá những ranh giới không ngừng chuyển dịch giữa thực và ảo, truyền thống và đổi mới…, đồng thời làm nổi bật sức sống của sáng tạo đương đại Pháp và Việt Nam.