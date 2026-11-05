Khám phá di sản văn hóa qua game tour

Du khách tham gia game tour “Góc phố Tourane” nghe giới thiệu về Tòa Đốc lý (nay là Bảo tàng Đà Nẵng). Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nhiều trải nghiệm phong phú

Ông Trần Văn Chuẩn, thuyết minh viên Bảo tàng Đà Nẵng (Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng), đảm nhận game tour “Góc phố Tourane” cho biết, đây là chương trình giáo dục trải nghiệm được tổ chức theo hình thức teambuilding. Công chúng sẽ ngược dòng thời gian, khám phá lịch sử thông qua hành trình tìm hiểu các di sản nơi góc phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc.

“Chương trình kết nối các điểm đến hấp dẫn cùng những dấu ấn lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua đó, chúng tôi mong muốn các bạn trẻ hiểu rõ hơn về các di sản văn hóa, lịch sử mà tiền nhân để lại. Đây cũng là nguồn tài nguyên quý giá phục vụ sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa của thành phố”, ông Chuẩn chia sẻ.

Theo đó, du khách sẽ tham quan 4 địa điểm trong bán kính 1km, gồm tòa Đốc lý Tourane (nay là tòa nhà 42 Bạch Đằng); Biển chỉ đường cổ nhất Đà Nẵng; Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải và Bảo tàng Đà Nẵng.

Tại mỗi điểm dừng chân, các đội chơi được lắng nghe giới thiệu tổng quan, tìm hiểu về di tích rồi thực hiện thử thách do Ban tổ chức đặt ra như giải mật thư, trả lời câu hỏi hoặc tham gia trò chơi. Đội hoàn thành thử thách trong thời gian sớm nhất sẽ giành điểm số cao nhất.

Kết thúc mỗi hoạt động, các đội chơi được cung cấp đầy đủ dụng cụ, vật liệu để sáng tác một bức tranh 2D. Đội hoàn thành bức tranh đúng thời hạn, đáp ứng đầy đủ tiêu chí và nhanh nhất sẽ đạt điểm tối đa.

Chị Hoàng Mai (đến từ Đà Lạt) cho biết, đây là lần thứ 5 chị đến Đà Nẵng nhưng những lần trước chủ yếu là du lịch nghỉ dưỡng và khám phá ẩm thực địa phương.

“Ban đầu, tôi quan tâm đến nghệ thuật nên đã đăng ký tham gia khi thấy sự kiện “Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng năm 2026” quy tụ nhiều nghệ sĩ trưng bày triển lãm. Tôi rất bất ngờ khi lại được tham gia game tour khám phá các di tích của thành phố. Qua hành trình này, tôi biết thêm nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa, kiến trúc”, chị Hoàng Mai chia sẻ.

Các đội thực hiện trò chơi do Ban tổ chức đưa ra tại game tour “Góc phố Tourane”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Tìm hiểu chuyên sâu về Bảo tàng Đà Nẵng

Nếu như game tour “Góc phố Tourane” đưa du khách ngược dòng thời gian tìm về những dấu tích Đà Nẵng thời Pháp thuộc, thì tour “Giải mã Bảo tàng Đà Nẵng” là hành trình tham quan chuyên sâu do chính đội ngũ cán bộ của bảo tàng dẫn dắt. Chương trình mở ra những câu chuyện cùng các tầng thông tin mà một chuyến tham quan thông thường khó có đủ thời gian trải nghiệm.

Qua từng không gian trưng bày, người tham gia sẽ lần theo mối liên kết giữa hiện vật, hình ảnh và tư liệu để khám phá các lớp lịch sử, văn hóa, đời sống đã góp phần tạo nên diện mạo Đà Nẵng từ quá khứ đến nay. Không chỉ dừng lại ở việc “xem” hiện vật, tour còn gợi mở du khách “đọc” hiện vật, đặc biệt chú ý đến những chi tiết thường bị bỏ qua, đặt câu hỏi về bối cảnh ra đời và lắng nghe câu chuyện phía sau cách bảo tàng lựa chọn, bài trí cũng như diễn giải lịch sử.

Ông Trần Văn Chuẩn cho biết thêm, hành trình tham quan này sẽ giúp công chứng giải đáp các câu hỏi về không gian kiến trúc: Vì sao bảo tàng lại chuyển dời khỏi Thành Điện Hải? Tòa nhà từng là tòa Đốc lý có những đặc điểm gì và lịch sử của nó đã biến đổi ra sao qua từng giai đoạn?...

Tham gia tour “Giải mã Bảo tàng Đà Nẵng”, du khách sẽ có góc nhìn mới mẻ hơn về bảo tàng và thành phố, nơi quá khứ được tái hiện qua những dấu vết vẫn hiện diện ở Đà Nẵng hôm nay.

Không chỉ các đội chơi, lực lượng tình nguyện viên tham gia chương trình cũng thu nhận được nhiều trải nghiệm bổ ích. Chị Trần Thị Hậu (đến từ Hà Nội) cho hay, mới vào Đà Nẵng công tác và thấy thông tin về sự kiện “Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng năm 2026” nên đã đăng ký làm tình nguyện viên nhờ có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

“Đây là lần đầu tiên tôi khám phá Bảo tàng Đà Nẵng và được nghe hướng dẫn viên thuyết minh từng địa điểm. Tôi rất ấn tượng với Biển chỉ đường cổ nhất Đà Nẵng, địa điểm di tích này khá thú vị. Vô tình đi ngang qua sẽ rất khó nhận ra, nhưng khi nghe giới thiệu, tôi thấy di tích thực sự ý nghĩa khi vẫn tồn tại giữa một đô thị hiện đại với vô số tòa nhà cao tầng. Chương trình giúp tôi hiểu hơn về lịch sử phát triển của thành phố Đà Nẵng, từ đó thêm yêu mến mảnh đất và con người nơi đây”.