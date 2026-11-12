Khám phá di sản Việt qua những trải nghiệm mới tại Ghé Days 2026

Lần đầu tiên được tổ chức tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Ghé Days 2026 lựa chọn chủ đề “Sống Xanh”, với thông điệp “Để vui theo cách khác” và định hướng “The Vietnamese Art of Living”.

Sự kiện do Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa chỉ đạo, Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Kỷ Nguyên Xanh tổ chức, hướng tới xây dựng một hoạt động văn hóa cộng đồng thường niên. Thay vì chỉ giới thiệu di sản như những giá trị thuộc về quá khứ, Ghé Days mong muốn đưa văn hóa truyền thống trở lại đời sống thông qua những trải nghiệm gần gũi, gắn với cách con người ăn, mặc, vui chơi, sáng tạo và ứng xử với thiên nhiên, cộng đồng.

Điểm nhấn của Ghé Days 2026 là chương trình diễn diễu “Nghênh đăng dạ hành”, kết hợp các mô hình đèn lồng khổng lồ do nghệ nhân và người dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang sáng tạo với các đoàn trình diễn giáp phục, Việt phục. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Sống Xanh”, sự kiện khai thác những tri thức và tập quán truyền thống của người Việt trong việc sống hài hòa với tự nhiên, đồng thời gợi mở những lựa chọn phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Nhiều hoạt động tương tác được tổ chức như giải chạy kết hợp khám phá “Run and Hunt”, kể chuyện về ký ức áo dài gia đình “Áo dài của mẹ”, cuộc thi nấu ăn không sử dụng lửa “Liệu mà làm”, trải nghiệm công nghệ và phương tiện di chuyển xanh “Future in Motion”. Đáng chú ý, hoạt động “Light Garden” sử dụng năng lượng từ việc đạp xe để thắp sáng không gian, truyền tải thông điệp về chuyển đổi năng lượng.

Một trong những điểm nhấn của Ghé Days 2026 là chương trình diễn diễu “Nghênh đăng dạ hành”, kết hợp các mô hình đèn lồng khổng lồ do nghệ nhân và người dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang sáng tạo với các đoàn trình diễn giáp phục, Việt phục.

Dự kiến, mỗi ngày có khoảng 200 người tham gia diễn diễu cùng 5 mô hình đèn lồng khổng lồ. Đây là lần đầu tiên những mô hình đèn lồng đặc trưng của Tuyên Quang được giới thiệu tại Hà Nội với số lượng lớn. Hoạt động diễn ra trên các tuyến phố quanh hồ Thiền Quang, theo lộ trình Trần Nhân Tông - Quang Trung - Nguyễn Du - Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông. Thời gian diễn diễu từ 18h đến 19h ngày 21/11 và 18h30 đến 19h30 ngày 22/11.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa do Đại Việt Kỳ Nhân tổ chức mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm lịch sử như bắn cung, thử mặc giáp phục, trò chơi ném tên vào bình và thưởng thức tranh minh họa lịch sử. Công chúng cũng có thể khám phá lịch sử Việt Nam thông qua phần mềm tương tác đa phương tiện “Ngàn năm lịch sử” do nhóm dữ liệu enterVietNam xây dựng. Sản phẩm từng nhận giải thưởng Sei Awards 2025.

Ghé Days 2026 kỳ vọng tạo thêm không gian để công chúng, đặc biệt là người trẻ và các gia đình tiếp cận văn hóa truyền thống bằng những trải nghiệm mới mẻ. Ảnh: BTC

Ở lĩnh vực ẩm thực, điểm đáng chú ý là toàn bộ món ăn được giới thiệu tại sự kiện đều sử dụng nguyên liệu không có nguồn gốc động vật. Qua đó, ban tổ chức muốn giới thiệu những cách sáng tạo từ nguyên liệu quen thuộc, sản vật địa phương, đồng thời khuyến khích lựa chọn tiêu dùng thân thiện hơn với môi trường.

Không gian âm nhạc cũng là điểm nhấn của chương trình. Đêm nhạc “Ghé Days to Sway" diễn ra lúc 20h ngày 21/11 tại sân khấu trung tâm, với sự tham gia của các ca sĩ Kay Trần, Cường Seven, Hali, Groovie Lã Thắng và ban nhạc Fortiz. Trong chương trình bế mạc lúc 20h30 ngày 22/11, ban nhạc Fortiz tiếp tục biểu diễn, khép lại hai ngày hoạt động.

Thông qua sự kết hợp giữa di sản, sáng tạo, ẩm thực và giải trí, Ghé Days 2026 kỳ vọng tạo thêm không gian để công chúng, đặc biệt là người trẻ và các gia đình, tiếp cận văn hóa truyền thống bằng những trải nghiệm mới mẻ, góp phần đưa di sản hiện diện tự nhiên hơn trong đời sống đương đại.