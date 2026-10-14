Khám phá Đồi Cổ Thạch hoang sơ, bình dị tại tỉnh Đắk Lắk

Không quá náo nhiệt, nơi đây mang vẻ đẹp bình dị, đồng thời lưu giữ những dấu tích gắn với đời sống của cư dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Đồi Cổ Thạch ở thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, nổi bật với địa thế núi đồi hướng ra biển và cảnh quan còn giữ nét bình dị. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Không gian yên bình, tầm nhìn hướng biển và lối đá mang đến cho Đồi Cổ Thạch sức hút riêng đối với những người yêu thích khám phá, nhiếp ảnh. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Những phiến đá tự nhiên nối tiếp nhau tạo thành lối đi men theo địa hình, gợi dấu ấn lao động của người dân trong quá trình khai phá và sử dụng vùng đồi. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Cảnh quan tự nhiên là một trong những giá trị tạo nên sức hút của Đồi Cổ Thạch, đặt ra yêu cầu bảo tồn con đường đá, cây xanh và môi trường khi phát triển hoạt động tham quan. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Con đường đá nằm giữa những mảng xanh trên triền đồi, tạo nên không gian tham quan yên tĩnh và nét riêng cho Đồi Cổ Thạch. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Ông Võ Văn Hùng, người dân sinh sống lâu năm tại khu vực Đồi Cổ Thạch, kể lại những câu chuyện được truyền qua các thế hệ về con đường đá gắn với việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Rặng rừng duối lâu năm góp phần tạo màu xanh cho triền Đồi Cổ Thạch, hòa cùng lối đá và không gian hướng biển. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Trên khu vực Đồi Cổ Thạch còn nhiều dấu vết của các giếng Chăm Cổ có nước quanh năm phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi, trồng trọt. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Một số trẻ nhỏ trong khu vực tranh thủ thời gian rảnh dẫn khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm, góp phần giới thiệu cảnh đẹp quê hương và có thêm khoản thu nhập. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN