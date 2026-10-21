Khám phá di tích cổ Dur-Kurigalzu tại Iraq

Di tích cổ Dur-Kurigalzu (nay là khu khảo cổ Aqar Quf) nằm tại khu vực Abu Ghraib, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 30km về phía Tây. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Di tích cổ Dur-Kurigalzu được vua Kurigalzu I xây dựng vào thế kỷ XIV trước Công nguyên, thành phố Dur-Kurigalzu từng là kinh đô của vương quốc Babylon dưới triều đại Kassite. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tại Di tích cổ Dur-Kurigalzu, nổi bật trong quần thể di tích là đền tháp ziggurat đồ sộ được xây bằng gạch bùn, cùng những dấu tích còn lại của các đền thờ và cung điện. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Di tích cổ Dur Kurigalzu ở ngoại ô Baghdad, Iraq ngày 20/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan di tích cổ Dur Kurigalzu ở ngoại ô Baghdad, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN phát)